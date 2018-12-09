واعرياناه – حسن النواب

كلام صريح

كانَ‭ ‬الوقتُ‭ ‬فجراً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيرث‭ ‬الأُسترالية؛‭ ‬حينَ‭ ‬وصلتني‭ ‬من‭ ‬الأخت‭ ‬الكريمة‭ ‬رجاء‭ ‬الربيعي‭ ‬إلى‭ ‬بريدي‭ ‬بالفيس‭ ‬بوك؛‭ ‬ثلاث‭ ‬كلمات‭ ‬مُخيفة‭ ‬ومفاجئة؛‭ ‬وداعاً‭ ‬أبا‭ ‬خلدون‭!!‬‭ ‬لدغني‭ ‬قلبي‭ ‬واهتزَّ‭ ‬بدني؛‭ ‬فكتبتُ‭ ‬مُرتبكاً‭:‬‭ ‬ماذا‭ ‬تقولين؟‭ ‬أجابتْ‭:‬‭ ‬نعم‭ ‬مات؛‭ ‬ماتتْ‭ ‬القصيدة‭ ‬الشعبية؛‭ ‬علَّقتُ‭ ‬وقدْ‭ ‬ضجَّ‭ ‬رأسي‭ ‬بالعويل‭:‬‭ ‬يا‭ ‬إلهي‭ ‬لقد‭ ‬انكسر‭ ‬عامود‭ ‬خيمة‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭.. ‬بعدها‭ ‬اِستولى‭ ‬على‭ ‬كياني‭ ‬الذهول؛‭ ‬حتَّى‭ ‬مضتْ‭ ‬أكثر‭ ‬منْ‭ ‬سبعِ‭ ‬ساعاتٍ‭ ‬موجعةٍ‭ ‬على‭ ‬نبأ‭ ‬رحيلكَ‭ ‬الذي‭ ‬عصفَ‭ ‬بوجودي‭ ‬وشلَّ‭ ‬قدراتي،‭ ‬أجلْ‭ ‬أنا‭ ‬لستُ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬يا‭ ‬تلُّ‭ ‬الورد؛‭ ‬كأنَّ‭ ‬قلبي‭ ‬تحوَّلَ‭ ‬إلى‭ ‬حجر؛‭ ‬أضربهُ‭ ‬فيؤلم‭ ‬يدي؛‭ ‬أتأمَّلُ‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬جمعتنا‭ ‬بمربد‭ ‬البصرة‭ ‬عام‭ ‬2014؛‭ ‬ابتسامتكَ‭ ‬العذبة‭ ‬التي‭ ‬تملأُ‭ ‬الوطن‭ ‬بأسره،‭ ‬وقُبلتي‭ ‬الملتاعة‭ ‬بعد‭ ‬فراق‭ ‬طويل؛‭ ‬أكادُ‭ ‬لا‭ ‬أصدِّق‭ ‬إنّها‭ ‬قُبلتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬وجهك‭ ‬العراقي‭ ‬المقدَّس؛‭ ‬تبَّاً‭ ‬للهموم‭ ‬التي‭ ‬اغتالتْ‭ ‬قلبك‭ ‬الشاسع‭ ‬بُغتةً؛‭ ‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬عاشوراء‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي؛‭ ‬فلقد‭ ‬ترمَّلتْ‭ ‬القصيدة‭ ‬الشعبية‭ ‬إلى‭ ‬الأبد؛‭ ‬بعد‭ ‬غيابكَ‭ ‬الذي‭ ‬باغت‭ ‬البلاد‭ ‬بأسرها؛‭ ‬كأنّي‭ ‬أسمعُ‭ ‬شهقات‭ ‬القصيدة‭ ‬الشعبيَّة‭ ‬وعويلها؛‭ ‬وهي‭ ‬تلطمُ‭ ‬صدرها؛‭ ‬وتشقُّ‭ ‬زيقها؛‭ ‬وتنثرُ‭ ‬قصائدكَ‭ ‬العذراء‭ ‬فوق‭ ‬رأسها؛‭ ‬وتصيح‭ ‬مستغيثةً‭ ‬وا‭ ‬عرياناهُ؛‭ ‬وا‭ ‬عرياناهُ؛‭ ‬لقد‭ ‬ثكلني‭ ‬رحيلكَ‭ ‬الفاجع‭ ‬؛‭ ‬كأنّي‭ ‬أرى‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬غربتي‭ ‬بيوت‭ ‬الكادحين‭ ‬تنشدُ‭ ‬قصائدك‭ ‬الجريحة‭ ‬والمجبولة‭ ‬بعرق‭ ‬جبينهم؛‭ ‬وروّاد‭ ‬شارع‭ ‬المتنبي‭ ‬يتجمهرون‭ ‬حول‭ ‬مطرب‭ ‬شعبي‭ ‬يغنّي‭ ‬بلوعةٍ‭ ‬‭”‬‭ ‬لو‭ ‬غيِّمتْ‭ ‬دنياي‭”‬؛‭ ‬أجلْ‭ ‬يا‭ ‬صائد‭ ‬الهموم‭ ‬حتى‭ ‬الملائكة‭ ‬تُصغي‭ ‬حين‭ ‬تقرأ‭ ‬قصائدك‭ ‬الطاهرة؛‭ ‬فإنْ‭ ‬كنتَ‭ ‬محظوظاً‭ ‬ستموتُ‭ ‬قبل‭ ‬الذين‭ ‬تُحبَّهم؛‭ ‬فهل‭ ‬كنتَ‭ ‬يا‭ ‬ملاذ‭ ‬المعدمين‭ ‬محظوظاً‭ ‬حقَّاً؟