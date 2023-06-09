واتساب تطلق خاصية القنوات للتواصل العام

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تطلق‭ ‬واتساب‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للمنظمات‭ ‬التواصل‭ ‬علناً‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشتركين‭ ‬بواسطة‭ “‬قنوات‭” ‬مخصصة‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬لافت‭ ‬لخدمة‭ ‬المراسلة‭ ‬التي‭ ‬تُعرف‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬بحماية‭ ‬سرية‭ ‬محادثات‭ ‬المستخدمين‭. ‬وأعلنت‭ ‬الخدمة‭ ‬التابعة‭ ‬لشبكة‭ ‬ميتا‭ (‬المالكة‭ ‬أيضاً‭ ‬لفيسبوك‭ ‬وإنستغرام‭)‬،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ “‬يسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬لكم‭ ‬قنوات‭ ‬واتساب،‭ ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬بسيطة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وخاصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬على‭ ‬منصتنا‭”. ‬وستخضع‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬للتجربة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬قبل‭ ‬توسيعها‭ ‬لتشمل‭ ‬بلداناً‭ ‬أخرى‭. ‬وسيتمكن‭ ‬المستخدمون‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬تهمّهم‭ ‬في‭ ‬نافذة‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭ ‬والمجموعات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬المستخدمون‭. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬إضافة‭ ‬مشتركين،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التواصل‭ ‬يحصل‭ “‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬إمكان‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬وصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وملصقات‭ (‬ستيكرز‭) ‬واستطلاعات‭. ‬وأوضحت‭ ‬ميتا‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وفريقي‭ ‬برشلونة‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الشريكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬السماح‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬بإعطاء‭ ‬زخم‭ ‬جديد‭ ‬للخدمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ (‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأميركا‭ ‬اللاتينية‭)‬،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تلقى‭ ‬الرواج‭ ‬نفسه‭ ‬لدى‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ومرّت‭ ‬شبكة‭ ‬ميتا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬العملاقة‭ ‬بسنة‭ ‬صعبة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬تسجيلها‭ ‬خصوصاً‭ ‬أول‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬إيراداتها‭ ‬الإعلانية‭ ‬منذ‭ ‬إدراج‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬سنة‭ ‬2012‭.‬

وستوفر‭ ‬واتساب‭ ‬عبر‭ ‬خدمة‭ ‬القنوات‭ ‬هذه‭ ‬وسيلة‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المستهلكين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬أمن‭ ‬البيانات‭ ‬وسريتها،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬المشتركون‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬القناة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬خياراتهم‭ ‬للقنوات‭ ‬التي‭ ‬يشتركون‭ ‬فيها‭ ‬ستبقى‭ ‬سرية‭. ‬وستزول‭ ‬المحتويات‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭.‬

وأوضحت‭ ‬واتساب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القنوات‭ “‬معدّة‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬خاصية‭ ‬نشر‭ ‬الرسائل‭ ‬العامة‭ ‬الأكثر‭ ‬أماناً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬سرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تطلعات‭ ‬مستخدمي‭ ‬التطبيقات‭”.‬

لكنها‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مشفرة‭ ‬بصورة‭ ‬افتراضية‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬المحادثات‭ ‬الخاصة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الهدف‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مخاطبة‭ ‬أوسع‭ ‬جمهور‭ ‬ممكن‭”.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تعتزم‭ ‬ميتا‭ ‬إتاحة‭ ‬تشفير‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬للجمعيات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬أو‭ ‬المنظمات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

ويضمن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التشفير‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الرسائل‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬المرسِل‭ ‬والمرسَل‭ ‬إليه،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬استياء‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬عدة‭.‬