واعرياناه – حسن النواب

كلام صريح
كانَ الوقتُ فجراً في مدينة بيرث الأُسترالية؛ حينَ وصلتني من الأخت الكريمة رجاء الربيعي إلى بريدي بالفيس بوك؛ ثلاث كلمات مُخيفة ومفاجئة؛ وداعاً أبا خلدون!! لدغني قلبي واهتزَّ بدني؛ فكتبتُ مُرتبكاً: ماذا تقولين؟ أجابتْ: نعم مات؛ ماتتْ القصيدة الشعبية؛ علَّقتُ وقدْ ضجَّ رأسي بالعويل: يا إلهي لقد انكسر عامود خيمة الشعر الشعبي.. بعدها اِستولى على كياني الذهول؛ حتَّى مضتْ أكثر منْ سبعِ ساعاتٍ موجعةٍ على نبأ رحيلكَ الذي عصفَ بوجودي وشلَّ قدراتي، أجلْ أنا لستُ على ما يرام يا تلُّ الورد؛ كأنَّ قلبي تحوَّلَ إلى حجر؛ أضربهُ فيؤلم يدي؛ أتأمَّلُ في الصورة التي جمعتنا بمربد البصرة عام 2014؛ ابتسامتكَ العذبة التي تملأُ الوطن بأسره، وقُبلتي الملتاعة بعد فراق طويل؛ أكادُ لا أصدِّق إنّها قُبلتي الأخيرة على وجهك العراقي المقدَّس؛ تبَّاً للهموم التي اغتالتْ قلبك الشاسع بُغتةً؛ هذا يوم عاشوراء الشعر الشعبي؛ فلقد ترمَّلتْ القصيدة الشعبية إلى الأبد؛ بعد غيابكَ الذي باغت البلاد بأسرها؛ كأنّي أسمعُ شهقات القصيدة الشعبيَّة وعويلها؛ وهي تلطمُ صدرها؛ وتشقُّ زيقها؛ وتنثرُ قصائدكَ العذراء فوق رأسها؛ وتصيح مستغيثةً وا عرياناهُ؛ وا عرياناهُ؛ لقد ثكلني رحيلكَ الفاجع ؛ كأنّي أرى من نافذة غربتي بيوت الكادحين تنشدُ قصائدك الجريحة والمجبولة بعرق جبينهم؛ وروّاد شارع المتنبي يتجمهرون حول مطرب شعبي يغنّي بلوعةٍ ” لو غيِّمتْ دنياي”؛ أجلْ يا صائد الهموم حتى الملائكة تُصغي حين تقرأ قصائدك الطاهرة؛ فإنْ كنتَ محظوظاً ستموتُ قبل الذين تُحبَّهم؛ فهل كنتَ يا ملاذ المعدمين محظوظاً حقَّاً؟ حين تلألأتْ روحكَ النبيلة مثل نيزكٍ في ليلة مظلمةٍ؛ وتركتَ العراق ينوح كمداً على فراقكَ وهو يرى نعشك الهاشمي يركض بلهفةٍ لاهثاً إلى وادي السلام؟ أذكرُ عندما رأيتكَ لأوّل مرَّة في ليل نادي الأدباء مطلع سنوات الثمانينيات، وكيف ركعتُ عندَ قدميك، فرفعتني بيديك الحانيتين واحتضنتني متأثراً بمحبتي الجارفة؛ ولم تكن تعرفني؛ حتى حدث اعتقالي مع كزار حنتوش تحت نصب الحرية بعد منتصف الليل؛ وبعد عشرة أيام من التوقيف طلب منّا مدير مركز الشرطة كفيلاً حتى يُطلق سراحنا، وبصحبة مأمور ذهبتُ إلى منتدى الأدباء الشباب بحثاً عمَّن يكفلنا؛ وجدتكَ تجلسُ هناك، حالما سمعتُ بذلك؛ انتفضتَ من المقعد مغتاظاً لنبأ اعتقالنا؛ وحملتني بمركبتكَ ومعنا المأمور إلى مركز الشرطة؛ لم يصدِّق مدير المركز أنَّ عريان السيد خلف بشحمه ودمه جاء ليكفلنا؛ واشترطَ التقاط صورة معكَ للذكرى قبل إطلاق سراحنا؛ أما النزلاء الذين كان عددهم يربو على المائتي سجيناً؛ ظلَّوا يهتفون باسمك ويردِّدون قصائدك وتحوَّل مركز الشرطة إلى تظاهرة عفويَّة احتفاءً بقدومك؛ حتى حضر المصوّر والتقط أكثر من صورة لكَ مع ضابط المركز الذي كانت فرحته عارمة، خرجنا من مركز الشرطة ونحنُ ما زلنا نسمع هتاف السجناء ابتهاجاً برؤيتهم من خلف القضبان لأبي خلدون؛ ثُمَّ حدث زواج كزار حنتوش من الشاعرة رسميَّة؛ والتي أطلقتَ عليها عصفورة الشطرة خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الديوانية؛ امتلأت مقاعد القاعة الفسيحة عن بكرة أبيها؛ برغم أنَّ الدخول لم يكنْ في المجّان؛ وأهديتَ ثمن التذاكر لدعم حالة الحنتوش البائسة، وكان لي الشرف بتقديمكَ في تلك الاحتفالية التي لا يمكن أنْ تُنسى من