واشنطن تطلب توضيحات بشأن إندماج بي جي إيه للغولف مع ليف المموّل من السعودية

{ واشنطن- (أ ف ب) – طالبت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي رئيس دوري الغولف الأميركي “بي جي إيه” بتقديم توضيحات، بعد إعلانه المفاجئ عن اندماج مفاجئ مع دوري “ليف” المموّل من السعودية.وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن إن الاتفاق الذي كشف في السادس من حزيران ولم تنشر عنه سوى تفاصيل قليلة، يثير “تساؤلات جدية” حول الدور الذي قد تكون الحكومة السعودية لعبته عبر صندوق الثروة السيادية للمملكة “صندوق الاستثمارات العامة”.

دوري الغولف

وورد طلب وايدن في رسالة وجهها إلى مفوض دوري الغولف الأميركي جاي موناهان.وكتب وايدن أن “المشاركة بين دوري +بي جي إيه+ و+ليف غولف+ تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت منظمات ترتبط بنظام استبدادي يقوّض بشكل روتيني دولة القانون، يمكنها الاستمرار في الاستفادة من وضع إعفاء ضريبي في الولايات المتحدة”.كما يريد السناتور أن ينظر في “مخاطر محتملة على الأمن القومي لا سيما بشأن الاستثمارات الأجنبية في العقارات في الولايات المتحدة، مثل مواقع قريبة من منشآت عسكرية أو مراكز تصنيع حسّاسة وكيف تخططون للحد من هذه المخاطر”.ويفترض أن يقدم موناهان درا على هذه التساؤلات بحلول 23 حزيران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن وزارة العدل فتحت تحقيقها الخاص في الاندماج المعلن، بشأن احتمال إساءة استخدام قانون مكافحة الاحتكار.وفتح الكونغرس الأميركي الإثنين تحقيقا آخر بشأن اندماج دوري “بي جي إيه” ودوري “دي بي وورلد تور” مع “ليف” الذي فاجأ عالم الغولف بما أن الجانبين كانا يخوضان معارك قضائية.