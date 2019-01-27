هيفاء وهبي على مائدة السفير الروسي في باريس

باريس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

لبت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬دعوة‭ ‬دار‭ ‬أزياء‭ ‬«Yanina‭ ‬Couture»‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ25‭ ‬لتأسيس‭ ‬الدار،‭ ‬حيث‭ ‬تتواجد‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

هيفاء‭ ‬نشرت‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الفاخر،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬متألقة‭ ‬بفستان‭ ‬أسود‭ ‬ذو‭ ‬شق‭ ‬مثير‭ ‬لأعلى‭ ‬الفخذ،‭ ‬وكتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليها:‭ ‬«كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬أن‭ ‬أحضر‭ ‬عشاء‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬دار‭ ‬أزياء‭ ‬«Yanina‭ ‬Couture»،‭ ‬وفي‭ ‬ضيافة‭ ‬فخامة‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬السيد‭ ‬والسيدة‭ ‬أليكسي‭ ‬ميشكوف،‭ ‬وصديقتي‭ ‬العزيزة‭ ‬يوليا‭ ‬يانينا‭ ‬مؤسسة‭ ‬دار‭ ‬يانينا‭ ‬للأزياء»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تجهز‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬«قعدة‭ ‬وبتفرج»‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬أحمد‭ ‬المالكي،‭ ‬وألحان‭ ‬بلال‭ ‬سرور،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اطلقت‭ ‬فيه‭ ‬مؤخراً‭ ‬كليب‭ ‬جديد‭ ‬لأغنية‭ ‬«اجمدي»‭ ‬من‭ ‬ألبومها‭ ‬الأخير‭ ‬«حوا»‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬أحمد‭ ‬المالكي‭ ‬وألحان‭ ‬محمد‭ ‬الوزيري‭.‬