ودّع البزون شحمة – خليل ابراهيم العبيدي

مثل تداوله البغداديون بكثرة للإشارة إلى من هو خائن للأمانة ، إذ كيف يؤتمن القط على شحمة الغنم .؟ حتما سيأكلها. وهذا مكمن اعتراض من يتظاهر اليوم أمام بوابة مجلس النواب في سعييه لتعديل قانون الانتخابات ، وإعادة مجالس المحافظات. أن العودة إلى طريقة احتساب الاصوات للفوز بالمقاعد وفقا لسانت ليكو المعدل ، هو أن تودع الاصوات الانتخابية للبزون الذي لا يشبع ، سييما وان الأحزاب الراكضة وراء هذه الطريقة كانت قد فشلت في الانتخابات التي جرت عام 2021 والتي اعتمدت الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي ، الفائز لمن يحصل على أعلى الاصوات ، أما مجالس المحافظات فهي الشحمة التي تريد الكتل إعادتها إلى طبق الوليمة الانتخابية ، لتعود من جديد إلى المحافظات لتشكل من جديد المزرف الغائب للمردودات المالية التي كانت تثقل جيوب الأحزاب ، وكانت الشحمة الدسمة التي تتخاصم وتتصالح عندها الكتل السياسية . حقا تصدق كل ما تقوله الامثال البغدادية.