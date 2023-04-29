ورشة تبحث الإستقرار النفسي للأسرة

كربلاء – اسيل عبد الجبار الربيعي

أقامت وحدة تمكين المرأة في تربية كربلاء وبالتعاون مع مركز الثقافة الأسرية تابع للعتبة العباسية ورشة عمل توعوية بعنوان ( قضايا المرأة وكيف يحقق الاستقرار النفسي للأسرة العراقية ), بحضور عدد من منتسبي تربية كربلاء وأقسام الشعب النسائية في بناية قسم الاشراف التربوي .وقالت المحاضرة المرشدة عذراء العبادي،ان (الورشة تهدف إلى تقديم الإرشادات الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها لزيادة قدرات المرأة على حل المشاكل الاجتماعية والأسرية). وأشارت المحاضرة إلى الاهتمام بالأخلاقيات العامة التي تخضع للضوابط والمعايير الرصينة والمعمول بها داخل المجتمع عمومًا.وتطرقت العبادي الى أهم الأسباب والمشاكل الفردية وكيفية التعامل معها وطرق علاجها، فضلا على شرح لكيفية التعرف على أنماط الشخصية الإنسانية ومواصفاتها ومميزاتها.وعرفت المشاركات في الورشة على كيفية معالجة الانفعالات الصحية والنفسية والاجتماعية للشخص بمستوى عاطفي وسلوكي ؛ إضافة إلى كيفية معالجة الظروف النفسية التي يعاني منها المجتمع في العمل خصوصا الضغط النفسي والصحي وبشكل سلبي وتأثيرها على العلاقة بين الشريكين حاضرا ومستقبلا .وقالت مسؤولة قسم وحدة تمكين المرأة بقسم التخطيط التربوي في تربية محافظة كربلاء شروق كاني ياسين أن ( هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش التي تقام من أجل توعية المجتمع وإيجاد ابسط انماط العلاقات بين الزوجين ولمعرفة الحلول وكيفية الصمود دون حدوث أية صراعات بين الطرفين).