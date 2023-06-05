وثائقي يتناول نجاح أغنية (باتريا إي فيدا) نشيد تظاهرات في كوبا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬وما‭ ‬تلاها‭ ‬من‭ ‬قمع‭ ‬شديد،‭ ‬يتناول‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬أغنية‭ “‬باتريا‭ ‬إي‭ ‬فيدا‭” ‬Patria‭ ‬y‭ ‬vida‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬نشيدا‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الشيوعي‭.‬

قالت‭ ‬المخرجة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بياتريس‭ ‬لوينغو‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لتجسيدها‭ ‬شخصية‭ ‬راقصة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬أون‭ ‬دوس‭ ‬تريس‭” ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الألفية،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬بدأت‭ ‬التصوير‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يسعني‭ ‬أن‭ ‬أصدق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يجري‭”.‬

يروي‭ “‬الوطن‭ ‬والحياة،‭ ‬قوة‭ ‬الموسيقى‭” ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬اللاتينية‭ “‬سيني‭ ‬لاتينا‭” ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية،‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬أغنية‭ ‬الراب‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬والأصداء‭ ‬التي‭ ‬لقيتها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1959‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الأميركية‭ ‬اللاتينية‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬الاغنية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بين‭ ‬كوبا‭ ‬وميامي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬نقيضا‭ ‬لشعار‭ ‬ثورة‭ ‬كاسترو‭ “‬الوطن‭ ‬أو‭ ‬الموت‭” ‬Patrio‭ ‬o‭ ‬muerte،‭ ‬إلى‭ ‬رمز‭ ‬للتظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬كوبا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬ردد‭ ‬المحتجون‭ ‬باستمرار‭ ‬كلامها‭.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬أحد‭ ‬مؤلفي‭ ‬الأغنية‭ ‬الكوبي‭ ‬يوتويل‭ ‬روميرو،‭ ‬رفيق‭ ‬بياتريس‭ ‬لوينغو،‭ “‬الأهم‭ ‬أنها‭ ‬أخرجت‭ ‬الشعب‭ ‬الكوبي‭ ‬من‭ ‬سباته‭ ‬بعد‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬بلا‭ ‬تظاهرة‭ ‬واحدة‭”.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬الأغنية‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬في‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬الذين‭ ‬أدّوها،‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الكوبي‭ ‬مايكل‭ ‬أوسوربو‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬بتهمة‭ ‬الإخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭.‬

ودفعت‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬الفنانون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬إلى‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬سرا‭.‬

وروت‭ ‬بياتريس‭ ‬لوينغو‭ ‬المقيمة‭ ‬خارج‭ ‬كوبا‭ “‬بدأت‭ ‬أشعر‭ ‬بالخوف‭ ‬وأصور‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬اعتقدنا‭ ‬أنها‭ ‬وسيلة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭”.‬

وقال‭ ‬يوتويل‭ ‬روميرو‭ “‬جازف‭ ‬البعض‭ ‬بأرواحهم‭ ‬لإتمام‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭”.‬

كذلك‭ ‬اعتقل‭ ‬المصور‭ ‬أنييلو‭ ‬ترويا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬سنة،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬داخل‭ ‬الجزيرة‭ ‬وإرسال‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬نيكاراغوا‭.‬

وأسفرت‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الشعبية‭ ‬التاريخية‭ ‬بالإجمال‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬فيما‭ ‬اعتقل‭ ‬حوالى‭ ‬1300‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬كوباليكس‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬ميامي‭.‬

وشهدت‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬إطلاق‭ ‬هتافات‭ “‬الحرية‭” ‬و‭”‬لتسقط‭ ‬الديكتاتورية‭” ‬و‭”‬نحن‭ ‬جائعون‭”.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬500‭ ‬متظاهر‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬ووصلت‭ ‬العقوبات‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬السجن‭ ‬25‭ ‬عاما‭.‬

لكن‭ ‬الأغنية‭ ‬أثبتت‭ ‬أنه‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إسكات‭ ‬الفن‭” ‬بحسب‭ ‬بياتريس‭ ‬لوينغو‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مثالا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للأجيال‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭.‬

وختمت‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬صوت‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬صوت‭ ‬لهم‭”.‬