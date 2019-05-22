واشنطن‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬العالم‭ ‬بطائرة‭ ‬بوينغ‭ ‬ماكس‭ ‬

فورت‭ ‬وورث‭ ‬(الولايات‭ ‬المتحدة) – (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تريد‭ ‬الإدارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬للطيران‭ ‬التي‭ ‬هزتها‭ ‬أزمة‭ ‬بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬وتأخرت‭ ‬بعد‭ ‬المأساة‭ ‬الإثيوبية‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬التحليق،‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬الخميس‭ ‬ثقة‭ ‬هيئات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العالمية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إقناعها‭ ‬برفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬الطائرة‭ ‬الأميركية‭ ‬الرائدة‭. ‬ويفترض‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬الفدرالية‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬منع‭ ‬السقوط‭ ‬(MCAS)‭ ‬الذي‭ ‬عد‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬الكارثتين‭ ‬الجويتين‭ ‬اللتين‭ ‬منيت‭ ‬بهما‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار/مارس‭ ‬ولايون‭ ‬إير‭ ‬الإندونيسية‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر،‭ ‬وأسفرتا‭ ‬عن‭ ‬346‭ ‬قتيلاً‭.‬

لم‭ ‬تذكر‭ ‬معظم‭ ‬وكالات‭ ‬الطيران‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬منذ‭ ‬الحادثتين‭. ‬لذا،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬فورت‭ ‬وورث‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬أدلة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سلطات‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتبديد‭ ‬أية‭ ‬شكوك‭ ‬حيال‭ ‬الإدارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬للطيران‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تمنح‭ ‬بعد‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لطائرة‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬لاستئناف‭ ‬الرحلات‭.‬

وقال‭ ‬ريتشارد‭ ‬أبو‭ ‬العافية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬تيل‭ ‬غروب،‭ ‬إن‭ ‬المنظمين‭ ‬«يريدون‭ ‬تفسيرات‭ ‬كثيرة‭ ‬وإجابات‭ ‬على‭ ‬أسئلتهم‭. ‬سوف‭ ‬نعلم‭ ‬الكثير»‭. ‬يجري‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فورت‭ ‬وورث‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كذلك‭ ‬مقر‭ ‬أميركان‭ ‬إيرلاينز‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬طائرات‭ ‬737‭ ‬ماكس‭.‬

–‭ ‬الصين:‭ ‬العنصر‭ ‬المجهول‭ ‬–

يعقد‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬تجدد‭ ‬التوتر‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين،‭ ‬ليضيف‭ ‬عنصراً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬مجهولاً‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬يتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬وقال‭ ‬ميشال‭ ‬ميرلوزي‭ ‬الخبير‭ ‬لدى‭ ‬معهد‭ ‬«اير‭ ‬انسايت‭ ‬ريسيرش»،‭ ‬«هذا‭ ‬حدث‭ ‬محوري‭ ‬لرحلة‭ ‬العودة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لطائرة‭ ‬737‭ ‬ماكس»‭.‬

وقال‭ ‬سكوت‭ ‬هاميلتون‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ليهام‭ ‬إن‭ ‬«الرهان‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسماح‭ ‬لطائرة‭ ‬ماكس‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬شركات‭ ‬الطيران»‭.‬

ويحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكندا‭ ‬والهند‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وإثيوبيا‭.‬

وستحضر‭ ‬الصين،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬قررت‭ ‬وقف‭ ‬تحليق‭ ‬الطائرة،‭ ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬سترضى‭ ‬بتفسيرات‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬التجاري‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬بوينغ‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬طلبت‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬صينية‭ ‬هي‭ ‬تشاينا‭ ‬ساذرن‭ ‬وتشاينا‭ ‬إيسترن‭ ‬واير‭ ‬تشاينا،‭ ‬رسميا‭ ‬تعويضات‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬تكاليف‭ ‬تجميد‭ ‬الطائرات‭ ‬وتأجيل‭ ‬التسليم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الصينية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وسيعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬مغلقة‭ ‬ويستمر‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬الرئيس‭ ‬بالنيابة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬دان‭ ‬إيلويل‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحافياً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

وقال‭ ‬سكوت‭ ‬هاميلتون‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬«ستحاول‭ ‬إقناع‭ ‬(المنظمين)‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بواجبها‭ ‬هي‭ ‬وبوينغ»‭.‬

وتأمل‭ ‬الهيئة‭ ‬المنظمة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تشجع‭ ‬لعبة‭ ‬الشفافية‭ ‬هذه‭ ‬السلطات‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذوها‭ ‬بمجرد‭ ‬منحها‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لطائرة‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬المعدلة‭ ‬للسماح‭ ‬لها‭ ‬بالطيران‭ ‬مجدداً‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭.‬

–‭ ‬أنظمة‭ ‬محاكاة‭ ‬أم‭ ‬لا؟‭ ‬–

لكن‭ ‬الأرجح‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬المنظمون‭ ‬الآخرون،‭ ‬سواء‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬أو‭ ‬لاعتبارات‭ ‬سياسية،‭ ‬بأن‭ ‬يجروا‭ ‬اختبارات‭ ‬الطيران‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬وفق‭ ‬الخبراء‭.‬

قبل‭ ‬انتكاسة‭ ‬طائرة‭ ‬بوينغ،‭ ‬ساد‭ ‬دائما‭ ‬نظام‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المنظمون‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬المنشأ‭.‬

وقال‭ ‬هاميلتون‭ ‬«الثقة‭ ‬معدومة‭ ‬إزاء‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬وبوينغ،‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسريبها‭ ‬بالقطارة‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬تعرفه‭ ‬بوينغ‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬عدلته،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تخبر‭ ‬به‭ ‬الطيارين‭ ‬ولا‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية،‭ ‬كلها‭ ‬أمور‭ ‬مؤسفة‭. ‬هل‭ ‬أكدت‭ ‬بوينغ‭ ‬لإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مفاجآت‭ ‬أخرى‭ ‬(سيئة)‭ ‬تنتظرها»‭.‬

كشفت‭ ‬أزمة‭ ‬طائرة‭ ‬ماكس‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬منع‭ ‬السقوط،‭ ‬قيمها‭ ‬مهندسو‭ ‬بوينغ‭ ‬متبعين‭ ‬إجراءات‭ ‬ترخيص‭ ‬معتمدة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬رأت‭ ‬وفقًا‭ ‬لمصدر‭ ‬حكومي،‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬تقييماً‭ ‬مستقلاً‭ ‬لبرمجية‭ ‬منع‭ ‬السقوط‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لطراز‭ ‬737‭ ‬ماكس‭ ‬لتصحيح‭ ‬شذوذ‭ ‬إيرودينامي‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬محرك‭ ‬أثقل‭.‬

وإدراكا‭ ‬منها‭ ‬لحجم‭ ‬أزمة‭ ‬الثقة،‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفدرالية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬موعداً‭ ‬لرحلة‭ ‬الطائرة‭ ‬التجريبية،‭ ‬وهي‭ ‬طريقة‭ ‬أرادت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عدم‭ ‬فرض‭ ‬إرادتها‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬المنظمة‭ ‬لدى‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭.‬

وهناك‭ ‬نقطة‭ ‬أخرى‭ ‬شائكة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭. ‬إذ‭ ‬يعتقد‭ ‬الأميركيون‭ ‬أن‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬آيباد‭ ‬كافٍ‭ ‬للطيارين‭ ‬المدربين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لقيادة‭ ‬طائرات‭ ‬737،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬كندا،‭ ‬ويعني‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬أجهزة‭ ‬المحاكاة‭ ‬بات‭ ‬إلزامياً‭.‬