واشنطن‭ ‬ستواصل‭ ‬دعم‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تستعد‭ ‬لمؤتمر‭ ‬عن‭ ‬اليمن‭ ‬

ابوظبي‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬ستواصل‭ ‬مساندة‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ومقاتلة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬رغم‭ ‬تداعيات‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬وضغوط‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والكونغرس‭ ‬الاميركيين‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬للجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«نواصل‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للتحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬مساعدته‭ ‬في‭ ‬الاستهداف‭ ‬الدقيق‭ ‬وتقليل‭ ‬خطر‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬مدنية»‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬«آيدكس»‭ ‬الدفاعي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاماراتية‭ ‬«نواصل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬القاعدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجهوز‭ ‬للقيام‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد»‭.‬

وتقدّم‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬دعما‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬كما‭ ‬تشن‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

ويطالب‭ ‬برلمانيون‭ ‬أميركيون‭ ‬بانهاء‭ ‬الدعم‭ ‬للتحالف‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقحي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجّهة‭ ‬للتحالف‭ ‬بالتّسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬طائراته‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭.‬

والأربعاء‭ ‬أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬الأميركي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يدعو‭ ‬لسحب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬الكونغرس‭ ‬رسمياً‭ ‬على‭ ‬بقائهم،‭ ‬في‭ ‬صفعة‭ ‬جديدة‭ ‬يتلقّاها‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬علاقته‭ ‬بالسعودية‭.‬

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬أعلنت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وقف‭ ‬تزويد‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬وسط‭ ‬ضغوط‭ ‬تصاعدت‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي‭.‬

وتأتي‭ ‬مطالبة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاميركي‭ ‬بسحب‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقوم‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬بعملية‭ ‬انسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تقاتل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬العسكري‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬«في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نعيد‭ ‬فيه‭ ‬تموضعنا،‭ ‬نواصل‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬تحييد‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لانجاز‭ ‬ذلك»‭.‬

وتابع‭ ‬«نجري‭ ‬انسحابا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬لكنني‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬باننا‭ ‬سنبقى‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بمواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية»‭.‬

ومني‭ ‬التنظيم،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬«الخلافة‭ ‬الإسلامية»‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬واسعة‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬أثار‭ ‬فيها‭ ‬الرعب‭ ‬بقواعده‭ ‬المتشددة‭ ‬وأحكامه‭ ‬الوحشية‭ ‬واعتداءاته‭ ‬الدامية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬فاجأ‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬حلفاءه‭ ‬الغربيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬بإعلانه‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬يدعمون‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