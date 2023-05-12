واشنطن:إرسال تعزيزات حربية الى الخليج لمواجهة تهديدات إيرانية

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬متزايدة‭ ‬لسفن‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المنطقة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭. ‬فيما‭ ‬تتوقع‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬الثنائية‭ ‬والخاصة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬احتجاز‭ ‬طهران‭ ‬ناقلتي‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج،‭ ‬إحداهما‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬التوجه‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬مرتبطا‭ ‬بحادث‭ ‬او‭ ‬حادثنين‭ ‬لاحتجاز‭ ‬سفن‭ ‬وانما‭ ‬هناك‭ ‬استراتيجية‭ ‬عسكرية‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لعدم‭ ‬ترك‭ ‬المنطقة‭ ‬لاجتهادات‭ ‬دول‭ ‬إقليمية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬هذا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬امريكي‭ ‬مطلع‭ .‬

وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬ستقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضعية‭ ‬دفاعنا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬التعزيزات‭ ‬ستصدر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬كيربي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬بمضايقة،‭ ‬مهاجمة،‭ ‬أو‭ ‬التدخل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ15‭ ‬الماضية‭. ‬وشهدت‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬سلسلة‭ ‬توترات‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬احتجاز‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬بنما‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬وطهران‭. ‬وكانت‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬أبحرت‭ ‬من‭ ‬دبي،‭ ‬تعبر‭ ‬الخليج‭ ‬باتجاه‭ ‬ميناء‭ ‬الفجيرة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬هاجمتها‮»‬‭ ‬زوارق‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للبحرية‭ ‬الأميركية‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬اذ‭ ‬أعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬احتجاز‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬مارشال‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬‮«‬اصطدامها‮»‬‭ ‬بسفينة‭ ‬إيرانية‭. ‬وأوضحت‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الناقلة‭ ‬احتجزت‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬عبورها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عمان‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وجدد‭ ‬كيربي‭ ‬اتهام‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بتهديد‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬تهديدات‭ ‬إيرانية‭ ‬متكررة،‭ ‬مصادرة‭ ‬بقوة‭ ‬السلاح‭ ‬وهجمات‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بأعمال‭ ‬شحن‭ ‬ويمارسون‭ ‬حقوق‭ ‬الملاحة‭ ‬وحريتها‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬والمياه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمنطقة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لأي‭ ‬قوى‭ ‬أجنبية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية‭ ‬بتهديد‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬عبر‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تمرّ‭ ‬عبره‭ ‬خُمس‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الدولية‭.‬

وخلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬تبادل‭ ‬العدوان‭ ‬اللدودان‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬الاتهامات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬وإسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬ومصادرة‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط‭.‬

ففي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬احتجز‭ ‬أسطول‭ ‬تابع‭ ‬للبحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سفينتَين‭ ‬عسكريتين‭ ‬أميركيتَين‭ ‬بدون‭ ‬ربان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021،‭ ‬أفرج‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬ناقلة‭ ‬فيتنامية‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬حمولتها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬العائد‭ ‬لإيران،‭ ‬إثر‭ ‬احتجازها‭ ‬لنحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬محاولة‭ ‬أميركية‭ ‬لمصادرة‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬‮ ‬‭ ‬ونفت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬البحرية‭ ‬اكتفت‭ ‬بمراقبة‭ ‬قيام‭ ‬بحرية‭ ‬إيرانية‭ ‬بمصادرة‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬ونقلها‭ ‬الى‭ ‬مياهها‭ ‬الإقليمية‭. ‬وكان‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬موارد‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬حين‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬طهران‭ ‬النووي،‭ ‬وأعادت‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬عليها‭.‬

ويشكّل‭ ‬موضوع‭ ‬النفط‭ ‬نقطة‭ ‬تجاذب‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬اذ‭ ‬تتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬طهران‭ ‬بالتحايل‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬لتصدير‭ ‬نفطها‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬وسوريا‭ ‬وفنزويلا‭.‬