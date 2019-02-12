واتساب‭ ‬يطلق‭ ‬خدمة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬الاتصالات

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلق‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬ميزة‭ ‬أمنية‭ ‬جديدة،‭ ‬تمنع‭ ‬الآخرين‭ ‬ممن‭ ‬قد‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬جهازك،‭ ‬من‭ ‬التلصص‭ ‬على‭ ‬رسائلك‭ ‬في‭ ‬واتساب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬«فوربس»‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويتطلب‭ ‬تفعيل‭ ‬ميزة‭ ‬الأمان‭ ‬الجديدة‭ ‬تنصيب‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬(2‭.‬19‭.‬20)‭.‬

وإن‭ ‬كان‭ ‬تحديث‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬جهازك‭ ‬يحدث‭ ‬تلقائيا،‭ ‬فيمكنك‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬«الإعدادات»‭ ‬ثم‭ ‬«المساعدة»،‭ ‬حيث‭ ‬ستجد‭ ‬اسم‭ ‬آخر‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬واتساب‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬صورة‭ ‬أعلى‭ ‬الشاشة‭. ‬

بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬واتساب‭ ‬هي‭ ‬الأحدث‭ ‬وتحمل‭ ‬الرقم‭ ‬(2‭.‬19‭.‬20)،‭ ‬نعود‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬«الإعدادات»‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬«الحساب»،‭ ‬ثم‭ ‬«الخصوصية»‭.‬

عند‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬سيظهر‭ ‬لك‭ ‬«قفل‭ ‬الشاشة»،‭ ‬وستكون‭ ‬أمام‭ ‬خيارين‭ ‬على‭ ‬الشاشة:‭ ‬Touch‭ ‬ID‭ ‬أو‭ ‬Face‭ ‬ID‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬نسخة‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭.‬

وبعد‭ ‬تشغيل‭ ‬أحد‭ ‬الخيارين‭ ‬السابقين،‭ ‬بإمكانك‭ ‬اختيار‭ ‬توقيت‭ ‬غلق‭ ‬التطبيق‭. ‬وستكون‭ ‬هنا‭ ‬أمام‭ ‬4‭ ‬خيارات‭ ‬للغلق:‭ ‬حالا‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭.‬