واشنطن‭ ‬وموسكو‭:‬تعميق‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الفائز

الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬يشيد‭ ‬بنسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التركية

بروكسل‭- ‬وشنطن‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الفائز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬أيا‭ ‬كان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬التابع‭ ‬مباشرة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تهنئ‮»‬‭ ‬الأتراك‭ ‬بتعبئتهم‭ ‬الانتخابية‭. ‬أكد‭ ‬الكرملين‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬ستستمرّ‭ ‬في‭ ‬‮«‬التعمّق‮»‬‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬أولى‭ ‬جرت‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬نتابع‭ ‬المعلومات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بانتباه‭ ‬واهتمام‭ ‬كبيرين‭. ‬سنحترم‭ ‬خيار‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‭. ‬لكن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال،‭ ‬نتوقّع‭ ‬استمرار‭ ‬تعاوننا‭ ‬وتعميقه‭ ‬وتطويره‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬يربطنا‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬طيف‭ ‬واسع‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬متبادل‭ ‬المنفعة،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والسياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬والزراعة‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬اتهم‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬روسيا‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وأنّها‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تقنيّة‭ ‬التزوير‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬مرشحًا‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭. ‬ونفت‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬اتهمتها‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬بممارسة‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬أشادت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لايين‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬الإثنين‭ ‬بـ»الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬انتصار‮»‬‭ ‬للديموقراطية‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬فون‭ ‬در‭ ‬لايين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شارل‭ ‬ميشال،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬هي‭ ‬أخبار‭ ‬جيدة‭ ‬حقاً‭… ‬إنها‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‭ ‬ملتزم‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقه‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬كذلك،‭ ‬هنّأ‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬الأتراك‮»‬‭. ‬وتتجه‭ ‬تركيا‭ ‬الإثنين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬انتخابية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬ومنافسه‭ ‬الرئيسي‭ ‬كمال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭. ‬وبينما‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬اقتربت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬صدور‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الأحد‭. ‬وتوافَد‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬تركي‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬النسبة‭ ‬الأولية‭ ‬للمشاركة‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬بعد‭ ‬فرز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬حصل‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬49،4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬44،95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لخصمه‭ ‬الرئيسي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الديموقراطي‭.. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬لمعسكر‭ ‬المعارضة‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الانتهاء‭ (‬من‭ ‬الانتخابات‭) ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أكّد‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الصدارة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬تحالفاً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة،‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أمّتنا‭ ‬تريد‭ ‬جولة‭ ‬ثانية،‭ ‬إذاً‭ ‬سننتصر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‮»‬‭.‬‮ ‬

كذلك،‭ ‬تحدّث‭ ‬إردوغان‭ ‬ليلاً‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أؤمن‭ ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬قلبي‭ ‬بأننا‭ ‬سنواصل‭ ‬خدمة‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‮»

وكان‭ ‬أعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬ضاعف‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬الوعود‭ ‬الانتخابية‭ ‬لمحاولة‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التضخّم‭ ‬المرتفع‭ ‬للغاية‭ ‬الذي‭ ‬يضرب‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬يسير‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬والتنمية‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للرئيس‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالغالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬أجواء‭ ‬عدم‭ ‬اليقين،‭ ‬انخفض‭ ‬المؤشّر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبورصة‭ ‬اسطنبول‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬الإثنين‭.‬

ستعتمد‭ ‬نتيجة‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬جزئياً‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬ثالث‭ ‬هو‭ ‬سنان‭ ‬أوغان‭ (‬قومي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بحوالى‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يدعو‭ ‬بعد‭ ‬مناصريه‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬أحد‭ ‬المرشّحَين‭.‬

في‭ ‬منطقة‭ ‬سيشانه‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬انقسمت‭ ‬الآراء‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬بشأن‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

فرأت‭ ‬بتول‭ ‬يلماز‭ (‬26‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬كيليتشدار‭ ‬أوغلو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أقام‭ ‬تحالفاً‭ ‬مع‭ ‬سنان‭ ‬أوغان‮»‬‭. ‬لكنّها‭ ‬أضافت‭ ‬أنّ‭ ‬النتائج‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬متقاربة‮»‬‭.‬‮ ‬

على‭ ‬بعد‭ ‬عدّة‭ ‬أمتار،‭ ‬قال‭ ‬حمدي‭ ‬كرم‭ ‬محمود‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬سيفوز‭. ‬إنه‭ ‬قائد‭ ‬حقيقي،‭ ‬الأتراك‭ ‬يثقون‭ ‬به‭ ‬ولديه‭ ‬رؤية‭ ‬لتركيا‮»‬‭.‬‮ ‬