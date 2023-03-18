وإستحق (جلال) الإجلال – حسين الصدر

-1-

قرأت اليوم خبراً مثيراً لَمْ أستطع الصمت حياله،

وخلاصة الخبر :

انّ {جلال جبار علي} قدّم هديته الى متحف الناصرية، وهي تشتمل على ما يقرب نصف مليون كتاب مما اقتناه لمكتبته الخاصة .

-2-

والكتب المهداة تحتوي على بعض المخطوطات النفيسة ايضا .

وهذا مما يزيد من أهميتها .

-3-

وهذه الهدية الثمينة تعكس نبل المُهدي وسخاءه من جانب، وحرصه على الحفاظ على الكتب القيّمة والكنز الثقافي من جانب آخر ، حيث ان المتحف هو المكان، الآمن كما انها تعرّفنا بوطنيته وحبه لأهله من جانب آخر .

-4-

انّ نصف مليون كتاب بين مطبوع ومخطوط يُشكل ” ثروة ” معرفية مهمة ثمينة بكل الموازين .

ومن هنا استحق منا ( جلال ) الاجلال والاكبار والاحترام والتقدير وخالص الدعوات .

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لقد وصف مدير المتحف مبادرة جلال جبار علي وهديته قائلا :

( انها المرة الأولى التي يقوم فيها مواطن باهداء المتحف هذا العدد الكبير من الكتب) .

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وهكذا تزدحمُ قوائم النبلاء العراقيين بأسماء جديدة وأعمال مجيدة .

-7-

ونحن نقترح على ادارة المتحف مفاتحة بلدية الناصرية لتسمّي شارعاً من شوارعها باسم هذا الرجل النبيل مكافأة له وتقديراً لهديته الكبيرة.

وانه ليستحق أيضا وساماً من الأوسمة الوطنية العليا .

-8-

انّ نصف مليون كتاب هو مكتبة ضخمة فخمة تستحق أن تشد لها الرحال.