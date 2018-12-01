الإستثمار: توزيع الأراضي بلا خدمات مشاريع فاشلة

واسط تهيئ 120 قطعة للمباشرة بمنحها للمشمولين

بغداد -قصي منذر

واسط – الزمان

عد رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، توزيع قطع الأراضي لمشاريع سكنية بلا خدمات وبنى تحتية مشروعا فاشلا .

وقال الزاملي في بيان امس ان (هناك توجه من الحكومة بوضع شروط وإعادة دراسة المشاريع المتأخرة ووضع آلية محددة لأسباب تعود للدورة والعمل على حلها وإذا كانت على المستثمر فيحدد له سقفا زمنيا لإنجازه), واضاف (لا يوجد مشروع في بغداد مكتمل اجراءاته وهو معطل).

توزيع اراضي

وعد الزاملي (توزيع قطع الأراضي بدون خدمات يعني انه مشروع فاشل), موضحا ان (تحريك هذا الملف سيوفر العديد من فرص العملة وتحريك عجلة الاقتصاد) , وتابع ان (إطلاق هكذا مبادرات يجب ان تسبقها خطوات عملية والقضاء على الروتين والبيروقراطية), وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن في 21 من الشهر الجاري، عن اطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع اراض مملوكة للدولة بين المواطنين وتمليكها لهم مجانا وىسيما ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له.

وعلى صعيد اخر شدد عبد المهدي خلال لقائه مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على ان العراق يركز على الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له والذي سيسهم ايجابا في إعمار البلد وتوفير الخدمات للمواطنين), وأشار الى، ان (الاعتماد يجب ان يكون على القروض المنتجة التي تعزز الاقتصاد والانتاج وفرص العمل وليس القروض الاستهلاكية التي تثقل الموازنة). فيما أكد وفد البنك الاستمرار (بدعم العراق والتعاون في المشاريع المنتجة وتبسيط الإجراءات ومساعدة الشباب في تأسيس وتسجيل المشاريع وتطوير قابلياتهم في انجاحها). واعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن إفراز وتهيئة 120 ألف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطنين ضمن مبادرة عبد المهدي.

تشكيل لجنة

وقال المياحي في بيان ان (إدارة المحافظة شكلت لجنة رئيسة لتنفيذ توجيه عبد المهدي بتوفير السكن الملائم لكل مواطن من خلال منحه قطعة ارض سكنية مجانا), وأضاف أن (اللجنة هيأت وبشكل أولي 100 ألف قطعة ارض سكنية ليتم توزيعها بين المواطنين ضمن المبادرة ووفق الضوابط التي سيتم تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية).

واوضح المياحي أن (اللجنة في المحافظة سوف تستمر بمسح الأراضي داخل بلديات الاقضية والنواحي لفرز أكبر عدد من القطع السكنية ليتم توزيعها على شكل دفعات بين مستحقيها من المواطنين), وأشار إلى ( وجود ازمة حقيقية في موضوع السكن بالمحافظة حيث هناك الآلاف من العائلات من غير مساكن لذلك لجأت إلى السكن العشوائي واستغلال الأماكن العامة في المدن ما الحق ضررا كبيرا بموضوع التخطيط العمراني للمدن وبالتالي شوه معالمها بالاضافة الى خلق حالة من الارباك فيما يتعلق بموضوع الخدمات).

فيما أظهرت وثيقة للامانة العامة لمجلس الوزراء موافقة المجلس على استثناء مشاريع في محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة للعام 2018 .وقال بيان للامانة العامة ان (مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة في تاريخ 27/11/2018 الموافقة على ادراج المشاريع الواردة في كتاب وزارة التخطيط ذي العدد 2/8/27120 ومنحها الاستثناء من تعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات الموازنة للسنة المالية 2018 للاعمال الطارئة والحاكمة في سير العمل لمعالجة حالات التلوث في مياه النهر وشحة المياه في المحافظة ).