واشنطن تسهل اتصال الإيرانيين بالانترنت وتظاهرات بدعم حكومي مؤيدة للحجاب

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬نزل‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬منظمة‭ ‬حكومية‭ ‬وعناصر‭ ‬الباسيج‭ ‬تأييدا‭ ‬لوضع‭ ‬الحجاب‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أوقفتها‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬لباسها‭ ‬غير‭ ‬المحتشم‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬خففت‭ ‬قيود‭ ‬تصدير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬لتوسيع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬التي‭ ‬قيدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬بشدة‭ ‬وسط‭ ‬حملة‭ ‬لقمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬طهران‭ ‬الإنترنت‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬لمنع‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬حملتها‭ ‬العنيفة‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬السلميين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬والي‭ ‬أدييمو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الإجراء‭ ‬الجديد‭ ‬سيسمح‭ ‬لشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬‮«‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬المتاحة‭ ‬للإيرانيين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬خروج‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الشجعان‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬تضاعف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعمها‭ ‬لتدفق‭ ‬المعلومات‭ ‬بحرية‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وندّدت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬بقمع‭ ‬عنيف‭ ‬للمحتجين،‭ ‬بينما‭ ‬تشهد‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬اضطرابات‭ ‬وانقطاعات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬تطبيقي‭ ‬واتساب‭ ‬وإنستغرام‭.‬

وأوقفت‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬وتوفيت‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وقال‭ ‬ناشطون‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬رأسها،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬نفت‭ ‬ذلك،‭ ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬

وقتل‭ ‬17‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬وتخللتها‭ ‬مواجهات،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬قوى‭ ‬الأمن،‭ ‬بحسب‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬رسمية،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحصيلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭. ‬وأورد‭ ‬مركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ (‬ICHRI‭) ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬مقرا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬36‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتنسيق‭ ‬التنمية‭ ‬المكلّف‭ ‬تنظيم‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬التظاهرات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحكومة‭ ‬والحجاب‭ ‬الجمعة‭.‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬الرسمي‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وتبريز‭ ‬وقم‭ ‬وحمدان‭ ‬وأصفهان‭ ‬والأهواز‭ ‬وغيرها‭ ‬بدت‭ ‬فيها‭ ‬أعداد‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وقد‭ ‬حمل‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬أعلاما‭ ‬إيرانية‭ ‬وصور‭ ‬مرشد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭.‬

وشوهد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المسيرات‭ ‬رجال‭ ‬يتقدمون‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬بينما‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬ارتدين‭ ‬التشادور‭ ‬بمعظمهن‭ ‬يسرن‭ ‬مع‭ ‬بعضهن‭.‬

ووصفت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬مهر‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬تجمعات‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬التظاهرة‭ ‬العظيمة‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬المنددة‭ ‬بالمتآمرين‭ ‬والمس‭ ‬بمقدسات‭ ‬الدين‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬المجلس‭ ‬المحتجين‭ ‬ب»المرتزقة‭ ‬الذين‭ ‬أهانوا‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والنبي،‭ ‬وأحرقوا‭ ‬مساجد‭ ‬وعلم‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المقدس،‭ ‬ودنّسوا‭ ‬حجاب‭ ‬النساء‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬ومسّوا‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬وحمل‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وندّد‭ ‬ب»عملية‭ ‬نفسية‭ ‬وحرب‭ ‬إعلامية‭ ‬مفرطة‮»‬‭ ‬بدأت‭ ‬‮«‬بذريعة‭ ‬وفاة‭ ‬مواطنة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬ب»جهود‭ ‬وتضحيات‭ ‬الشرطة‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مؤامرة‭ ‬جديدة‭ ‬سيكون‭ ‬مصيرها‭ ‬الفشل‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬محسني‭ ‬إجئي‭ ‬الخميس‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬والقضاء‭ ‬الى‭ ‬التحرك‭ ‬‮«‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البلاد‭ ‬ومواجهة‭ ‬العناصر‭ ‬المخربة‭ ‬والمشاغبين‭ ‬المحترفين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ألحقوا‭ ‬ضررا‭ ‬بالممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬وخالفوا‭ ‬أوامر‭ ‬الشرطة‭ ‬والمرتبطون‭ ‬بأجهزة‭ ‬تجسس‭ ‬خارجية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاملوا‭ ‬وفق‭ ‬القانون،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رحمة‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ستُعاقب‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬الذين‭ ‬انطلقوا‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬بالقوى‭ ‬الأمنية‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬وفق‭ ‬قولهم‭.‬

وقال‭ ‬الإمام‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خاتمي‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬جامعة‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬أطلب‭ ‬بحزم‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬التحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬ضد‭ ‬المشاغبين‭ ‬الذين‭ ‬يعنفون‭ ‬الناس‭ ‬ويضرمون‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬ويحرقون‭ ‬القرآن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬عاقبوا‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬بسلاح‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬شكروا‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للبلاد‮»‬،‭ ‬وحملوا‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬أحرقن‭ ‬حجابهن‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭. ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬الحجاب‭ ‬تنفيذ‭ ‬لسياسة‭ ‬الأميركيين‮»‬،‭ ‬و»الموت‭ ‬للمتآمرين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أظهرت‭ ‬نساء‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬يخلعن‭ ‬حجابهن‭ ‬ويلقين‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نار‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬للحجاب،‭ ‬لا‭ ‬للعمامة،‭ ‬نعم‭ ‬للحرية‭ ‬والمساواة‮»‬‭.‬

وتخلّلت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن،‭ ‬وأحرق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬آليات‭ ‬للشرطة‭ ‬وألقوا‭ ‬الحجارة‭ ‬باتجاهها،‭ ‬وفق‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وناشطين‭.‬‮ ‬وقال‭ ‬مركز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭ (‬ICHRI‭)‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ردّت‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ب»الذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬والمسدسات‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع،‭ ‬وفق‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ظهر‭ ‬فيها‭ ‬أشخاص‭ ‬ينزفون‭ ‬بغزارة‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬أشرطة‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداولة،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬متظاهرين،‭ ‬يشوهون‭ ‬أو‭ ‬يحرقون‭ ‬صورا‭ ‬للمرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬في‭ ‬تصرفات‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وأوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬عددا‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭. ‬كذلك‭ ‬اعتقلت‭ ‬ناشطين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مجيد‭ ‬توكلي‭ ‬وحسين‭ ‬روناغي،‭ ‬وصحافيا‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬قضية‭ ‬أميني،‭ ‬ويدعى‭ ‬نيلوفار‭ ‬حمدي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ومنشورات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الجمعة‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬شبه‭ ‬مقطوعة‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭. ‬وتحدث‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نيتبلوكس‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الإنترنت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اضطرابات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭. ‬وكانت‭ ‬خدمات‭ ‬واتساب‭ ‬وانستغرام‭ ‬أوقفت‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬اتخذ‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬نفذها‭ ‬مناهضو‭ ‬الثورة‭ ‬ضد‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

في‭ ‬نيويورك،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬شارك‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وأعمال‭ ‬التخريب‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬موت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬إدانات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬أيضا‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬فيها‭ ‬هتافات‭ ‬تطالب‭ ‬بالحرية‭ ‬وسقوط‭ ‬النظام‭.‬

وتظاهرات‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬هي‭ ‬بين‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬إثر‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭. ‬وامتدت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬حينها‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مدينة‭ ‬وتم‭ ‬قمعها‭ ‬بقوة‭. ‬وتأتي‭ ‬وسط‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬حادة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬إيران‭ ‬نتيجة‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