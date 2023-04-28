واشنطن‭ ‬وسيول‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬نووية‭ ‬واحدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديد‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي

الصين‭:‬راقبنا‭ ‬طائرة‭ ‬استطلاع‭ ‬أمريكية‭ ‬فوق‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان

واشنطن‭- ‬بكين‭ – ‬الزمان‭ ‬

سيسمح‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬الردع‭ ‬ضد‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬سيول‭ ‬لامتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬لكنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الغياب‭ ‬شبه‭ ‬الكامل‭ ‬لوسائل‭ ‬مجدية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬الترسانة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭.‬

وتحث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬سعيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬ودفع‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الماثل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬والمتزايد،‭ ‬كثيرين‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬المطالبين‭ ‬ببناء‭ ‬ترسانة‭ ‬نووية‭ ‬للبلاد‭.‬

وفي‭ ‬مسعى‭ ‬لتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬كهذا،‭ ‬وافقت‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬بينها‭ ‬تعاون‭ ‬معمق‭ ‬مع‭ ‬سيول‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬النووية‭ ‬والنشر‭ ‬المتكرر‭ ‬لموارد‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأميركية،‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬ناوكو‭ ‬أوكي‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬راند‭ ‬كوربوريشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستشارك‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬الجانب‭ ‬النووي‭ ‬للردع‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الردع‭ ‬التقليدي‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الصين‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬راقبت‭ ‬مرور‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬للاستطلاع‭ ‬البحري‭ ‬حلقت‭ ‬فوق‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬توترات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وتشكل‭ ‬جزيرة‭ ‬تايوان‭ ‬نقطة‭ ‬تنافس‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بالسيادة‭ ‬عليها،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬تايوان‭ ‬الرئيسية‭.‬‮ ‬

ومطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬أجرت‭ ‬الصين‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجزيرة،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬رئيسة‭ ‬تايوان‭ ‬تساي‭ ‬إينغ‭ ‬وين‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬كيفن‭ ‬ماكارثي،‭ ‬اعتبرته‭ ‬بكين‭ ‬مستفزًا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬مسرح‭ ‬العمليات‭ ‬الشرقي‭ ‬‮«‬حلقت‭ ‬طائرة‭ ‬استطلاع‭ ‬أميركية‭ ‬مضادة‭ ‬للغواصات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ب‭-‬8أي‭ ‬فوق‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬وكانت‭ ‬موضع‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة‭ (‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬أرسل‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬لمتابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬كثب‮»‬،‭ ‬مندداً‭ ‬بـ»أعمال‭ ‬استفزازية‮»‬‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬‮«‬تضر‭ ‬بالسلام‭ ‬والاستقرار‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬رأت‭ ‬الباحثة‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يعكس‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬والتوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمجالها‭ ‬النووي‭ ‬والصاروخي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البيئة‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬وخطة‭ ‬التحديث‭ ‬العسكري‭ ‬الحالية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬تجعل‭ ‬جلوس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬قريبا‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬مرجح‮»‬‭.‬

وتتحدى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬الكثيرة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬برنامجيها‭ ‬النووي‭ ‬والصاروخي‭ ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬استعدادها‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ضمانة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لقلب‭ ‬النظام‭.‬

وأجرت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬سلسلة‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اختبار‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬يعمل‭ ‬بالوقود‭ ‬الصلب،‭ ‬وهو‭ ‬اختراق‭ ‬تكنولوجي‭ ‬كبير‭ ‬لقوات‭ ‬لكيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬المسلحة‭.‬‮ ‬

وترى‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬الكوريين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬حسب‭ ‬استطلاعات‭ ‬للرأي،‭ ‬أن‭ ‬بلدهم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭.‬‮ ‬

وقبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬ألمح‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخيار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما‭.‬

رأت‭ ‬كيلسي‭ ‬هارتيغان‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬ومقره‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يهدف‭ ‬‮«‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والإثبات‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬المظلة‭ ‬النووية‭ ‬الأميركية‭ ‬تتمتع‭ ‬بالصدقية‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬‮«‬المظلة‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حلفائها‭ ‬الذين‭ ‬يبقى‭ ‬سلاحهم‭ ‬تقليدياً‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬احتمالات‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ (‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭) ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬ضئيلة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السؤال‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ستتخلى‭ ‬عن‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية،‭ ‬بل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستطور‭ ‬أسلحتها‭ ‬الخاصة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬هارتيغان‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬إخلاء‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬ذلك‭.‬

أما‭ ‬فرانك‭ ‬أوم‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ ‬للسلام،‭ ‬فيرى‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أظهرنا‭ ‬قوتنا‭ ‬الآن،‭ ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بعرض‭ ‬قوة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬نووية‭ ‬سابعة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستظل‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬الرد‭ (…) ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬محفزات‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬النووي‮»‬‭.‬