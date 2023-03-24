وخزة – سعيد ياسين موسى

أدعو وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بشمول المتقاعدين القدامى والذين يتقاضون راتب أقل من 500 الف دينار بالرعاية الإجتماعية لأنهم يقبعون تحت خط الفقر والأسباب كثيرة مؤلمة.

كلام هلوسة

لا عليكم بهلوستي وهي ضرورية، عندما تقوم دولة بمساءلة شركاتها الدولية العابرة للبحار على أعمالها،مؤكد أنها قد أفسدت وأضرت بالدول التي عملت فيها بما فيها جريمة الفساد وإفساد الذمم بتقديم رشاوى،هنا لماذا لا تحق للدول مقاضاة هذه الشركات وتضمين الأضرار وفق قوانينها النافذة،هنا نحتاج الى لائحة جديدة للعقود للتعاقد مع الشركات الدولية ،فهل نحن فاعلون؟.

والشواهد كثيرة.