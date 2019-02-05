وتحبون المال حُبّاً جمّاً * – حسين الصدر

-1-

لا نغالي اذا قلنا :

انّ حب المال يُعتبر توأماً لغريزة حبّ الذات ..!

وهذا الحب العارم يجري مع الدماء في العروق …!

واذا كانت حدّة بعض الغرائز تتناقص مع امتداد العمر وبلوغ حدّ الشيخوخة كغريزة الجنس مثلاً ،فانّ منسوب حب المال من النادر أنْ يعرف أيَّ لونٍ من ألوان التناقص ..!!

وكثيراً ما يكون المالُ هو سرَّ النزاع والتقاطع بين الأشقاء، فضلاً عما يستعر من نيران بين غيرهم في قضايا المال …

-2-

والسؤال الآن :

لمن يعود المال ؟

ومن هو مالك المال ؟

والجواب :

ان المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه

بدليل قوله تعالى :

( أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )

*( سورة الفجر /20)

فما تحت أيدينا من أموال ما هي الا ” ودائع ” خولّنا الله سبحانه التصرف فيها … فنحن مستأمنون عليها ليس الاّ .

-3-

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه :

هل المال غاية أم وسيلة ؟

ومن الواضح :

انّ المال ليس غايةً في نفسه ،

وانما هو وسيلة يتوسل بها الناس للحصول على ما يريدون من طعام وشراب وملابس ومساكن، وبه يشبعون حاجاتهم المتنوعة..

انّ انقلاب المال الى غاية ، يجعل العشّاق عبيداً له ..!!

وعبيد المال لا يقفون عند الخطوط الحمراء أبدا ، انما يخونون المبادئ ، وينتهكون الحرمات ، ويجترحون العظائم لاقناص الأموال واكتنازها، بعيداً عن كل الضوابط والقيم الشرعية والقانونية والانسانية والاجتماعية والحضارية …

والاّ فكيف تُؤكل أموال اليتامى ؟

وكيف يُنهب المال العام بلا هوادة ؟

وكيف يَتلاعبُ القراصنة بما أُعدّ للصرف على النازحين والمهجرين ؟

وكيف تُبتلع المبالغ المالية المخصصة للخدمة العامة ؟

انّ الارقام المختلسة في العراق الجديد مرعبة للغاية ، فمن (صحة) محافظة الانبار مثلاً اختلس أحد عبيد المال خمسة عشر مليار دينار، فما بالك بسائر المنهوبات الأخرى من معظم الدوائر والاجهزة الرسمية ؟

ولا أدري هل يستطيع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، أن يرجع لخزينة الدولة ما تمّ الاستحواذ عليه من المال العام ؟

وهل سيوفق أن يسوق الى القضاء حيتان الفساد لينالوا جزاءهم؟

انّ منظومة الفساد رهيبة حقا في امتداداتها وتشابكاتها وجلاوزتها المتربصين بكل ذوي النزاهة والشرف ..!!

ولم نر حتى الآن ماكان يجب ان نراه منذ البداية من الضرب بيد من حديد – على حد التعبير الشائع – لقطع دابر الفساد والمفسدين .

-4-

ان تكديس الاموال وحبسها وايصالها الى الارقام الفلكية أصبحت هواية هام بها الكثيرون من سياسيْ الصدفة في العراق الجديد .

وشهدت قوائم أكبر الأثرياء في العالم – والتي نشرت من قبل جهات مختصة – العديد من أسماء القراصنة العراقيين – للاسف الشديد – ..

وقديما قال الشاعر :

أنت للمال اذا أمسكتهُ

واذا انفقتَه فالمال لَكْ

ان للمال وظيفة اجتماعية كبرى لابُدَّ من الحفاظ عليها ،

والاّ لما حُرّم التبذير والاسراف ولما حُجِرَ على السفهاء للحيلولة بينهم وبين تبديد تلك الأموال .

-5-

وأخيراً :

لو سألك سائل وقال :

أيهما أهم المال أم الحياة فماذا تقول ؟

انك سوف تجيبُه قائلا :

لاشك أنَّ الحياة هي الأهم .

ولكنه سيقول لك :

لو كانت الحياة هي الأهم ، فلماذا يتمنى الموعود بمكافأة ماليّة ضخمة مؤجلة الى حين أنْ يطوي الأيام والأسابيع وصولاً الى الموعد المضروب ؟

أليست هذه الأيام التي سيقطعها مما يقرّبُه الى الموت ؟

وانها بالتالي جزء من حياته التي يريد التضحية بها من أجل المال؟ !!

-6-

وهل يستطيع احدٌ ان ينكر ان كثيراً من المغامرات التي تُعِرّضُ أصحابها للموت الزؤام كانت من أجل المال ؟

-7-

ان المال ، هو أحد اسباب الطغيان

قال تعالى

( ان الانسان ليطغى)

ومن هنا فلابد أنْ نكبح هذا الجُماح الضاري ، متجهين الى الاعتدال والتوازن والعقلانية في فهم حقيقة المال وأدوارِهِ ومجالات استثماره في مضمار المشروع من الحاجات والنفع الانساني العام ، والخروج من ربقة العبودية لبريق الذهب اللّماع وكل ما يتصـــــــــــــــل بتحصيله بالطمع والجشع والغش والاحتيـــــــــال والنهب واللامشروع من الوسائل .