واشنطن تسهل اتصال الإيرانيين بالانترنت وتظاهرات بدعم حكومي مؤيدة للحجاب

باريس (أ ف ب) – طهران -الزمان
نزل آلاف المتظاهرين الجمعة الى الشارع في عدد من المدن الإيرانية بناء على دعوة منظمة حكومية وعناصر الباسيج تأييدا لوضع الحجاب بعد احتجاجات متواصلة منذ سبعة أيام على وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت أوقفتها شرطة الأخلاق بسبب «لباسها غير المحتشم».
وأعلنت واشنطن الجمعة أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات مستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة «لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين». وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين».
واضاف «مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني».
وندّدت منظمات غير حكومية بقمع عنيف للمحتجين، بينما تشهد شبكة الإنترنت في كل أنحاء البلاد اضطرابات وانقطاعات، لا سيما بالنسبة الى تطبيقي واتساب وإنستغرام.
وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني (22 عاما) في 13 أيلول/سبتمبر، وتوفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام. وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
وقتل 17 شخصاً على الأقلّ في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة أميني وتخللتها مواجهات، بينهم عناصر في قوى الأمن، بحسب وسيلة إعلام إيرانية رسمية، لكنّ الحصيلة قد تكون أعلى. وأورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ في نيويورك مقرا أن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 36.
ودعا المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلّف تنظيم التظاهرات الرسمية في إيران الى التظاهرات الداعمة للحكومة والحجاب الجمعة.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد من طهران وتبريز وقم وحمدان وأصفهان والأهواز وغيرها بدت فيها أعداد ضخمة من المتظاهرين تسير في الشوارع، وقد حمل كثيرون منهم أعلاما إيرانية وصور مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وشوهد في بعض المسيرات رجال يتقدمون الى جانب بعضهم البعض، بينما النساء اللواتي ارتدين التشادور بمعظمهن يسرن مع بعضهن.
ووصفت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية تجمعات الجمعة بأنها «التظاهرة العظيمة للشعب الإيراني المنددة بالمتآمرين والمس بمقدسات الدين».
ووصف المجلس المحتجين ب»المرتزقة الذين أهانوا القرآن الكريم والنبي، وأحرقوا مساجد وعلم الجمهورية الإسلامية المقدس، ودنّسوا حجاب النساء والأماكن العامة ومسّوا بالأمن العام»، وفق ما نقلت عنه «إرنا». وحمل الحرس الثوري الإيراني بدوره على المتظاهرين وندّد ب»عملية نفسية وحرب إعلامية مفرطة» بدأت «بذريعة وفاة مواطنة».
وأشاد الحرس الثوري ب»جهود وتضحيات الشرطة»، واصفا ما يحصل بأنه «مؤامرة جديدة سيكون مصيرها الفشل».
ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي الخميس المدعي العام والقضاء الى التحرك «للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين في كل البلاد ومواجهة العناصر المخربة والمشاغبين المحترفين».
وقال «الأشخاص الذين ألحقوا ضررا بالممتلكات العامة وخالفوا أوامر الشرطة والمرتبطون بأجهزة تجسس خارجية يجب أن يعاملوا وفق القانون، من دون أي رحمة».
كذلك، أعلنت أجهزة الاستخبارات في بيان أن «كلّ مشاركة في تظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء».
وأشاد المتظاهرون في وسط طهران الذين انطلقوا في مسيرتهم بعد صلاة الجمعة بالقوى الأمنية المستهدفة من المتظاهرين، وفق قولهم.
وقال الإمام سيد أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في مسجد جامعة طهران «أطلب بحزم من السلطة القضائية التحرك بسرعة ضد المشاغبين الذين يعنفون الناس ويضرمون النار في الممتلكات العامة ويحرقون القرآن».
وأضاف «عاقبوا هؤلاء المجرمين بسلاح القانون».
ورفع المتظاهرون لافتات شكروا فيها قوات الأمن «العمود الفقري للبلاد»، وحملوا على النساء اللواتي أحرقن حجابهن خلال تظاهرات احتجاجية في الأيام الماضية. وهتفوا «الدعوة الى إلغاء الحجاب تنفيذ لسياسة الأميركيين»، و»الموت للمتآمرين».
وكانت أشرطة فيديو تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت نساء خلال الاحتجاجات يخلعن حجابهن ويلقين به في نار مشتعلة في الطريق. وهتف المتظاهرون أيضا «لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة».
وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأحرق المتظاهرون آليات للشرطة وألقوا الحجارة باتجاهها، وفق أشرطة فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وناشطين. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI)إن الحكومة ردّت على المتظاهرين ب»الذخيرة الحية والمسدسات والغاز المسيل للدموع، وفق أشرطة فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها أشخاص ينزفون بغزارة».
وبين أشرطة الفيديو المتداولة، يمكن رؤية متظاهرين، يشوهون أو يحرقون صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في تصرفات نادرا ما تحصل في إيران.
وأوقفت الشرطة عددا غير محدد من المحتجين. كذلك اعتقلت ناشطين بارزين في المجتمع المدني، مجيد توكلي وحسين روناغي، وصحافيا لعب دورا أساسيا في كشف قضية أميني، ويدعى نيلوفار حمدي، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.
ولا تزال خدمات الإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة عن البلاد منذ يومين. وتحدث موقع «نيتبلوكس» لمراقبة الإنترنت عن «اضطرابات» في الشبكة. وكانت خدمات واتساب وانستغرام أوقفت منذ الأربعاء.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن الإجراء اتخذ بسبب «أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
في نيويورك، قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مؤتمر صحافي شارك به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا بدّ من التمييز بين المتظاهرين وأعمال التخريب».
وأثار موت مهسا أميني البالغة 22 عاماً إدانات شديدة في عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية الدولية التي انتقدت أيضا قمع التظاهرات الاحتجاجية التي رفعت فيها هتافات تطالب بالحرية وسقوط النظام.
وتظاهرات الأيام الماضية هي بين الأكبر في إيران منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية. وامتدت حركة الاحتجاج حينها الى نحو مئة مدينة وتم قمعها بقوة. وتأتي وسط أزمة اقتصادية حادة تعاني منها إيران نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.