ورشة صحفية لدار الأزياء في ضيافة (الزمان)

بغداد – الزمان

ضيفت (الزمان) امس وفدا من الدار العراقية للازياء التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للاطلاع على واقع العمل الصحفي ومراحل اصدار الجريدة اليومي. وقدم رئيس التحرير احمد عبد المجيد خلال لقائه بالوفد الذي ترأسته الاكاديمية جليلة عبدالله الربيعي ضمن ورشة عمل لتطوير قدرة محرري الدار على تقديم نتاجات صحفية متميزة (شرحا عن مراحل اعداد الجريدة وكيفية التعامل مع الاخبار في مطبخ التحرير وعملية التصحيح التي ترافقها وصولا الى تصميم واخراج الصفحات لتكون بشكلها النهائي وجاهزة للطبع).

عمل صحفي

واضاف ان (طبيعة عمل الصحفي تعتمد وبشكل اساس على حبه للمهنة وشغفه بالصحيفة ليساعده ذلك على تقديم كل ما هو جديد), واوضح عبد المجيد ان (الصحيفة تعتمد على مراسليها ومصادرها الخاصة في تغطية الاخبار بصورة عامة وبعض الاحيان نعمل على تطوير الخبر الى تقرير موسع لاهميته ولارتباطه بالمواطن)، مشيرا الى ان (هناك بعض الصحف الدولية بدأت تصدر نسخا ورقية ضمن طبعاتها العربية وبالتالي تقديم الصحيفة للجمهور شبيه بعرض سلعة تشهد تنافساً ومقبولية بالشكل ولذلك نحرص في الجريدة على اظهار عناصر جاذبة وفق تصميم لافت للاخرين)، واكد ان (الجريدة حرصت ولسنوات طويلة على فتح ابوابها امام طلبة كليات الاعلام وتدريبهم وصقل مواهبهم لإشراكهم في العمل الصحفي حيث كانت تجربة صعبة ولكننا نجحنا برفد الصحيفة بطاقات شابة قادرة على مواصلة العمل وتغطية النشاطات المختلفة), وتابع ان (الزمان اصدرت في وقت سابق مجلة شهرية تحت عنوان الزمان الجديد وتصدر ايضا مطبوعاً فصلياً بعنوان الف ياء وكذلك جريدة تتكون من 12 صفحة خاصة بالرياضة، ولكن الاوضاع الاقتصادية وسياسية التقشف عطلت المشاريع نتيجة قلة المعلنين ما انعكس على تقليل الصفحات وتسريح عدد من العاملين بطلب منهم لقلة الرواتب).

تسهيل عمل

من جانبها اعربت عبدالله عن (امتنانها للمعلومات التي قدمها رئيس التحرير في تسهيل عمل محرري الدار وتطوير ادائهم المهني بشكل يصل الى الحرفية بالتعامل مع صياغة الخبر او اعداد تقرير تفصيلي عن الاعمال الخاصة بالازياء وما يرافقها من عروض اخرى), واضافت (انا حريصة جدا على الاستفادة من خبراتك في مجال العمل الصحفي ولاسيما لك باع طويل في هذا المجال , كما ونأمل ان تفسح المجال امام الاخرين من قسم اعلام الدار للاطلاع ايضا على التفاصيل التي تطرقت اليها بشأن التعامل مع الاخبار واعداد صياغتها بشكل احترافي)، وفي ختام اللقاء اطلع الوفد على شعب الصحيفة واقسامها في ما يخص مطبخ التحرير واقسام التصحيح والتصميم والرياضة وغيرها , واشادوا بالدور المتميز الذي تؤديه (الزمان) على مر السنوات والتي ما زالت تحافظ على الابداع الذي تقدمه للجمهور وتعد من الصحف الاولى محليا نظرا للمستوى الذي وصلت اليه برغم الظروف التي واجهتها والتحديات التي مرت بها , لكنها تبقى منبر العراقيين بمختلف انتماءاتهم .