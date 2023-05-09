واشنطن‭ ‬تعطل‭ ‬برمجية‭ ‬استعملتها‭ ‬موسكو‭ ‬للتجسس‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬

بوتين‭ ‬يتعهد‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭ ‬وغوتيريش‭:‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬السلام

موسكو‭ – ‬واشنطن‭ -‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬78‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬النازية،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬

واعتبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬باييس‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ممكنة‭ ‬حالياً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬حالياً‭… ‬ولا‭ ‬أرى‭ ‬أي‭ ‬إمكان‭ ‬للتوصل‭ ‬فوراً‭ (…) ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬منخرطان‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬و»مقتنعان‭ ‬بأنهما‭ ‬قادران‭ ‬على‭ ‬الانتصار‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬غوتيريش‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أمله‮»‬‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬جلب‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬‮«‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

ن‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأميركية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬عطلت‭ ‬برمجية‭ ‬‮«‬معقدة‮»‬‭ ‬استخدمتها‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬للتجسس‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭).‬

نجح‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الفدرالي‭ ‬الروسي‭ (‬إف‭ ‬إس‭ ‬بي‭) ‬في‭ ‬زرع‭ ‬برمجية‭ ‬‮«‬سنايك‮»‬‭ ‬أو‮»‬‭ ‬يوروبوروس‮»‬‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومرافق‭ ‬البحث‭ ‬والصحافيين‭ ‬وأهداف‭ ‬أخرى،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬أميركيين‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬حيّد‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬استمرت‭ ‬عاما‭ ‬البرمجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التلاعب‭ ‬بشيفراتها‭.‬‮ ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭ ‬عن‭ ‬نائبة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬ليزا‭ ‬موناكو‭ ‬قولها‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عالية‭ ‬التقنية‭ ‬جعلت‭ ‬البرمجية‭ ‬الخبيثة‭ ‬الروسية‭ ‬تهاجم‭ ‬نفسها،‭ ‬قامت‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الأميركية‭ ‬بتحييد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أدوات‭ ‬التجسس‭ ‬السيبراني‭ ‬الروسي‭ ‬تطوراً‭ ‬والتي‭ ‬استخدمت‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬لتعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬روسيا‭ ‬السلطوية‮»‬‭.‬

والبرمجية‭ ‬معروفة‭ ‬لخبراء‭ ‬أمن‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عقد،‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الأميركية‭ (‬سيسا‭) ‬إن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬بدأت‭ ‬تطويرها‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬ووصفت‭ ‬الوكالة‭ ‬البرمجية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬أدوات‭ ‬التجسس‭ ‬السيبراني‭ ‬تطوراً‭ ‬في‭ ‬ترسانة‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الفدرالي‭ ‬الروسي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يصعب‭ ‬رصدها‭.‬

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كما‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يسهّل‭ ‬تحديثها‭ ‬وتعديلها‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬احتوت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬العيوب‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬تعقيدها‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬سيسا‮»‬‭.‬‮ ‬

سمح‭ ‬ذلك‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬باستعمال‭ ‬البرمجية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬لسنوات‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬سيسا‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬زرعت‭ ‬برمجية‭ ‬‮«‬سنايك‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وثائق‭ ‬حساسة‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فعالية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التجسس‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تعتمد‭ ‬كليًا‭ ‬على‭ ‬التخفي‭ ‬الطويل‭ ‬المدى‮»‬‭.‬

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بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬يتهمها‭ ‬بالنازية‭ ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬مريرة،‭ ‬حاول‭ ‬بوتين‭ ‬تصوير‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬تدبير‭ ‬الغرب‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أمام‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬والنخبة‭ ‬السياسية‭ ‬وقادة‭ ‬من‭ ‬جمهوريات‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الحضارة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عند‭ ‬منعطف‭. ‬أُطلقت‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬وطننا‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬بوتين‭ ‬بالقوات‭ ‬الروسية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬الذين‭ ‬تمت‭ ‬تعبئتهم‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬كاهلكم‭ ‬ومستقبل‭ ‬دولتنا‭ ‬وشعبنا‭ ‬منوط‭ ‬بكم‮»‬‭ ‬متهماً‭ ‬الأميركيين‭ ‬والأوروبيين‭ ‬مجدداً‭ ‬باستخدام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬بلدنا‭ ‬ودماره‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الاستعراض‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬روسيا‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬الباسلة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬النصر‭!‬‮»‬‭.‬

