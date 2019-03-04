هي مائدة فقط – علي السوداني

مكاتيب عراقية

أمامي‭ ‬الآن‭ ‬منضدة‭ . ‬المنضدة‭ ‬معمولة‭ ‬من‭ ‬خشبٍ‭ ‬خدّاع‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أرجل‭ . ‬أنا‭ ‬أقوم‭ ‬على‭ ‬رجلين‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬منضدة‭ . ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬إن‭ ‬استعنت‭ ‬باليدين‭ ‬وبالساعدين‭ ‬وبالزندين‭ ‬،‭ ‬فأقف‭ ‬على‭ ‬أربعةٍ‭ ‬ويصير‭ ‬ظهري‭ ‬مزرعة‭ ‬لمواعين‭ ‬الثرد‭ ‬وزجاجات‭ ‬الشرب‭ ‬وكؤوس‭ ‬العوافي‭ ‬ومرامد‭ ‬السكائر‭ ‬وأكواع‭ ‬النساء‭ ‬وفوائض‭ ‬الحروف‭ .‬

سأعود‭ ‬إلى‭ ‬مائدتي‭ ‬أُمّ‭ ‬أربع‭ ‬وأصف‭ ‬لكم‭ ‬بعض‭ ‬أثاثها‭ . ‬سيبدو‭ ‬الأمر‭ ‬سخيفاً‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المتعة‭ ‬ستأتي‭ ‬بالتراكم‭ ‬وبالصبر‭ ‬الجميل‭ .‬

على‭ ‬السطح‭ ‬تلمع‭ ‬قارضة‭ ‬الأظافر‭ ‬،‭ ‬وقلم‭ ‬رصاص‭ ‬مستل‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ . ‬

ثمة‭ ‬دفتر‭ ‬تذكير‭ ‬تنام‭ ‬بين‭ ‬ضفتيه‭ ‬خربشات‭ ‬أخير‭ ‬الليل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬أعود‭ ‬إليها‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬أنساها‭ ‬تتعتق‭ ‬وتتعفّن‭ ‬مثل‭ ‬فكرة‭ ‬ميتة‭ ‬بالت‭ ‬عليها‭ ‬الأيام‭ .‬

عندي‭ ‬أيضاً‭ ‬مسبحة‭ ‬صغيرة‭ ‬يوشك‭ ‬خيطها‭ ‬المريض‭ ‬أن‭ ‬ينقطع‭ . ‬على‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬للمنضدة‭ ‬تقف‭ ‬قطارة‭ ‬زجاجية‭ ‬صغيرة‭ ‬أستعملها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أصيب‭ ‬الخشم‭ ‬بعطب‭ .‬

في‭ ‬زاوية‭ ‬ثانية‭ ‬ستجد‭ ‬تمثالاً‭ ‬صغيراً‭ ‬لبعير‭ ‬يحمل‭ ‬أثقاله‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬زبداً‭ ‬أبيض‭ ‬ويلوك‭ ‬بعض‭ ‬بطنه‭ ‬الكنز‭ .‬

في‭ ‬دفتر‭ ‬التذكير‭ ‬اللطيف‭ ‬،‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬مسبحة‭ ‬باهتة‭ ‬من‭ ‬جُملٍ‭ ‬متصلات‭ ‬بحبل‭ ‬المسرة‭ ‬،‭ ‬وسوف‭ ‬أحشرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬أجرجركم‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬المنتهى‭ .‬

‭ ‬وحدهُ‭ ‬المهرِّجُ‭ ‬النبيلُ‭ ‬يسوقُ‭ ‬مائدتَهُ‭ . ‬يكرِّزُ‭ ‬الأيامَ‭ ‬ويدخِّنُ‭ ‬الأصدقاءَ‭ . ‬إعزفْ‭ ‬على‭ ‬سُلَّمِ‭ ‬البهجة‭ ‬أيها‭ ‬الشقيّ‭ . ‬لا‭ ‬خيارَ‭ ‬قدّامكَ‭ ‬وأنتَ‭ ‬حبيسَ‭ ‬القفصين‭ . ‬الجمهورُ‭ ‬يريدُ‭ ‬استعادةَ‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ . ‬دعْهم‭ ‬يضحكون‭ ‬وإنْ‭ ‬كانَ‭ ‬قلبُكَ‭ ‬محطَّماً‭ .‬

تحت‭ ‬المنضدة‭ ‬ثمة‭ ‬سلة‭ ‬زبل‭ ‬،‭ ‬تنام‭ ‬فيها‭ ‬جثة‭ ‬صرصارٍ‭ ‬غبيٍّ‭ . ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬تشمّ‭ ‬الديدان‭ ‬رائحة‭ ‬الميت‭ . ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬الطاولة‭ ‬،‭ ‬سيقع‭ ‬جلّهُ‭ ‬بباب‭ ‬الزائد‭ ‬ومنه‭ ‬علبة‭ ‬عيدان‭ ‬برؤوس‭ ‬قطنية‭ ‬تستعمل‭ ‬لتنظيف‭ ‬الأذنين‭ ‬،‭ ‬وزجاجة‭ ‬زيت‭ ‬عاطر‭ ‬رائحته‭ ‬ستنقلك‭ ‬فوراً‭ ‬صوب‭ ‬مقبرة‭ .‬

في‭ ‬القسم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دفتر‭ ‬التنبيه‭ ‬،‭ ‬ستجد‭ ‬مجموعة‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬الأصدقاء‭ .‬

بعض‭ ‬الأرقام‭ ‬حملت‭ ‬أسماء‭ ‬موتى‭ ‬ومهاجرين‭ ‬،‭ ‬وبعضها‭ ‬ظلّ‭ ‬يلعلع‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬دليل‭ .‬