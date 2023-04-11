وثيقة‭ ‬أمريكية‭ ‬مسرّبة‭ ‬تشكّك‭ ‬بجدوى‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬وتكشف‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬مصري

روسيا‭ ‬تعتمد‭ ‬آلية‭ ‬إلكترونية‭ ‬لاستدعاء‭ ‬المجندين‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬يمتدح‭ ‬اقتصادها

‭ ‬واشنطن‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الروسي‭ (‬الدوما‭) ‬بالإجماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬توجّه‭ ‬عبره‭ ‬أوامر‭ ‬استدعاء‭ ‬المطلوبين‭ ‬للتجنيد‭ ‬الإجباري،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهّل‭ ‬عملية‭ ‬استدعاء‭ ‬المجنّدين‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

فيما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬وثيقة‭ ‬أميركية‭ ‬سرّية‭ ‬مسرّبة‭ ‬أنّ‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬تشكّك‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬مضادّ‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالتدريب‭ ‬والإمدادات‭. ‬والوثيقة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬البالغة‭ ‬الحساسية‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬واستدعت‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬جنائي‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬يقول‭ ‬البنتاغون‭ ‬إنه‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭.‬

وتفيد‭ ‬توقّعات‭ ‬بأنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ستشنّ‭ ‬هجوماً‭ ‬مضادّاً‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الغزو‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الربيع،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬كبرى‭ ‬لكييف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

لكنّ‭ ‬الوثيقة‭ ‬المصنّفة‭ ‬‮«‬سرية‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدفاعات‭ ‬الروسية‭ ‬الحصينة‭ ‬‮«‬وأوجه‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الأوكرانيون‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التدريبات‭ ‬وإمدادات‭ ‬الذخيرة‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬تضعف‭ ‬التقدّم‭ ‬وأن‭ ‬تفاقم‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬وثيقة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمر‭ ‬بإنتاج‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬صاروخ‭ ‬بهدف‭ ‬شحنها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬وأعطى‭ ‬توجيهاته‭ ‬للمسؤولين‭ ‬بإبقاء‭ ‬الأمر‭ ‬طيّ‭ ‬الكتمان‭ ‬‮«‬لتجنّب‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬الغرب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬منفصل‭.‬

لكنّ‭ ‬واشنطن‭ ‬نفت‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭. ‬ونفت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مؤشرات‭ ‬لدينا‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬خطة‭ ‬كهذه‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬المسؤول‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬مصر‭ ‬شريك‭ ‬وثيق‭ ‬ونحن‭ ‬منخرطون‭ ‬بانتظام‭ ‬مع‭ ‬قيادتها‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‮»‬‭. ‬وسُرّبت‭ ‬عشرات‭ ‬الوثائق‭ ‬والصور‭ ‬على‭ ‬منصّات‭ ‬تويتر‭ ‬وتلغرام‭ ‬وديسكورد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬بعض‭ ‬منها‭ ‬متداولاً‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستقطب‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬اهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬كما‭ ‬يفيد‭ ‬بعضها‭ ‬بمراقبة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحلفائها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬لطمأنة‭ ‬هؤلاء‭ ‬بعد‭ ‬التسريبات‭. ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬متاحاً‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأنّ‭ ‬واشنطن‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حذفها‭.‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬تداعيات‭ ‬التسريب‭ ‬كبيرة‭ ‬وحتى‭ ‬مدمّرة‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعرّض‭ ‬للخطر‭ ‬مصادر‭ ‬استخبارية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأن‭ ‬تمنح‭ ‬أعداء‭ ‬البلاد‭ ‬معلومات‭ ‬قيّمة‭. ‬ووافق‭ ‬النوّاب‭ ‬الروس‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬الثانية،‭ ‬المرحلة‭ ‬الأهمّ‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬التشريعي‭ ‬الروسي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ (‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الروسي‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬التغييرات‭ ‬تنصّ‭ ‬على‭ ‬رقمنة‭ ‬نظام‭ ‬السجلّ‭ ‬العسكري‮»‬‭. ‬وحالياً‭ ‬تُسلَّم‭ ‬أوامر‭ ‬استدعاء‭ ‬المطلوبين‭ ‬لخدمة‭ ‬العلم‭ ‬باليد‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشبّان‭ ‬الروس‭ ‬المطلوبين‭ ‬لأداء‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭ ‬يتهرّبون‭ ‬من‭ ‬تسلّم‭ ‬هذه‭ ‬الاستدعاءات‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬تجاهلها‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬مكان‭ ‬سكنهم‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭.‬

