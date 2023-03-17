واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الترحيب‭ ‬بلقاء‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬وزيلنسكي‭:‬الصين‭ ‬تدعم‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لتمديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ – ‬جنيف‭ -‬الزمان‭ ‬

ندّدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬بدعوة‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدّم‭ ‬الروسي‭ ‬وإعطاء‭ ‬الكرملين‭ ‬فرصة‭ ‬للتحضير‭ ‬لهجوم‭ ‬جديد،‭ ‬بحسب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نؤيد‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬قد‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬أن‭ ‬محادثة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬أمرا‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تشجع‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬يستمع‭ ‬الصينيون‭ ‬الى‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الاوكرانيين‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ (‬فلاديمير‭) ‬بوتين‮»‬‭. ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬استفزت‭ ‬أمريكا‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬سيبحثان‭ ‬‮«‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬الإستراتيجي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وافاد‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬سيبحث‭ ‬الرئيسان‭ ‬‮«‬ترسيخ‭ ‬الشراكة‭ ‬الشاملة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬‮«‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬توقيع‭ ‬وثائق‭ ‬ثنائية‭ ‬هامة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬انه‭ ‬يتوقع‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬ان‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬يعتزم‭ ‬التحدث‭ ‬قريبا‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الاوكراني‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬أول‭ ‬محادثة‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭. ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فان‭ ‬المكالمة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬المرتقبة‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭. ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬الصين‭ ‬ادانتها‭ ‬او‭ ‬دعمها‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬لكنها‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬لموسكو‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬تواصل‭ ‬مساعيها‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لتصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬استمرارها‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬بشأن‭ ‬مدتها‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬اليساندرا‭ ‬فيلوتشي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬التجديد‭ ‬مدة‭ ‬120‭ ‬يوما‭. ‬المناقشات‭ ‬جارية‭ ‬ولن‭ ‬نطلق‭ ‬تكهنات‮»‬‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أوصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتمديد‭ ‬مبادرة‭ ‬حبوب‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬هذه‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬خفضت‭ ‬روسيا‭ ‬المدة‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬يومًا‭.‬‮ ‬‭ ‬تشكو‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الموازي‭ ‬لتسهيل‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬الأسمدة‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬وتتهم‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬الغربيين‭ ‬بعرقلة‭ ‬تطبيقه‭.‬‭ ‬استنكرت‭ ‬كييف‭ ‬موقف‭ ‬روسيا‭ ‬وطالبت‭ ‬أنقرة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التدخل‭ ‬بصفتهما‭ ‬ضامنتين‭ ‬للاتفاقية‭. ‬وقالت‭ ‬فيلوتشي‭ ‬إن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الموقعين‭ ‬الثلاثة‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ … ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ (‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وتركيا‭) ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬وُقعت‭ ‬بالأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬تنص‭ ‬في‭ ‬أحكامها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬تمديدها‭ ‬تلقائيًا‭ ‬لفترة‭ ‬مماثلة‭ (‬120‭ ‬يومًا‭) ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬الآخر‭ ‬بنيته‭ ‬إنهاءها‭ ‬أو‭ ‬تعديلها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين،‭ ‬تؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬ارتفعت‭ ‬إثر‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشارت‭ ‬فيلوتشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬منخرطون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬نعم‭. ‬تعلمون‭ ‬أنها‭ ‬مبادرة‭ ‬للأمين‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارًا‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يشاركون‭ ‬أيضًا‭. ‬الجميع‭ ‬يتحرك‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬جميعًا‭ ‬منخرطون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقشات‭ ‬ونريد‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬واستمرارية‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬خففت‭ ‬اتفاقية‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬منتجي‭ ‬الحبوب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬صدرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬29،1‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬موانئها‭ ‬منذ‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭.‬‮ ‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬الى‭ ‬الموقع

‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬صُدرت‭ ‬كمية‭ ‬بسيطة‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬260‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأسمدة‭ ‬الروسية‭ ‬المخزنة‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬الأوروبية‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬عادت‭ ‬أسعار‭ ‬القمح‭ ‬والذرة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬كما‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬البذور‭ ‬الزيتية‭ ‬مثل‭ ‬الكولزا‭ ‬وعباد‭ ‬الشمس‭ ‬وغيرها‭.‬

صرح‭ ‬الوسيط‭ ‬إدوار‭ ‬دو‭ ‬سان‭ ‬ديني،‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬بلانتوريه‭ ‬إي‭ ‬أسوسييه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يراهن‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬تمديد‭ ‬لمدة‭ ‬120‭ ‬يومًا‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الستين‭ ‬يومًا‭ ‬مواصلة‭ ‬المفاوضات‭ ‬لتمديد‭ ‬أطول‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬سيباستيان‭ ‬بونسوليه،‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬أغريتل‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬الاتفاقية‭ ‬دون‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم،‭ ‬وبقينا‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬الروسي‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬،‭ … ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬عاملاً‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬المخاطرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬زوزولو‭ ‬من‭ ‬غلوبال‭ ‬كوموديتي‭ ‬أناليتيكس‭ ‬أند‭ ‬كانسالتنغ‭ ‬إن‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬كافية‮»‬‭ ‬لاستئجار‭ ‬سفينة‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الشحنة‭.‬