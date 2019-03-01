واشنطن‭ ‬تعرض‭ ‬مكافأة‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬والرياض‭ ‬تسحب‭ ‬جنسية‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬

الرياض‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ ‬‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

سحبت‭ ‬السعودية‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬«القياديين‭ ‬الأساسيين»‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الجهادي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الجمعة‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬السعودية‭. ‬وأكّدت‭ ‬جريدة‭ ‬«أم‭ ‬القرى»‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬«وكالة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للأحوال‭ ‬المدنية»‭ ‬أنه‭ ‬«صدر‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بشأن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬(حمزة‭ ‬أسامة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬لادن)‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬الرسمية»‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير‭.‬

ولم‭ ‬تحدّد‭ ‬الأسباب‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭. ‬وأسس‭ ‬والد‭ ‬حمزة،‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن،‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬وقاده‭ ‬حتى‭ ‬مقتله‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬سكنه‭ ‬في‭ ‬إبوت‭ ‬أباد‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مختبئاً‭. ‬وكان‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬أيضاً‭ ‬مجرّداً‭ ‬من‭ ‬جنسيته‭ ‬السعودية‭. ‬وتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المصري‭ ‬أيمن‭ ‬الظواهري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2001‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وعرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬السعودية،‭ ‬الخميس‭ ‬مكافأة‭ ‬ماليّة‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يزوّدها‭ ‬بمعلومات‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن،‭ ‬أحد‭ ‬«القياديين‭ ‬الأساسيين»‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭.‬

ويعتبر‭ ‬حمزة‭ ‬الابن‭ ‬المفضل‭ ‬وخليفة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن،‭ ‬واسمه‭ ‬موجود‭ ‬أصلاً‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬الأميركية‭ ‬السوداء‭ ‬للأشخاص‭ ‬المتهمين‭ ‬بالإرهاب‭.‬

وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬هي‭ ‬مقابل‭ ‬معلومات‭ ‬«تتيح‭ ‬التعرّف‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬كان»،‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬«قيادي‭ ‬صاعد»‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭.‬

وأضافت‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬«نشر‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬منذ‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬رسائل‭ ‬صوتية‭ ‬ومصوّرة‭ ‬تدعو‭ ‬لشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين،‭ ‬وهدّد‭ ‬بشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انتقاماً‭ ‬لوالده‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2011‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنود‭ ‬أميركيين»‭. ‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬فإن‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬يقود‭ ‬جماعة‭ ‬أنصار‭ ‬الفرقان‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬منذ‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬تنظيمي‭ ‬القاعدة‭ ‬والدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

ويعدّ‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬«ولي‭ ‬عهد‭ ‬الجهاد»‭. ‬وتظهر‭ ‬وثائق‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬رسائل‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2015‭ ‬أن‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يخلفه‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬العالمي‭ ‬المناهض‭ ‬للغرب‭.‬

وحمزة‭ ‬هو‭ ‬الابن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لبن‭ ‬لادن‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثالثة،‭ ‬وجرى‭ ‬تحضيره‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬للسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬والده‭.‬

وكان‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬قبل‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬حيث‭ ‬تعلّم‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح،‭ ‬مهدداً‭ ‬في‭ ‬فيديوهات‭ ‬الأميركيين‭ ‬واليهود‭ ‬و»الصليبيين»‭.‬

وفي‭ ‬أرشيف‭ ‬القاعدة‭ ‬الذي‭ ‬صادره‭ ‬الأميركيون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وكشفت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬يظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لزفاف‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يشاهد‭ ‬فيها‭ ‬وهو‭ ‬راشد‭.‬

وتتضارب‭ ‬المعلومات‭ ‬حالياً‭ ‬حول‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭. ‬ويعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قضى‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬إخوة‭ ‬حمزة‭ ‬لصحيفة‭ ‬«ذي‭ ‬غارديان»‭ ‬البريطانية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬أخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬مجهول‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