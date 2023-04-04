واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنّ‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مصاب‭ ‬بالعقم،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬إتاحة‭ ‬العلاجات‭ ‬اللازمة‭ ‬بتكلفة‭ ‬معقولة‭ ‬ونوعية‭ ‬جيدة‭. ‬وأشار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسييوس،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‮ ‬‭”‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬إنجاب‭ ‬طفل‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬أو‭ ‬الموارد‭ ‬المُتاحة‭ ‬له‭”. ‬وأكّدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يمثل‭ “‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭” ‬تطال‭ ‬17‭,‬8‭%‬‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬و16‭,‬5‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬المداخيل‭ ‬المنخفضة‭ ‬أو‭ ‬المتوسطة‭. ‬وقال‭ ‬غيبريسييوس‭ ‬إنّ‭ “‬التقرير،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬مهم‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬العقم‭ ‬لا‭ ‬يميّز‭ ‬بين‭ ‬البشر‭”.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الأسباب‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬البيئية‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬العقم،‭ ‬أو‭ ‬كيف‭ ‬تطوّرت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الصحية‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬وفّر‭ ‬فكرة‭ ‬أولية‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬انتشاره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬مجموع‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تناولته‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و2021‭.‬

وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ “‬العقم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭” ‬لأنّ‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الصحية‭ ‬تطال‭ ‬17‭,‬5‭%‬‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬

وأكد‭ ‬غيبريسييوس‭ ‬أنّ‭ “‬العقم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ “‬لم‭ ‬تتناوله‭ ‬دراسات‭ ‬كافية،‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬العلاجات‭ ‬اللازمة‭ ‬له‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬مُتاحة‭ ‬لكثيرين‭ ‬بسبب‭ ‬تكاليفها‭ ‬المرتفعة‭ ‬والوصمة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمشكلة،‭ ‬وعدم‭ ‬توافرها‭ ‬بصورة‭ ‬كافية‭”.‬

وتابع‭ ‬انّ‭ “‬النسبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬المتأثرين‭ ‬بالعقم‭ ‬تُظهر‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬إتاحة‭ ‬الرعاية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخصوبة،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تهميش‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬والسياسات‭ ‬الصحية،‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬العلاجات‭ ‬الفعّالة‭ ‬وذات‭ ‬التكلفة‭ ‬المقبولة‭ ‬مُتاحة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭”.‬

‭”‬مرض‭ ‬يصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬للذكر‭ ‬أو‭ ‬الأنثى‭” ‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬إنّ‭ ‬العقم‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬يصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬للذكر‭ ‬أو‭ ‬الأنثى،‭ ‬ويُحدَّد‭ ‬بعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬الحمل‭ ‬بعد‭ ‬‮ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الجماع‭ ‬المنتظم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬العقم‭ ‬ضغوطاً‭ ‬نفسية‭ ‬ونبذاً‭ ‬وأزمات‭ ‬مالية‭ ‬للمصابين‭ ‬به‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬الجنسية‭ ‬والإنجابية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬باسكال‭ ‬ألوتي،‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين،‭ ‬إن‭ “‬الحمل‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مصحوباً‭ ‬بضغط‭ ‬اجتماعي‭ ‬كبير‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬انّ‭ “‬إنجاب‭ ‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬عملية‭ ‬ضرورية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬الأنوثة‭ ‬وإلى‭ ‬الزواج‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الإنجاب‭ ‬وصمة‭ ‬اجتماعية‭”.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭ ‬العقم‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يعانون‭ ‬قلقاً‭ ‬واكتئاباً‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬خطر‭ ‬متزايد‭ ‬للعنف‭ ‬المنزلي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالعقم‭”.‬

ودعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬البلدان‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وسائل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العقم‭ ‬وتشخيصه‭ ‬وعلاجاته‭ ‬التي‭ ‬تتضمّن‭ ‬تقنيات‭ ‬إنجابية‭ ‬مُساعِدة‭ ‬كالتلقيح‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬جيتو‭ ‬مبورو‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ “‬نريد‭ ‬ضمان‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬الصمت‭ ‬بشأن‭ ‬العقم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّه‭ ‬ضُمّن‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والخدمات‭ ‬الجنسية‭ ‬والإنجابية‭ ‬والتمويل‭ ‬المرتبط‭ ‬بهما‭”.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬عرض‭ ‬التقرير‭ ‬بيانات‭ ‬تؤكد‭ “‬الانتشار‭ ‬المرتفع‭ ‬للعقم‭ ‬في‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬دول‭ ‬إفريقية‭ ‬وبلدان‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭.‬

ودعا‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬توافر‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعقم‭ ‬والمصنفة‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬العمر‭ ‬والأسباب،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬المشكلة‭ ‬وإدراك‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬الخصوبة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تقليص‭ ‬المخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العقم‭.‬