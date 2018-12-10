واشنطن‭ ‬تعد‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بريكست‭ ‬بلا‭ ‬اتفاق

العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬تقضي‭ ‬بحق‭ ‬بريطانيا‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬- لندن‭ – ‬لوكسمبورغ‭ – ‬الزمان

وعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الاثنين‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توجه‭ ‬الحليف‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬انفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أرجأت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تصويتا‭ ‬برلمانيا‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬قال‭ ‬بومبيو‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تعملان‭ ‬“بشكل‭ ‬أوثق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬علاقاتنا”‭ ‬وضمنها‭ ‬التجارة‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬اذاعية‭ ‬“اذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بريكست‭ ‬قاس،‭ ‬فسأظل‭ ‬واثقا‭ ‬جدا‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستستمران‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬خاصة”‭. ‬وقال‭ ‬“من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬مهم‭ ‬كثيرا‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‭ ‬أيضا”‭. ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬علنا‭ ‬بالخصوم‭ ‬المحافظين‭ ‬لماي‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬قطيعة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استفتاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬ستسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬“تطمينات”‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬إرجاء‭ ‬تصويت‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭. ‬وقالت‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬“سأذهب‭ ‬للقاء‭ ‬نظرائي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬أعضاء‭ … ‬سأناقش‭ ‬المخاوف‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬المجلس”‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬ستسعى‭ ‬“للحصول‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطمينات”‭. ‬فيما‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬لبريطانيا‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬دوله‭ ‬الأعضاء،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬يشكل‭ ‬نصرا‭ ‬لمعارضي‭ ‬بريكست‭ ‬عشية‭ ‬جلسة‭ ‬تصويت‭ ‬هامة‭ ‬لمجلس‭ ‬العموم‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬دعوى‭ ‬رفعتها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬الاسكتلنديين‭ ‬أن‭ ‬“للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حرية‭ ‬إلغاء‭ ‬الإخطار‭ ‬بشأن‭ ‬نيتها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب”‭. ‬وأفادت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬“إلغاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬يتم‭ ‬تقريره‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلباتها‭ ‬(بريطانيا)‭ ‬الدستورية‭ ‬الوطنية،‭ ‬سيبقي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بموجب‭ ‬الأحكام‭ ‬ذاتها”‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬التكتل‭.‬

وبعد‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬أعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نيتها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفعّلت‭ ‬“المادة‭ ‬50”‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬خروجها‭ ‬بنفس‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭.‬

وتصر‭ ‬حكومة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نية‭ ‬لديها‭ ‬بتجميد‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭. ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬مسودة‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ27‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلتئم‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬الاتفاق‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬رفضها‭ ‬أغلبية‭ ‬النواب،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬فسيعزز‭ ‬ذلك‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬المقبل‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭. ‬لكن‭ ‬بإمكان‭ ‬لندن‭ ‬إلغاء‭ ‬بريكست‭ ‬أو‭ ‬تأجيله‭ ‬لإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬آخر‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ترحيبا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الداعين‭ ‬إلى‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭. ‬لكن‭ ‬حكومة‭ ‬ماي‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬نية‭ ‬لديها‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬البريطاني‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريكست‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬لإذاعة‭ ‬“بي‭ ‬بي‭ ‬سي”‭ ‬“لا‭ ‬نريد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬كان‭ ‬تصويتنا‭ ‬واضحا‭ ‬للغاية”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬“لا‭ ‬يبدل‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬(الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬2016)‭ ‬ولا‭ ‬نية‭ ‬الحكومة‭ ‬المغادرة‭. ‬تنوي‭ ‬الحكومة‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتفويض‭ ‬الذي‭ ‬تمخض‭ ‬عنه‭ ‬الاستفتاء”‭.‬