‭ ‬حين‭ ‬تلألأتْ‭ ‬روحكَ‭ ‬النبيلة‭ ‬مثل‭ ‬نيزكٍ‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬مظلمةٍ؛‭ ‬وتركتَ‭ ‬العراق‭ ‬ينوح‭ ‬كمداً‭ ‬على‭ ‬فراقكَ‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬نعشك‭ ‬الهاشمي‭ ‬يركض‭ ‬بلهفةٍ‭ ‬لاهثاً‭ ‬إلى‭ ‬وادي‭ ‬السلام؟‭ ‬أذكرُ‭ ‬عندما‭ ‬رأيتكَ‭ ‬لأوّل‭ ‬مرَّة‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬نادي‭ ‬الأدباء‭ ‬مطلع‭ ‬سنوات‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬وكيف‭ ‬ركعتُ‭ ‬عندَ‭ ‬قدميك،‭ ‬فرفعتني‭ ‬بيديك‭ ‬الحانيتين‭ ‬واحتضنتني‭ ‬متأثراً‭ ‬بمحبتي‭ ‬الجارفة؛‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تعرفني؛‭ ‬حتى‭ ‬حدث‭ ‬اعتقالي‭ ‬مع‭ ‬كزار‭ ‬حنتوش‭ ‬تحت‭ ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل؛‭ ‬وبعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التوقيف‭ ‬طلب‭ ‬منّا‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬كفيلاً‭ ‬حتى‭ ‬يُطلق‭ ‬سراحنا،‭ ‬وبصحبة‭ ‬مأمور‭ ‬ذهبتُ‭ ‬إلى‭ ‬منتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب‭ ‬بحثاً‭ ‬عمَّن‭ ‬يكفلنا؛‭ ‬وجدتكَ‭ ‬تجلسُ‭ ‬هناك،‭ ‬حالما‭ ‬سمعتُ‭ ‬بذلك؛‭ ‬انتفضتَ‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬مغتاظاً‭ ‬لنبأ‭ ‬اعتقالنا؛‭ ‬وحملتني‭ ‬بمركبتكَ‭ ‬ومعنا‭ ‬المأمور‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة؛‭ ‬لم‭ ‬يصدِّق‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬أنَّ‭ ‬عريان‭ ‬السيد‭ ‬خلف‭ ‬بشحمه‭ ‬ودمه‭ ‬جاء‭ ‬ليكفلنا؛‭ ‬واشترطَ‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬معكَ‭ ‬للذكرى‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحنا؛‭ ‬أما‭ ‬النزلاء‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬عددهم‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬المائتي‭ ‬سجيناً؛‭ ‬ظلَّوا‭ ‬يهتفون‭ ‬باسمك‭ ‬ويردِّدون‭ ‬قصائدك‭ ‬وتحوَّل‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرة‭ ‬عفويَّة‭ ‬احتفاءً‭ ‬بقدومك؛‭ ‬حتى‭ ‬حضر‭ ‬المصوّر‭ ‬والتقط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صورة‭ ‬لكَ‭ ‬مع‭ ‬ضابط‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فرحته‭ ‬عارمة،‭ ‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬ونحنُ‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نسمع‭ ‬هتاف‭ ‬السجناء‭ ‬ابتهاجاً‭ ‬برؤيتهم‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬لأبي‭ ‬خلدون؛‭ ‬ثُمَّ‭ ‬حدث‭ ‬زواج‭ ‬كزار‭ ‬حنتوش‭ ‬من‭ ‬الشاعرة‭ ‬رسميَّة؛‭ ‬والتي‭ ‬أطلقتَ‭ ‬عليها‭ ‬عصفورة‭ ‬الشطرة‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الديوانية؛‭ ‬امتلأت‭ ‬مقاعد‭ ‬القاعة‭ ‬الفسيحة‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬أبيها؛‭ ‬برغم‭ ‬أنَّ‭ ‬الدخول‭ ‬لم‭ ‬يكنْ‭ ‬في‭ ‬المجّان؛‭ ‬وأهديتَ‭ ‬ثمن‭ ‬التذاكر‭ ‬لدعم‭ ‬حالة‭ ‬الحنتوش‭ ‬البائسة،‭ ‬وكان‭ ‬لي‭ ‬الشرف‭ ‬بتقديمكَ‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أنْ‭ ‬تُنسى‭ ‬من‭ ‬ذاكرة‭ ‬أهالي‭ ‬الديوانية‭ ‬الكرام؛‭ ‬لكنَّ‭ ‬حدث‭ ‬مالم‭ ‬يكنْ‭ ‬في‭ ‬الحسبان؛‭ ‬حين‭ ‬أخبرونا‭ ‬أنَّ‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحزبيين‭ ‬الذي‭ ‬حضروا‭ ‬المهرجان؛‭ ‬خرجوا‭ ‬غاضبين؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬قصائدك‭ ‬التي‭ ‬ألقيتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الوقت؛‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬بها‭ ‬صدّام‭ ‬حسين؟‭!‬‭ ‬وانتشرتْ‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬حينها؛‭ ‬إنَّ‭ ‬قوَّةً‭ ‬أمنية‭ ‬ستحضر‭ ‬لاعتقالنا،‭ ‬فهبَّ‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬الديوانية‭ ‬وحملنا‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬الشافعية؛‭ ‬سهرنا‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬وجه‭ ‬الفجر‭ ‬ونحن‭ ‬نبتهجُ‭ ‬بانتصارنا‭ ‬على‭ ‬الأوغاد؛‭ ‬وحينَ‭ ‬غادرتُ‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الأردن،‭ ‬التقيتكَ‭ ‬بعد‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬السنترال،‭ ‬كنتَ‭ ‬عائداً‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬وهولندا‭ ‬استجابة‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬العراقية‭ ‬هناك،‭ ‬أجريتُ‭ ‬معكَ‭ ‬لقاءً‭ ‬مثيراً‭ ‬نشرتهُ‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان؛‭ ‬ثُمَّ‭ ‬اقترحتُ‭ ‬عليكَ‭ ‬أمسية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الشعر،‭ ‬فرحَّبت‭ ‬بالفكرة؛‭ ‬وفوجئ‭ ‬مدير‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬الأردني‭ ‬صديقي‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬حبيب‭ ‬الزيَّودي‭ ‬بالجمهور‭ ‬الغفير‭ ‬الذي‭ ‬ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬القاعة،‭ ‬فافترشوا‭ ‬الفناء‭ ‬الواسع‭ ‬ليستمعوا‭ ‬إلى‭ ‬قصائدك؛‭ ‬حينها‭ ‬اقترح‭ ‬عليكَ‭ ‬الزيودي‭ ‬أمسية‭ ‬أخرى‭ ‬سيقيمها‭ ‬خارج‭ ‬القاعة‭ ‬حتى‭ ‬تستوعب‭ ‬الجمهور؛‭ ‬وفي‭ ‬ليلة‭ ‬الأمسية‭ ‬الثانية؛‭ ‬حجَّ‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬الساحة‭ ‬الهاشمية‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬الذي‭ ‬فاض‭ ‬بأعدادهم‭ ‬الهائلة،‭ ‬وكان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬كتابة‭ ‬التقديم‭ ‬الذي‭ ‬قرأه‭ ‬حبيب‭ ‬الزيودي‭ ‬بحماس‭ ‬منقطع‭ ‬النظير؛‭ ‬وهو‭ ‬يرى‭ ‬حشود‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تزحفُ‭ ‬تترى؛‭ ‬بمشهد‭ ‬مهيب‭ ‬ومثير؛‭ ‬حينها‭ ‬صدح‭ ‬صوتكَ‭ ‬الشجي‭ ‬الذي‭ ‬تسكنهُ‭ ‬جبال‭ ‬كردستان‭ ‬وأهوار‭ ‬وسهوب‭ ‬الجنوب‭ ‬وأنين‭ ‬نواعير‭ ‬الفرات‭ ‬ورفيف‭ ‬أجنحة‭ ‬نوارس‭ ‬دجلة‭ ‬وصهيل‭ ‬خيول‭ ‬الصحراء‭ ‬وهموم‭ ‬وأحلام‭ ‬الفقراء؛‭ ‬حتى‭ ‬تحوّل‭ ‬صوتكَ‭ ‬إلى‭ ‬هديرٍ‭ ‬وأنت‭ ‬تنشد‭ ‬قصائدك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخاف‭ ‬من‭ ‬الطغاة‭ ‬ولا‭ ‬تهاب‭ ‬الموت؛‭ ‬واشتعل‭ ‬دمك‭ ‬بالمواجع؛‭ ‬برغم‭ ‬التحذيرات‭ ‬التي‭ ‬تلقيتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رجال‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الأمسية؛‭ ‬أجل‭ ‬زمجرَ‭ ‬صوتكَ‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬هموم‭ ‬الكادحين‭ ‬والمعدمين‭ ‬وأنت‭ ‬تقول‭:‬

يا‭ ‬عصر‭ ‬الفواتح‭ ‬يا‭ ‬زمان‭ ‬الموت‭ …. ‬كافي‭ ‬من‭ ‬الذبح‭ ‬مو‭ ‬ناس‭ ‬ما‭ ‬ظلَّتْ

ضاكتْ‭ ‬كَاعنا‭ ‬من‭ ‬كَبور‭ ‬فوق‭ ‬كَبور‭ …. ‬فوق‭ ‬كَبور‭ ‬اهلنا‭ ‬كَبورنا‭ ‬تعلَّتْ