هدف‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬السنوي‭ ‬إلى‭ ‬تمجيد‭ ‬القوة‭ ‬الروسية،‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬انتصار‭ ‬عام‭ ‬1945‭ ‬مكانة‭ ‬مركزية‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬والقومية‭ ‬اللتيين‭ ‬يدافع‭ ‬عنهما‭ ‬بوتين‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬لكييف‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وتشمل‭ ‬الحزمة‭ ‬شراء‭ ‬معدات‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والذخيرة‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إليها‭ ‬كييف‭.‬

وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بالمساعدة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قائلاً‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نقدر‭ ‬مؤشر‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رمزي‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المفعم‭ ‬بالرمزية،‭ ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬فاغنر‭ ‬يفغيني‭ ‬بريغوجين‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬مجموعته‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬باخموت،‭ ‬بعجز‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬هزم‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬اتهم‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تضليل‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭.‬

ويأتي‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتعثر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬تكبده‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة،‭ ‬بينما‭ ‬تستعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كان‭ ‬الاستعراض‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أكثر‭ ‬تواضعًا‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬عرضا‭ ‬جويا‭ ‬فيما‭ ‬اقتصرت‭ ‬الدبابات‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬السوفياتية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تي‭-‬34‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

في‭ ‬الشوارع،‭ ‬تبنى‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬قابلتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الرواية‭ ‬الرسمية‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭.‬

وقالت‭ ‬المتقاعدة‭ ‬غالينا‭ ‬لوغينوفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أجدادنا‭ ‬وجداتنا‭ ‬نفسه،‭ ‬نحن‭ ‬مجبرون‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬ضد‭ ‬إحياء‭ ‬النازية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬سخر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسيتش‭ ‬دانيلوف‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬مدة‭ ‬الاستعراض‭ ‬العسكري‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬للجبن‭ ‬والخوف‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قد‭ ‬تعهّد‭ ‬الاثنين‭ ‬بهزم‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هُزم‮»‬‭ ‬النازيون‭.‬

ومع‭ ‬تخليها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مراسم‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقليد‭ ‬السوفياتي‭ ‬والروسي،‭ ‬استقبلت‭ ‬كييف‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬أوروبا‭.‬‮ ‬

وحضّ‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬تسليم‭ ‬ذخيرة‭ ‬المدفعية‭ ‬وإنهاء‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭ ‬الزراعية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬انضمام‭ ‬بلاده‭ ‬للتكتل‭.‬

‭- ‬تضليل‭ ‬بوتين‭ ‬؟‭ -‬

ميدانياً،‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أضعف‭ ‬بسبب‭ ‬الخسائر‭ ‬والنكسات‭ ‬والتوترات‭ ‬بين‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬ومجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬غارقاً‭ ‬في‭ ‬معركته‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ (‬شرق‭) ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬المعارك‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭.‬

اختار‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬الرمزي،‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬لاتهام‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بـ»التآمر‮»‬‭ ‬وبعدم‭ ‬الوفاء‭ ‬بوعود‭ ‬تسليم‭ ‬الذخيرة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬مجموعته‭ ‬وفرار‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬باخموت‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬الدولة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬البلد؟‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬الواقع‭.‬

وقال‭ ‬بلهجته‭ ‬اللاذعة‭ ‬المعتادة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬لتضليل‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ (‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭)‬،‭ ‬فإما‭ ‬سيقضي‭ ‬عليكم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬سيكون‭ ‬غاضبا‭ ‬إذا‭ ‬خسرت‭ (‬روسيا‭) ‬الحرب‮»‬‭.‬

وجرت‭ ‬احتفالات‭ ‬9‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬مكثفة‭ ‬بسبب‭ ‬تضاعف‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تنسبها‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬كييف،‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬وشيكا‭.‬

والأكثر‭ ‬شدة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬ولو‭ ‬أنه‭ ‬أثار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة،‭ ‬تم‭ ‬بمسيرتين‭ ‬على‭ ‬الكرملين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وسارعت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬اعتباره‭ ‬محاولة‭ ‬لاغتيال‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وجرت‭ ‬عمليات‭ ‬تخريب‭ ‬للسكك‭ ‬الحديد‭ ‬واغتيالات‭ ‬ومحاولات‭ ‬اغتيال‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬مثل‭ ‬الكاتب‭ ‬القومي‭ ‬زاخار‭ ‬بريليبين‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ألغيت‭ ‬العروض‭ ‬والتظاهرات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬روسية‭ ‬عدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وفي‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو،‭ ‬وحذرت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬موسكو،‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬مسيرة‭ ‬‮«‬فوج‭ ‬الخالدين‮»‬‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭.‬

لكن‭ ‬روسيا‭ ‬تواصل‭ ‬قصف‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬أسقط‭ ‬23‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬ليلا‭.‬