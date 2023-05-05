وبالشكر تدوم النعم – صلاح الربيعي

وسط مشاهد ووقائع عدم الرحمة والانسانية بين بعض الاطباء والعاملين في المجالات الصحية والعلاجية وكذلك بعض اصحاب الصيدليات يلفت نظرنا ونظر كل الذين يقيمون العمل الانساني والمقدرة العلمية نوادر من اصحاب الكفاءة المهنية الطبية وهم يؤدون عملهم بكل اخلاص سيعيا منهم بمعالجة المرضى باعلى درجات الحرص والنجاح والشعور بالمسئولية الانسانية ومنهم انموذجا انسانيا وطبيا وعلميا من حق كل العراقيين ان يشكروا هذه الرموز وبالذات من اهالي محافظة النجف الاشرف التي ضمت بين ثناياها وبين عياداتها الطبية التي تكتض بها المحافظة ومنهم البروفيسور الدكتور فاضل غالي صاحب الانجازات العلمية والطبية المميزة الذي عهد الى نفسه بان لايزوره مريض الا ونالته العافية بعد التشخيص الدقيق وتحديد العلاج الناجع للمرض ولايتعامل مع المرضى بالطريقة التجارية التي غلبت على كثير من الاطباء ونقول هذا بكل اسف لذا من واجبنا الاخلاقي بان نقدم له كل الشكر والامتنان لما يقدمه من خير ضمن اختصاصه ومع الشكر خالص الدعاء كونه قد مثل الانسانية بابهى صورها وان مايتمتع به البروفيسور غالي من علم في اختصاصه يستحق من كل عراقي اصيل اسمى ايات التقدير والاعتزاز ونتمنى ان يتمتع كل العاملين في المجال الطبي والصحي والدوائي بمثل مايتمتع به بعض الاطباء من العلم والانسانية اذ لانفع للعلم ان لم يمتلك صاحبه الانسانية وبالشكر تدوم النعم كلها .