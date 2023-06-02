واشنطن تكسر الجليد مع بكين ومستعدة لضمها الى موسكو في محادثات نووية بدون شروط

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

عرض‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأميركية‭ ‬بشأن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الجمعة‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندخل‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬تتطلب‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬للالتزام‭ ‬بالقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬اتفاقية‭ ‬نيو‭ ‬ستارت‭ (‬ستارت‭ ‬الجديدة‭) ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تفعل‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬‮ ‬

علقت‭ ‬روسيا‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعاهدة‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬اتفاقية‭ ‬ثنائية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الخصمين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬وينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أبدت‭ ‬استعدادها‭ ‬لأن‭ ‬تبحث‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬مناقشة‭ ‬بشأن‭ ‬التزامات‭ ‬عدم‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬معاهدة‭ ‬نيو‭ ‬ستارت‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬تطوير‭ ‬ترسانة‭ ‬الصين‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظميين،‭ ‬فإن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬مستعدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬مشيرا‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬إرادة‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وكرر‭ ‬شعار‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬وهو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتصاعد‭ ‬‮«‬التنافس‮»‬‭ ‬ليتحول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نزاع‮»‬‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬زار‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬نظراءه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬الى‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬اسقطت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬منطادا‭ ‬صينيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬بيرنز‭ ‬‮«‬شدد‭ (‬خلال‭ ‬الزيارة‭) ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬إبقاء‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاستخبارات‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬أجراها‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬اليابان،‭ ‬توقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬تحسّنا‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبكين‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬إضافي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬الجمعة‭ ‬حديثا‭ ‬مقتضبا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬شانغفو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭.‬

يقدر‭ ‬معهد‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الدولي‭ ‬لأبحاث‭ ‬السلام‭ (‬Sipri‭) ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تمتلك‭ ‬ترسانة‭ ‬تضم‭ ‬350‭ ‬رأسًا‭ ‬نووية‭ – ‬فيما‭ ‬تمتلك‭ ‬روسيا‭ ‬4477‭ ‬رأسًا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬3708‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تمتلك‭ ‬بكين‭ ‬1500‭ ‬رأس‭ ‬نووية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

أكد‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬لم‭ ‬تُبدِ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬حجم‮»‬‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭ ‬أو‭ ‬سياستها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬ولكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحديث‮»‬‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬زيادتها‮»‬،‭ ‬وهدفها‭ ‬ليس‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬منافسوها‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالردع‭ ‬النووي،‭ ‬قال‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬إن‭ ‬استراتيجية‭ ‬واشنطن‭ ‬ليست‭ ‬امتلاك‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬بل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬الحوار‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬الخمس‭ ‬وهم‭ ‬الأعضاء‭ ‬الدائمون‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وروسيا‭.‬

وقال‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬للتحذير‭ ‬المتبادل‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬سوء‭ ‬التفسير‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‮»‬‭.‬‮ ‬

وناقش‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬كذلك‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬وفي‭ ‬إجماع‭ ‬نادر،‭ ‬وقعت‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬بيانًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬يعلن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دأبت‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬على‭ ‬تأكيده‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬غزت‭ ‬روسيا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأثارت‭ ‬لاحقًا‭ ‬إمكان‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