اهتاج‭ ‬الجمهور‭ ‬ونهضَ‭ ‬واقفاً‭ ‬وتعالتْ‭ ‬هتافاتهُ‭ ‬التي‭ ‬اهتزَّت‭ ‬من‭ ‬صخبها‭ ‬وشدّتها‭ ‬أركان‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬وفرائص‭ ‬رجال‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬متنكرين‭ ‬ليشهدوا‭ ‬ملحمة‭ ‬عريان‭ ‬السيد‭ ‬خلف‭ ‬المهيبة،‭ ‬واستمر‭ ‬التصفيق‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬بدون‭ ‬انقطاع؛‭ ‬وتكرَّر‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرَّة‭ ‬حتى‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لساعتين؛‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬أخبرتني‭ ‬بموعد‭ ‬عودتك‭ ‬إلى‭ ‬البلاد؛‭ ‬نصحتك‭ ‬بالبقاء‭ ‬والتقديم‭ ‬إلى‭ ‬مفوضيَّة‭ ‬شؤون‭ ‬اللاجئين؛‭ ‬نظرت‭ ‬نحوي‭ ‬بثقةٍ‭ ‬مطلقةٍ‭ ‬ثُمَّ‭ ‬أضاءتْ‭ ‬وجهكَ‭ ‬ابتسامة‭ ‬مشرقة‭ ‬وأنت‭ ‬تقول‭:‬‭ ‬‭”‬‭ ‬كلمن‭ ‬ويومه؛‭ ‬يا‭ ‬حسن؛‭ ‬يا‭ ‬بعد‭ ‬العرَّسن‭”‬‭ ‬طربتُ‭ ‬لمديحك‭ ‬الشاعري؛‭ ‬لكني‭ ‬قلتُ‭ ‬لك‭ ‬متوسِّلاً‭ ‬سيعتقلونكَ‭ ‬حالما‭ ‬تعبر‭ ‬حدود‭ ‬طربيل،‭ ‬أجبتني‭:‬‭ ‬ليتهم‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك؛‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفتر‭ ‬عزيمتي‭ ‬وأعيد‭ ‬ذكريات‭ ‬نضالي؛‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬على‭ ‬ذلك؛‭ ‬كان‭ ‬يدركون‭ ‬أنَّ‭ ‬اعتقالكَ‭ ‬ليس‭ ‬بصالحهم؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬الشعب‭ ‬برمَّته‭ ‬كان‭ ‬يغلي‭ ‬غضباً‭ ‬وحقداً‭ ‬على‭ ‬الطاغية‭ ‬صدّام؛‭ ‬آخر‭ ‬مرَّة‭ ‬التقينا‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬المربد‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات؛‭ ‬تذكَّرنا‭ ‬معاً‭ ‬أمسية‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬الأردني‭ ‬وأخبرتني‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬إنَّها‭ ‬من‭ ‬أثمن‭ ‬الأماسي‭ ‬التي‭ ‬أقمتها‭ ‬في‭ ‬حياتكَ؛‭ ‬أوّاهُ‭ ‬يا‭ ‬خلدون،‭ ‬ما‭ ‬أوحش‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬شمس‭ ‬الكادحين؛‭ ‬ولا‭ ‬عليكَ‭ ‬بحماقةِ‭ ‬الشيوعي‭ ‬الموتور؛‭ ‬فالغيرة‭ ‬تفضحُ‭ ‬القلوب؛‭ ‬اعذروني‭ ‬نفدتْ‭ ‬عزيمتي؛‭ ‬وما‭ ‬عدتُ‭ ‬أقوى‭ ‬على‭ ‬الكتابة؛‭ ‬لقد‭ ‬تجمَّدَ‭ ‬دمي‭ ‬وساحَ‭ ‬الدمع‭ ‬من‭ ‬عيني‭.. ‬وا‭ ‬عريناه‭.. ‬وا‭ ‬عريناه‭.. ‬وا‭ ‬عريناه‭ ‬حتَّى‭ ‬ينكشفُ‭ ‬وجه‭ ‬السماء‭.‬