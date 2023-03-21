وداعاً يا ابا الفضل -حسين الصدر

-1-

قال الشاعر :

الموت نقّادٌ على كَفِّهِ

جواهرٌ يختار منها الجباد

-2-

آخر جوهرة فقدناها هو المرحوم الحاج عباس دبوس الذي خلّف رحيله في قلوبنا لوعة ضارية وحزنا عميقا .

-3-

لقد كان رحيله مفاجئا وعلى حين غرّة – كما يقولون – حيث كان

يرفل بأبراد العافية والنشاط ومن الرجال الذين يمارسون اعمالهم الشاقة دون أنْ تمنعه الأعباء عن ذلك

-4-

وتجري على أَلْسِنة عارفيه واصدقائه كلماتُ الإشادة وهم يصفونه برجل الخير والمحبة والاحسان وهي سمات لها ثقلها في الميزان .

-5-

انا اكتب هذه السطور لأرثي رجلاً غمرني بألطافه ومحبته وعواطفه ،

عَلِم باني في ازمة صحية فكان يواصل الاتصال بي من لندن كل يوم مستفسراً ويظهر استعداده للمجيء الى العراق اذا كانت هناك حاجة لمجيئه في منحى يقطر نبلا وانسانية ووفاء .

-6-

وقبل أيام سافر من لندن الى لبنان لتفقد اهله، وقد كان بهم باراً ، لاسيما بوالده الذي اصيب في حادث سيارة وعانى الكثير حتى تماثل للشفاء، ومن لبنان واصل اتصالاته بنا ايضا ، واذا دل هذا على شيء فانما يدل على الاخلاق العالية بكل ما تتضمنه من مفردات في القاموس الاخلاقي من نبل ووفاء ومحبه وصدق …

-7-

لقد كان خبر رحيله المفاجئ صدمةً موجعة لي ولكل محبيه وعارفيه .

والآراء الحامدة المُشيدة ( بابي الفضل ) هي احدى الكواشف عن شخصيته المحببة التي كانت غنية بكل مقومات الاصالة والفضيلة .

-8-

اننا لا نملك ازاء امر الله تعالى الاّ التسليم بقضائه ، ولئن وفد الحاج عباس على ربه فسيجزيه عن صالح اعماله احسن الجزاء .

-9-

انّ فقد الأحبة يُضرم في الاعماق لهيب الأشجان ، ولكن لابد من الصبر ، نصبر على بلائه فيوفينا اجور الصابرين .

-10-

اللهم تغمده برحمتك الواسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واحشره مع النبي الهادي الامين واهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وحسبنا ان نقول :

انا لله وانا اليه راجعون لنكون من ( الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) .