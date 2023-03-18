وإستحق (جلال) الإجلال – حسين الصدر
-1-
قرأت اليوم خبراً مثيراً لَمْ أستطع الصمت حياله،
وخلاصة الخبر :
انّ {جلال جبار علي} قدّم هديته الى متحف الناصرية، وهي تشتمل على ما يقرب نصف مليون كتاب مما اقتناه لمكتبته الخاصة .
-2-
والكتب المهداة تحتوي على بعض المخطوطات النفيسة ايضا .
وهذا مما يزيد من أهميتها .
-3-
وهذه الهدية الثمينة تعكس نبل المُهدي وسخاءه من جانب، وحرصه على الحفاظ على الكتب القيّمة والكنز الثقافي من جانب آخر ، حيث ان المتحف هو المكان، الآمن كما انها تعرّفنا بوطنيته وحبه لأهله من جانب آخر .
-4-
انّ نصف مليون كتاب بين مطبوع ومخطوط يُشكل ” ثروة ” معرفية مهمة ثمينة بكل الموازين .
ومن هنا استحق منا ( جلال ) الاجلال والاكبار والاحترام والتقدير وخالص الدعوات .
-5-
لقد وصف مدير المتحف مبادرة جلال جبار علي وهديته قائلا :
( انها المرة الأولى التي يقوم فيها مواطن باهداء المتحف هذا العدد الكبير من الكتب) .
-6-
وهكذا تزدحمُ قوائم النبلاء العراقيين بأسماء جديدة وأعمال مجيدة .
-7-
ونحن نقترح على ادارة المتحف مفاتحة بلدية الناصرية لتسمّي شارعاً من شوارعها باسم هذا الرجل النبيل مكافأة له وتقديراً لهديته الكبيرة.
وانه ليستحق أيضا وساماً من الأوسمة الوطنية العليا .
-8-
انّ نصف مليون كتاب هو مكتبة ضخمة فخمة تستحق أن تشد لها الرحال.