واشنطن تحذّر من “تهديد جدي” بعد الكشف عن صاروخ إيراني جديد

واشنطن-(أ ف ب) – حذرت الولايات المتحدة الخميس من “تهديد جدي” تعليقا على كشف إيران النقاب عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه ألفي كلم ويستطيع حمل رؤوس يتجاوز وزنها طنا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “كما سبق أن قلنا بوضوح، إن قيام ايران بتطوير وإطلاق صواريخ بالستية يشكل تهديدا جديا للأمن الاقليمي والدولي”.

واكد أنه رغم القيود التي فرضها المجتمع الدولي، فإن ايران “تواصل حيازة تكنولوجيات مرتبطة بالصواريخ البالستية من مزودين أجانب، وإجراء اختبارات لصواريخ بالستية” في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس النقاب عن “خيبر”، الجيل الرابع من صاروخ “خرمشهر” الذي يعد الأبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، وعرض خلالها مجسم للمسجد الأقصى.

واضاف المتحدث أن “ايران مزودة بالسلاح النووي ستتحرك في شكل أكثر استفزازا، لذا نحاول التحذير من امتلاك ايران سلاحا نوويا مماثلا”.