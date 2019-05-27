وداعاً رمضان – عبد المحسن عباس الوائلي

وداعا شهر الخير والبركة والايمان ونسأله تعالى ان يعود علينا وعلى كل البشرية بل على كل خلق الله بالخير والبركات وها انا جالس هنا في هدوء الليل وسكونه وها هي اواخر الشهر الكريم حيث بدأت تتساقط اوراق “اجندة” الشهر الفضيل كما تتساقط اوراق شجرة وارفة الظلال يتفيأ ظلها مليار من المسلمين، وهم على ضروب وانواع شتى.. ولكن على رغم تفريقهم، تجمعهم ايامه بالصيام ولياليه بصلوات القيام، وهم فيه كذلك “ناس وناس” فهناك منهم من شغلته العبادة عن كل شيء، فلا يدري من جاء ومن غاب ومن سلم وزار، ومن لم يسلم، فليله تهجد، ونهاره قرآن وتلاوة، واذا ذهب الى العمل تفانى فيه اكثر من اي وقت مضى، لانه يعرف ان العمل عبادة، وان الانسان محاسب عن درهم يقبضه بيده، ان كان حلالاً او حراما، فالسارق عنده ليس من مد يده الى اموال الناس ليغتصبها، ولكنه الذي يأخذ اجرا على عمل لم يقم به، ومهمة لم ينجزها، وواجب لم يؤده، فهذا في نظره هو السارق الحقيقي.. والناس من هذا النوع قلة قليلة، ولكنهم سعداء في حياتهم راضون عما يقومون به.

وعلى النقيض تماما، هناك “ناس” لاعلاقة لهم بالشهر الكريم، بل ان بعضهم يتعمد السفر حتى لايصوم، محتجا بالعذر الشرعي في الاباحة على رغم عدم اضطراره الى السفر، بل هو سفر هروب من الالتزامات، وتحلل من المسؤوليات، وابتعاد عن الجو الايماني الذي يخيف امثال هؤلاء من الغافلين اللاهثين خلف سراب الدنيا، فاذا انقضى رمضان عادوا بعد نهاية اجازة العيد لينصرفوا الى ما كانوا عليه من اللهو والعبث واضاعة الوقت، حتى تتقضى سنوات العمر دون عمل نافع أو حسنة صالحة لليوم الاخر، وهذه الفئة قليلة ايضا..

وفي الوسط تقع الفئة الكبرى من الناس التي تكون وسطا في سلوكها وصيامها وعبادتها وايضا في لهوها وعبثها واضاعتها للوقت الثمين الذي لايقدر، ولكنها طبيعة الانسان..

وما دام الاجر على قدر المشقة، فكذلك نجد حال الناس منه، فمن يقضي رمضان نائما مرتاحا، ليس كمن يقضيه وهو يعمل ويكد ويمضي نهاره في عمل يخدم به الناس، وليلة في امور شتى، ولكنها لاتضر احدا.. والمهم هو الا ينصرف هذا الشهر الا وقد تزود الواحد منا بالحسنات، وجدد فيه من عزيمته، وقوم من اخلاقه، وتذكر المساكين والفقراء والمحتاجين، فأحسن اليهم، وتغاضى عن الاساءات التي اصابته من اخوانه واصدقائه، وتسامح مع مخاصميه، فمن يفعل ذلك يكن انسانا استحق فضل رمضان ونال الفوز فيه بالحسنات.

اما من اضاع الشهر في غــــــير طائل فقد اضاع شيئا ثمـــــــينا اقل ما فيه انه مستقطع من عمـــــره، فلم يربح فيمن يربح، ولم ينجح مع من نجح، بل انه عاد كما يعود الخسران، وهو يعض اصـــبع الندم ان كان واعيا لحقيقة خسارته.

ولكن للاسف هناك من لايدرك خطورة اضاعة مثل هذه الفرصة، واتمنى الا اكون والقراء الاعزاء من هذه الفئة، بل اتمنى لهم ان يكونوا ممن يفوز مع الفائزين.. اللهم اجعلنا من الصائمين الشاكرين المسبحين المستغفرين العابدين لك وحدك لاشريك لك يا الله يا الله يا الله.