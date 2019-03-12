واسط السينمائي يطلق دورته الرابعة

واسط – الزمان

تنطلق اليوم الاربعاء فعاليات مهرجان واسط السينمائي الدولي للافلام القصيرة بنسخته الرابعة لهذا العام .. تحت شعار (السينما ثقافة الشعوب) و الذي ينظمه مركز الفن للسينما والمسرح في محافظة واسط.. وعن المهرجان قال مديره المخرج عباس مكي العبودي في تصريح لموقع دائرة السينما والمسرح (تنطلق فعاليات المهرجان على قاعة الادارة المحلية بواسط اليوم ولمدة ثلاثة ايام بمشاركة ( العراق، مصر، الكويت، السعودية) بواقع 45 فيلما مشاركا سيتنافس على الجوائز الذهبية، الفضية، البرونزية، علما ان دورة هذا العام تحمل اسم الناقد كاظم السلوم وستحل الفنانة القديرة زهرة الربيعي ضيفة على المهرجان).مضيفا (يتضمن المهرجان مسابقة السيناريو بواقع 10 افلام تتنافس على المراكز الثلاثة الاولى، اضافة الى 13 فيلما للاطفال سيكون ضمن المنافسة في المهرجان، وسنستضيف شخصيات سينمائية عربية واجنبية كما سيتم تنظيم زيارات لاهم المعالم التاريخية في محافظة واسط منها قصر النعمان ابن المنذر و قبر المتنبي).