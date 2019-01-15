وجعل بينكم مودة ورحمة – ناجح صالح

(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )

ان أهم ما ترشدنا اليها هذه الآية هي العلاقة المتينة بين الزوجين ..علاقة مودة ورحمة ذلك أن رباط الزواج هو رباط مقدس تباركه السماء وهو رباط لبناء أسرة متماسكة هدفها البقاء ، ولا يمكن للزوجين المضي في مسيرة الحياة دون أن يربطهما رابط قوي يشد من ازرهما .. رابط يمنحهما العاطفة الصادقة بما فيها من حب وحنان ، كما أن أهم ما في هذه العلاقة أن يقف كلا الزوجين مع بعضهما الموقف المتماسك في السراء والضراء .

ان الزوجة التي تشتكي من سوء حال المعيشة في الساعات التي يكون فيها الزوج يعاني من ضائقة اقتصادية هي زوجة فقدت القدرة على الصبر والصمود ولم تقف مع زوجها الوقفة التي تشد من ازره وخذلنه في هذه الساعات الحرجة .. انها كانت مخطئة في حساباتها بعد أن رسمت في ذهنها أن أيامها كلها تكون في سراء ، ان الأمر ليس كذلك وأن الطريق ليس مفروشا بالزهور وأن الحياة عسر ويسر ، حزن وفرح ، سقم وعافية .

ان أهم ما ينبغي على الزوجة أن تشد من عضد زوجها ، تدفعه دفعا الى رسم ملامح الطريق ، تطيعه ، تحنو عليه ، ان أصابته علة تسهر عليه حتى يشفى وان اصابه فقر تماسكت وأعطته جرعة من الأمل حتى يقف على قدميه .. تلك هي الزوجة الصالحة الصابرة الملتزمة .

كما أن الزوج هو الآخر عليه أن يتعاطف مع الزوجة والا يكون قاسيا عليها متبرما بها بين حين وحين ، ذلك أن رباط الزوجية يفرض عليه ألا يخذلها في أية معاناة تعانيها فان مرضت وجب عليه أن يسهر عليها حتى تتعافى اذ ليس من الرجولة أن يحسب ذلك ضعفا منه ومذلة حين يكون عونا لها في هذه الساعات الحرجة ..انها امرأته التي اختارها من بين النساء .. امرأته التي أنجبت له الأبناء .. هي خلاصة حياته بل هي من يسكن اليها كما اشار رب العزة .

لقد أراد لهما الله الحياة الحرة الكريمة وهو من جعل بينهما المودة والرحمة .

وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية علاقة روحية أكثر وأكبر من أية علاقة أخرى .