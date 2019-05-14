واشنطن‭ ‬تحمل‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬والمحتجون‭ ‬يتهمون‭ ‬فلول‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص

الخرطوم – الزمان
ظهر صوت الولايات المتحدة في ازمة السودان امس جلياً ، حين حملت المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولية مقتل ستة أشخاص خلال أعمال عنف دامية وقعت الاثنين، بحسب ما بيان السفارة الأميركية بالخرطوم الثلاثاء. فيما استأنف قادة الحركة الاحتجاجية في السودان محادثاتهم مع القادة العسكريين الثلاثاء استنادا إلى الاختراق السياسي الذي تحقق قبل يوم وخيّم عليه إطلاق نار في موقع الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش. وقال البيان الامريكي “الهجمات المأسوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الاقل وجرح مئة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس». وأضاف البيان أن «قرار القوات الأمنية التصعيد واستخدام القوة مباشرة (…) أدى إلى أعمال عنف في وقت لاحق من اليوم لم يستطع المجلس العسكري الانتقالي السيطرة عليها». والاثنين، قُتل ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متأخر، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق اختراق في المفاوضات بين قادة التظاهرات والعسكريين بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية.
وتابعت السفارة الأميركية في بيانها «لا ينبغي أن يسمح المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لأحداث أمس أن تمنعهم من البناء على التقدم الذي أحرز لإتمام المفاوضات بسرعة لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية». فيما يوجه المتظاهرون السودانيون الذين لا يزالون تحت صدمة مقتل خمسة من رفاقهم خلال أعمال عنف ليلية في الخرطوم، أصابع الاتهام الى مناصري النظام السابق معتبرين أنهم لا يزالون يسعون الى القضاء على تحركهم الشعبي.
وكانت الأجواء ملبدة صباح الثلاثاء في موقع الاعتصام أمام مقر عام قيادة الجيش في الخرطوم. وبسبب الحرارة والصيام كان عدد كبير من المعتصمين لا يزالون نائمين داخل خيمهم والتي كانت تكتسي باللافتات وصور جرائم النظام السابق والابادة في الأقاليم مثل دارفور.
وفي مؤتمر صحافي عقده فجر الثلاثاء في مقر القيادة العامة للجيش، قال المجلس العسكري «لاحظنا وجود مندسّين مسلّحين بين المتظاهرين».
وأضاف أنّ «لجنة تقصّي الحقائق ستثبت ذلك».
ونفى المجلس إطلاق «رصاصة واحدة ضد الشعب السوداني».