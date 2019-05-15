هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬معجبة‭ ‬بمسلسل‭ ‬رمضاني‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

يبدو أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تحرص على متابعة المسلسلات الرمضانية خاصة المصرية، وكان من بينها مسلسل “قابيل”. و أشادت النجمة اللبنانية بالمسلسل وبأداء الفنان محمد ممدوح به، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور و أبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون) مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد”.

الفنانة اللبنانية وجهت تحذير لممدوح وصناع المسلسل، بقولها: “بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا #قابيل”.

ومسلسل “قابيل” من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، والفنانة محمد فراج، والفنان علي الطيب، والفنان أحمد كمال، والفنانة نهى عابدين، والفنان خالد كمال، والفنان حسني شتا، وهو من تأليف محمد عزالدين ومصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي. وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.