ذاكرة أهالي الديوانية الكرام؛ لكنَّ حدث مالم يكنْ في الحسبان؛ حين أخبرونا أنَّ المسؤولين الحزبيين الذي حضروا المهرجان؛ خرجوا غاضبين؛ لأنَّ قصائدك التي ألقيتها على مدى ساعة من الوقت؛ لم تذكر بها صدّام حسين؟! وانتشرتْ شائعة في حينها؛ إنَّ قوَّةً أمنية ستحضر لاعتقالنا، فهبَّ أحد أبناء الديوانية وحملنا في سيارته على وجه السرعة إلى منزله في ناحية الشافعية؛ سهرنا حتى مطلع وجه الفجر ونحن نبتهجُ بانتصارنا على الأوغاد؛ وحينَ غادرتُ البلاد إلى الأردن، التقيتكَ بعد شهور في مقهى السنترال، كنتَ عائداً من رحلة إلى أمريكا وهولندا استجابة إلى دعوة من الجاليات العراقية هناك، أجريتُ معكَ لقاءً مثيراً نشرتهُ في جريدة الزمان؛ ثُمَّ اقترحتُ عليكَ أمسية في نادي الشعر، فرحَّبت بالفكرة؛ وفوجئ مدير بيت الشعر الأردني صديقي الشاعر الراحل حبيب الزيَّودي بالجمهور الغفير الذي ضاقت بهم القاعة، فافترشوا الفناء الواسع ليستمعوا إلى قصائدك؛ حينها اقترح عليكَ الزيودي أمسية أخرى سيقيمها خارج القاعة حتى تستوعب الجمهور؛ وفي ليلة الأمسية الثانية؛ حجَّ آلاف العراقيين من الساحة الهاشمية إلى بيت الشعر الذي فاض بأعدادهم الهائلة، وكان لي شرف كتابة التقديم الذي قرأه حبيب الزيودي بحماس منقطع النظير؛ وهو يرى حشود الجماهير التي كانت تزحفُ تترى؛ بمشهد مهيب ومثير؛ حينها صدح صوتكَ الشجي الذي تسكنهُ جبال كردستان وأهوار وسهوب الجنوب وأنين نواعير الفرات ورفيف أجنحة نوارس دجلة وصهيل خيول الصحراء وهموم وأحلام الفقراء؛ حتى تحوّل صوتكَ إلى هديرٍ وأنت تنشد قصائدك التي لا تخاف من الطغاة ولا تهاب الموت؛ واشتعل دمك بالمواجع؛ برغم التحذيرات التي تلقيتها من قبل رجال السفارة العراقية قبل بدء الأمسية؛ أجل زمجرَ صوتكَ الذي يحمل هموم الكادحين والمعدمين وأنت تقول:
يا عصر الفواتح يا زمان الموت …. كافي من الذبح مو ناس ما ظلَّتْ
ضاكتْ كَاعنا من كَبور فوق كَبور …. فوق كَبور اهلنا كَبورنا تعلَّتْ
اهتاج الجمهور ونهضَ واقفاً وتعالتْ هتافاتهُ التي اهتزَّت من صخبها وشدّتها أركان بيت الشعر وفرائص رجال السفارة العراقية الذين حضروا متنكرين ليشهدوا ملحمة عريان السيد خلف المهيبة، واستمر التصفيق لأكثر من خمس دقائق بدون انقطاع؛ وتكرَّر هذا المشهد أكثر من مرَّة حتى ختام الأمسية التي استمرت لساعتين؛ بعد يومين أخبرتني بموعد عودتك إلى البلاد؛ نصحتك بالبقاء والتقديم إلى مفوضيَّة شؤون اللاجئين؛ نظرت نحوي بثقةٍ مطلقةٍ ثُمَّ أضاءتْ وجهكَ ابتسامة مشرقة وأنت تقول: ” كلمن ويومه؛ يا حسن؛ يا بعد العرَّسن” طربتُ لمديحك الشاعري؛ لكني قلتُ لك متوسِّلاً سيعتقلونكَ حالما تعبر حدود طربيل، أجبتني: ليتهم يفعلوا ذلك؛ حتى لا تفتر عزيمتي وأعيد ذكريات نضالي؛ لكنهم لم يقدموا على ذلك؛ كان يدركون أنَّ اعتقالكَ ليس بصالحهم؛ لأنَّ الشعب برمَّته كان يغلي غضباً وحقداً على الطاغية صدّام؛ آخر مرَّة التقينا في مهرجان المربد قبل أربع سنوات؛ تذكَّرنا معاً أمسية بيت الشعر الأردني وأخبرتني في حينها إنَّها من أثمن الأماسي التي أقمتها في حياتكَ؛ أوّاهُ يا خلدون، ما أوحش البلاد بعد غياب شمس الكادحين؛ ولا عليكَ بحماقةِ الشيوعي الموتور؛ فالغيرة تفضحُ القلوب؛ اعذروني نفدتْ عزيمتي؛ وما عدتُ أقوى على الكتابة؛ لقد تجمَّدَ دمي وساحَ الدمع من عيني.. وا عريناه.. وا عريناه.. وا عريناه حتَّى ينكشفُ وجه السماء.