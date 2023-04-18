ورشة تطوير المدرّبين في الإتحاد الآسيوي توصي بتعزيز البرامج الحالية

{ كوالالمبور – وكالات – ضمن جهود تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء، عقدت مجموعة عمل تطوير المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها الثالث للدورة…اجتمعت مجموعة العمل المكونة من متخصصين في تطوير المدربين، برئاسة المدير الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آندي روزبورغ، وذلك لتبادل المعلومات ومناقشة استراتيجيات التعزيز المشترك لتطوير المدربين عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتأكيداً على الآثار الإيجابية المتوقعة لميثاق التدريب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال روزبورغ إن الحصول على المصادقة من قبل ميثاق التدريب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوفر عدداً من الفوائد القيمة مثل حرية حركة المدربين المؤهلين في جميع أنحاء آسيا، والتي بدورها لها تأثير تنموي طويل المدى على المنتخبات الوطنية وكذلك الأندية المحترفة في القارة.

قبل الخوض في مناقشات مستفيضة حول طرق جعل الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتمتع بنظام مستقر ومكتفٍ ذاتياً، تلقى المشاركين تحديثات حول حالة ميثاق التدريب في الاتحاد الآسيوي الذي بات يتضمن اعتماد 41 عضواً في الوقت الراهن.

بعد التحديث، تم أيضاً تحديد أهداف لبقية العام، مثل زيادة العدد الإجمالي للاتحادات الوطنية الأعضاء المعتمدة إلى 43 اتحاداً، وزيادة عدد أعضاء المستوى الإحترافي من 10إلى 16 وتقديم المزيد من دورات التدريب للمستوى الثالث.

تطوير الشباب

تمحور أحد الموضوعات الرئيسية خلال الاجتماع حول دورات الدبلوما النخبة للشباب للمستويينB وA والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستتخصص في تطوير وتدريب اللاعبين الشباب الموهوبين وعملية الانتقال من مستوى الأساسيات والهواة إلى المستوى النخبوي، ومن ثم إلى المستوى الاحترافي على التوالي.

وتماشياً مع رؤية الاتحاد الآسيوي ورسالته المتمثلة في إبقاء كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، واصل الخبراء مناقشة الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تحسين معايير تطوير المدربين في آسيا، وتضمنت بعض النقاط الرئيسية للحوار البناء الحاجة إلى التحسين المستمر للبرامج الأساسية الحالية وتقديم المزيد من الدورات الإقليمية لتطوير المدربين.

ودعت مجموعة العمل إلى بذل جهد موحد لضمان نجاح الفرق الآسيوية على المسرح العالمي، كما لفتت الانتباه أيضاً إلى الطرق العديدة التي يمكن من خلالها أن تقدم الاتحادات الوطنية الأعضاء الملهمة في الاتحاد الآسيوي المساعدة للاتحادات الوطنية النامية والطموحة.وقال روزبورغ: إن تطوير معايير تطوير المدربين وكرة القدم المحترفة على المستوى القاري أمرٌ مُعقد ويجب القيام به ببطء وبشكل ممنهج.وأضاف خلال ملاحظاته الختامية: إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موجود لدعم الاتحادات الوطنية الأعضاء، وسنقدم التوجيه في كل خطوة بينما نبدأ في عملية تحسين أصولنا حتى تصل برامجنا الأساسية إلى المعايير العالمية