وثيقة‭ ‬أمريكية‭ ‬مسرّبة‭ ‬تشكّك‭ ‬بجدوى‭ ‬هجوم‭ ‬أوكراني‭ ‬وتكشف‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬مصري

روسيا تعتمد آلية إلكترونية لاستدعاء المجندين وصندوق النقد يمتدح اقتصادها
واشنطن – موسكو -الزمان
أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) بالإجماع الثلاثاء استحداث نظام إلكتروني توجّه عبره أوامر استدعاء المطلوبين للتجنيد الإجباري، في إجراء من شأنه أن يسهّل عملية استدعاء المجنّدين في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.
فيما أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء استناداً إلى وثيقة أميركية سرّية مسرّبة أنّ الاستخبارات الأميركية تشكّك في جدوى هجوم أوكراني مضادّ في مواجهة القوات الروسية لأسباب تتعلّق بالتدريب والإمدادات. والوثيقة تندرج في إطار مجموعة من المواد البالغة الحساسية التي نشرت على الإنترنت واستدعت فتح تحقيق جنائي أميركي في خرق يقول البنتاغون إنه يشكّل «خطرا جسيما» على الأمن القومي.
وتفيد توقّعات بأنّ أوكرانيا ستشنّ هجوماً مضادّاً على قوات الغزو الروسية في الربيع، في أول حملة عسكرية كبرى لكييف هذا العام.
لكنّ الوثيقة المصنّفة «سرية للغاية» تشير إلى أنّ الدفاعات الروسية الحصينة «وأوجه القصور التي يعاني منها الأوكرانيون على صعيد التدريبات وإمدادات الذخيرة يرجّح أن تضعف التقدّم وأن تفاقم الخسائر البشرية خلال الهجوم».
وتشير وثيقة أخرى إلى أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ بهدف شحنها إلى روسيا، وأعطى توجيهاته للمسؤولين بإبقاء الأمر طيّ الكتمان «لتجنّب أي مشاكل مع الغرب»، وفق ما أفادت الصحيفة الأميركية في مقال منفصل.
لكنّ واشنطن نفت المعلومات الواردة في التقرير. ونفت مصر في بيان رسمي ما ورد في الصحيفة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية «لا مؤشرات لدينا تدل على أنّ خطة كهذه قيد التنفيذ».
وشدّد المسؤول على أنّ «مصر شريك وثيق ونحن منخرطون بانتظام مع قيادتها في مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية». وسُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، وقد يكون بعض منها متداولاً على الإنترنت منذ أسابيع إن لم يكن منذ أشهر، قبل أن تستقطب هذه الوثائق اهتمام وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وكثير من هذه الوثائق على صلة بأوكرانيا، كما يفيد بعضها بمراقبة الولايات المتحدة لحلفائها، في حين يسعى مسؤولون أميركيون لطمأنة هؤلاء بعد التسريبات. وكثير من هذه التسريبات لم يعد متاحاً على المواقع التي نشرت فيها للمرة الأولى، وسط تقارير تفيد بأنّ واشنطن تعمل على حذفها.
وقد تكون تداعيات التسريب كبيرة وحتى مدمّرة إذ يمكن أن تعرّض للخطر مصادر استخبارية للولايات المتحدة وأن تمنح أعداء البلاد معلومات قيّمة. ووافق النوّاب الروس بالإجماع على مشروع القانون في القراءة الثانية، المرحلة الأهمّ في النظام التشريعي الروسي، ومن ثم في القراءة الثالثة.
وقال مجلس الدوما (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) في بيان إنّ «التغييرات تنصّ على رقمنة نظام السجلّ العسكري». وحالياً تُسلَّم أوامر استدعاء المطلوبين لخدمة العلم باليد. ومن هنا كان العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهرّبون من تسلّم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلاد.
وبموجب التشريع الذي أقرّه مجلس الدوما سيصبح ممكناً تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.
وهناك ملايين الرجال الروس المسجّلين على هذه البوّابة الإلكترونية والذين يمكن تالياً استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها.
وفي بيانه أوضح مجلس الدوما أنّه بموجب الآلية الجديدة يُعتبر متهرّبا من أداء خدمة العلم كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية «إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه».
وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
وقبيل إقرار مجلس الدوما هذا التشريع، قال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردّاً على سؤال إنّه «لن تكون هناك موجة ثانية» من التعبئة بعد التعبئة «الجزئية» التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر الماضي لتعزيز قواته في حربها في أوكرانيا. وبرّر بيسكوف الإجراء الذي أقرّه النواب بأنّه تعديل تقني «ضروري للغاية» من أجل «تحسين وتحديث» نظام التعبئة الوطنية.
وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبّان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضّل عشرات الآلاف الفرار من البلاد.
وطمأن بيسكوف إلى أنّ الكرملين «لا يتوقّع إطلاقاً» أن يؤدّي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد، مشدّداً على أنّ هذا التشريع «لا علاقة له بالتعبئة».
و رجّح صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرّغم من الحرب والعقوبات.
وقال الصندوق في أحدث توقّعاته إنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7%، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر والتي بلغت يومها 0.4%.
وفي الواقع فإنّ توقّعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الروسي لا تنفكّ تتحسّن مع كلّ تقرير ينشره.
والعام الماضي توقّع الصندوق أن يسجّل إجمالي الناتج المحلّي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً تبلغ نسبته 6%، لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1% «فقط».
وبالنسبة لعام 2023 يبدو الوضع أفضل حتّى: ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.3%، قبل أن يعطي في تقريره المحدّث في كانون الثاني/يناير صورة أكثر إيجابية إذ توقّع أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.
وما هي إلا ثلاثة أشهر حتّى رفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الروسي، متوقّعاً في تقريره الصادر الثلاثاء أن ينمو الناتج المحلّي الروسي في 2023 بنسبة 0.7%، أي أفضل بثلاث نقاط مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه توقعاته قبل ستة أشهر فقط.