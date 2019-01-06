وإنتقلنا – واثق الجلبي
وانتقلنا
من سجون الامس
واليوم سجنا
من جديد
عامنا الماضي شريد
عامنا القادم
قيد من حديد
وجهنا بالباب قفل
وفم
قلبنا كان وحيدا
عاد من حزن وحيد
وانتقلنا
وجرحنا
وبكينا
فقد احباب مضوا
وسألنا الناس عنهم
وافترشنا الارض وردا
لم يعودوا
وتركنا القلب في غيمتهم
اي عام قادم
اي عمر راحم
ضاقت الساعات عن لثم الثواني
وسراب قدّم النار لهاثا
اي طعم في الجديد
ووحيد قابع الوحدة في ثوب المزيد
وانتقلنا
عامنا الاول مات
عامنا الثاني تلاشى
عامنا الثالث غصة
عامنا الرابع حزن
عامنا الخامس شهقة
عامنا السادس فرقة
سارت الاعوام فينا
قبرنا سار الينا
فاحتضنت اللحد فيه
لم انادي
أحدا
قلت ربي
انني عدت اليك
ورجعنا
مثل حواء وآدم
حربنا حرب بطولة
ليس للإخلاق فيها أي طعم
ايها الكافر بالحب رويدك
زورق في النخل تبقى
ليحيطوك الصغار
ماتت الالوان فينا
وانتقلنا
كذبة الحب ظلام
اصبح المال إلها
اصبح الايمان سلعة
اصبح الكفر اميرا
اصبح المؤمن وحده
ثائرا يكتب عقده
في محاريب الجبال
وانتقلنا
من حقير العيش في قبر خجول
ساهم العين ومشــــــــــطور الذهول
هل يعرف القبر بأني
ساقول
او يقول ؟
جسدي لا يكاد يصغي
نملة تأخذ جسمي
اختها تمتص عظمي
اختها تاكل عيني
اين اموال القصور
أين جيش الناس حولي
اين اهلي
اين اختي وأخي
كلهم فروا ومن قبري مضوا
وانتقلنا
وبكينا
ليتنا كنا سعدنا
موتنا الأول عام ومضى
موتنا الثاني عام وانقضى
وانتقلنا.
وانتقلنا
من حقير العيش في قبر خجول
ساهم العين ومشــــــــــطور الذهول
هل يعرف القبر بأني
ساقول
او يقول ؟
جسدي بالكاد يصغي
نملة تأخذ جسمي
اختها تمتص عظمي
اختها تاكل عيني
اين اموال القصور
أين جيش الناس حولي
اين اهلي
اين اختي وأخي
كلهم فروا ومن قبري مضوا
وانتقلنا
وبكينا
ليتنا كنا سعدنا
موتنا الأول عام ومضى
موتنا الثاني عام وانقضى
وانتقلنا.