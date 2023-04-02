وتوّت تكشف لـ(الزمان) حقيقة استقالتها ورفض 3 آلاف صوت مغادرتها:

أجهضت مؤامرة من قبل عصابة تريد إستثمار نادي الصيد

بغداد – ابتهال العربي

كشفت رئيسة لجنة الاعلام والثقافة في نادي الصيد، سناء وتوت، انها خرجت من حرب وضغوط نفسية قاهرة جراء ما واجهته قبيل وضعها استقالتها من النادي مؤخراً التي احدثت ضجيجاً، ما دعا الحكومة الى معالجة الموقف ورفض الاستقالة. وقالت في تصريح لـ (الزمان) امس ان (بعض الاعضاء في مجلس الادارة مارسوا ضغوطاً غير شرعية عليها خلال المدة الاخيرة وارداوا الاطاحة بإدارة النادي لتنفيذ مخططهم النفعي لإستثمار النادي)، واوضحت انهم (طالبوا بعقد اجتماعات متعاقبة بالأيام الماضية تزامناً مع قرب موعد انتخابات مجلس ادارة النادي في الشهرين المقبلين، من اجل فصلي)، مبينة انهم (مارسوا الاحتيال والاستعانة بالمكائد من اجل محاربتي وايقافي عن العمل قبل الانتخابات لضمان عدم خوضي فيها، خوفاً من الثقة التي منحها لي اعضاء الهيئة العامة، حيث ان 95 بالمئة من الاعضاء قدموا تأييدهم لبقائي)، واكدت وتوت انهم (جمعوا نحو 3 الاف توقيع لمؤازرتي وحماية حقي في المشاركة بالانتخابات كعضو فاعل ومهم في النادي ورفض استقالتي)، مشيرة الى ان (هنالك جماعة بضمنها اعضاء من البرلمان يمتلكون عضوية في النادي، وهذا بحد ذاته يعد امراً مخالفاً للدستور، تقف وراء باب الحرب ضدي وتحيك المؤامرات خفية لمعاداتي)، واضافت انها (قدّمت الاستقالة بتضمينها حالة التظلم ورُفعت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسمياً والى رئيس الهيئة الادارية حسنين معلّة، لكنه رفضها، رغم تعرضه للضغوطات من قِبل بعض الاعضاء)، لافتة الى (دعم الامانة العامة لعدم قبولها الاستقالة وهذا دفع مؤامرة كبيرة لإستثمار النادي نفّذها نائبين في البرلمان ومستثمر اماراتي مسنودين من شخص مهم يمتلك صلاحيات ونفوذ)، وتابعت ان (احد النائبين صرَّح علناً بإستعداده توزيع مليون دولار بين الاعضاء لشراء اصواتهم وفوزه بالانتخابات مقابل الدكتور حسنين معلّة)، منوهة ان (الاستقالة جاءت رداً على افعالهم غير القانونية والاخلاقية لإثارة الرأي العام وبيان الموقف واتخاذ اجراء حاسم وسريع من اجل ايقاف مخططهم ومشروعهم الشخصي، وتسليط الضوء على القضية وفتح تحقيق من قِبل الامانة العامة والجهات ذات العلاقة للنظر في قضية النائب)، واردفت وتوت بالقول (سنحافظ على النادي بأرواحنا وقادرين على حمايته ومنع مصادرته واستخدامه للإستثمار). وذكرت ان (عملها وتوليها المسؤولية في النادي استمرت لأكثر من 12 عاماً شملت اربع دورات انتخابية ستتبعها الخامسة خلال شهرين، ورسخت الهوية الثقافية للنادي الذي يُعنى بالترفيه، وانها عملت مع رئيس الهيئة على تأسيس خمسة ملاعب خاصة بالتنس، للدخول في المباراة المحلية والعربية، الى جانب ثلاثة مسابح اولمبية، ومدينة العاب وصالات منضدة وقاعات رياضية لبناء الاجسام، فضلاً عن المنتدى الثقافي الذي يقدّم محاضرات اسبوعية مختلفة وتكريماً لأغلب الباحثين، وينظم مهرجانات عربية وفعاليات فنية).