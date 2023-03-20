واسط: (الزمان) تحصد جائزة أفضل تحقيق صحفي

واسط – الزمان

حصل رئيس القسم الرياضي في جريدة (الزمان) ساري تحسين على جائزة أفضل تحقيق صحفي في المهرجان الإعلامي التي اقامته كلية الآداب بجامعة واسط . وتنافس الفائز بالجائزة مع عدد من المشتركين في المهرجان بعدد من الفنون الصحفية . وتضمن المهرجان عرض العديد من الاعمال والتقارير التلفزيونية واستطلاعات الرأي .

وقالت عميد كلية الآداب فداء المولى ان (إدارة المهرجان حرصت على استقطاب مشاركين من جميع محافظات العراق واعربت عن سعادتها الكبيرة في مشاركة اعمال وفنون جريدة الزمان في المهرجان).