وبموجب‭ ‬التشريع‭ ‬الذي‭ ‬أقرّه‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬سيصبح‭ ‬ممكناً‭ ‬تلقّي‭ ‬أمر‭ ‬التعبئة‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الرقمية‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬

وهناك‭ ‬ملايين‭ ‬الرجال‭ ‬الروس‭ ‬المسجّلين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البوّابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والذين‭ ‬يمكن‭ ‬تالياً‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬للتجنيد‭ ‬الإجباري‭ ‬عبرها‭.‬

وفي‭ ‬بيانه‭ ‬أوضح‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬أنّه‭ ‬بموجب‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬يُعتبر‭ ‬متهرّبا‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬خدمة‭ ‬العلم‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬مطلوب‭ ‬للخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬رفض‭ ‬استلام‭ ‬أمر‭ ‬استدعائه‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تعذّر‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‮»‬‭.‬‮ ‬

وينصّ‭ ‬القانون‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬السجن‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬لمن‭ ‬يتهرّب‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجيش‭.‬‮ ‬

وقبيل‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما‭ ‬هذا‭ ‬التشريع،‭ ‬قال‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬موجة‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬التعبئة‭ ‬بعد‭ ‬التعبئة‭ ‬‮«‬الجزئية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أمر‭ ‬بها‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬لتعزيز‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وبرّر‭ ‬بيسكوف‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬أقرّه‭ ‬النواب‭ ‬بأنّه‭ ‬تعديل‭ ‬تقني‭ ‬‮«‬ضروري‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تحسين‭ ‬وتحديث‮»‬‭ ‬نظام‭ ‬التعبئة‭ ‬الوطنية‭.‬

وبموجب‭ ‬أمر‭ ‬التعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬التحق‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبّان‭ ‬الروس‭ ‬بالجيش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجاهل‭ ‬آخرون‭ ‬أوامر‭ ‬استدعائهم‭ ‬بينما‭ ‬فضّل‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

وطمأن‭ ‬بيسكوف‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الكرملين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتوقّع‭ ‬إطلاقاً‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يؤدّي‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬فرار‭ ‬جديدة‭ ‬للشبان‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالتعبئة‮»‬‭.‬

و‭ ‬رجّح‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬يتمكّن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬والعقوبات‭.‬

وقال‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬توقّعاته‭ ‬إنّ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬سينمو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوقّعها‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬السابق‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬يومها‭ ‬0‭.‬4‭%.‬

وفي‭ ‬الواقع‭ ‬فإنّ‭ ‬توقّعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬لا‭ ‬تنفكّ‭ ‬تتحسّن‭ ‬مع‭ ‬كلّ‭ ‬تقرير‭ ‬ينشره‭.‬

والعام‭ ‬الماضي‭ ‬توقّع‭ ‬الصندوق‭ ‬أن‭ ‬يسجّل‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلّي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬انكماشاً‭ ‬حادّاً‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبته‭ ‬6‭%‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬النتيجة‭ ‬كانت‭ ‬مغايرة‭ ‬تماماً‭ ‬إذ‭ ‬تبيّن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬وفقاً‭ ‬للصندوق،‭ ‬أنّ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬انكمش‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1‭%‬‭ ‬‮«‬فقط‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬يبدو‭ ‬الوضع‭ ‬أفضل‭ ‬حتّى‭: ‬ففي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬توقّع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬ينكمش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬3‭%‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬المحدّث‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬صورة‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬إذ‭ ‬توقّع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلّي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬طفيفة‭ ‬تبلغ‭ ‬0‭.‬3‭%.‬

وما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬حتّى‭ ‬رفع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬تفاؤله‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الروسي،‭ ‬متوقّعاً‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الصادر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلّي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬أفضل‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬توقعاته‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭.‬