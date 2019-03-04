هي مائدة فقط – علي السوداني

مكاتيب عراقية
أمامي الآن منضدة . المنضدة معمولة من خشبٍ خدّاع ، وهي تقوم على أربعة أرجل . أنا أقوم على رجلين فقط ، لذلك لا أستطيع التحول الى منضدة . قد يحدث هذا إن استعنت باليدين وبالساعدين وبالزندين ، فأقف على أربعةٍ ويصير ظهري مزرعة لمواعين الثرد وزجاجات الشرب وكؤوس العوافي ومرامد السكائر وأكواع النساء وفوائض الحروف .
سأعود إلى مائدتي أُمّ أربع وأصف لكم بعض أثاثها . سيبدو الأمر سخيفاً أول مرة ، لكن المتعة ستأتي بالتراكم وبالصبر الجميل .
على السطح تلمع قارضة الأظافر ، وقلم رصاص مستل من الصف الأول الابتدائي .
ثمة دفتر تذكير تنام بين ضفتيه خربشات أخير الليل التي قد أعود إليها ، أو أنساها تتعتق وتتعفّن مثل فكرة ميتة بالت عليها الأيام .
عندي أيضاً مسبحة صغيرة يوشك خيطها المريض أن ينقطع . على الزاوية العليا للمنضدة تقف قطارة زجاجية صغيرة أستعملها في حال أصيب الخشم بعطب .
في زاوية ثانية ستجد تمثالاً صغيراً لبعير يحمل أثقاله ، من دون أن يصنع زبداً أبيض ويلوك بعض بطنه الكنز .
في دفتر التذكير اللطيف ، عثرت على مسبحة باهتة من جُملٍ متصلات بحبل المسرة ، وسوف أحشرها في هذا النص ، من أجل أن أجرجركم إلى نقطة المنتهى .
وحدهُ المهرِّجُ النبيلُ يسوقُ مائدتَهُ . يكرِّزُ الأيامَ ويدخِّنُ الأصدقاءَ . إعزفْ على سُلَّمِ البهجة أيها الشقيّ . لا خيارَ قدّامكَ وأنتَ حبيسَ القفصين . الجمهورُ يريدُ استعادةَ سعر التذكرة . دعْهم يضحكون وإنْ كانَ قلبُكَ محطَّماً .
تحت المنضدة ثمة سلة زبل ، تنام فيها جثة صرصارٍ غبيٍّ . حتى اللحظة لم تشمّ الديدان رائحة الميت . ما تبقى من سطح الطاولة ، سيقع جلّهُ بباب الزائد ومنه علبة عيدان برؤوس قطنية تستعمل لتنظيف الأذنين ، وزجاجة زيت عاطر رائحته ستنقلك فوراً صوب مقبرة .
في القسم الأخير من دفتر التنبيه ، ستجد مجموعة كثيرة من أرقام هواتف الأصدقاء .
بعض الأرقام حملت أسماء موتى ومهاجرين ، وبعضها ظلّ يلعلع من غير دليل .