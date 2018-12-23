هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬تطلق‭ ‬أغاني‭ ‬البومها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬الاسكندرية

الاسكندرية‭ ‬‭- ‬الزمان

أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬حفل‭ ‬“الكريسماس”،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬داخل‭ ‬فندق‭ ‬ريدسون‭ ‬بالإسكندرية،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭.‬

هيفاء‭ ‬ظهرت‭ ‬علي‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬تحمل‭ ‬لافتة‭ ‬”‭ ‬let’s‭ ‬dance‭ ‬”‭ ‬او‭ ‬“يلا‭ ‬نرقص”،‭ ‬وعقب‭ ‬الأغنية‭ ‬الأولى‭ ‬حرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬علي‭ ‬تحية‭ ‬الجمهور،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بوجودها‭ ‬بعروس‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بلد‭ ‬الفنون‭.‬

و‭ ‬أشعلت‭ ‬هيفاء‭ ‬الحفل‭ ‬بباقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيها،‭ ‬كما‭ ‬تغنت‭ ‬بمعظم‭ ‬أغاني‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭ ‬“حوا”،‭ ‬ومنها:‭ ‬“توتا”‭ ‬و”هفضل”‭ ‬و”واحشني”‭ ‬و”‭ ‬ست‭ ‬البنات”‭ ‬و”صباحوا‭ ‬ورد”،‭ ‬وغيرها

وقد‭ ‬تميز‭ ‬الحفل‭ ‬بأجواء‭ ‬من‭ ‬البهجة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬والإخراج‭ ‬المبهر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬هيفاء‭ ‬لتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬لمنظمي‭ ‬الحفل‭ ‬تامر‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬“pmg”،‭ ‬ومصطفى‭ ‬أبو‭ ‬دشيش‭ ‬“mostiic”،‭ ‬وإضاءة‭ ‬وled‭ ‬screens‭ ‬ايهاب‭ ‬أبو‭ ‬السعود،‭ ‬وصوت‭ ‬أحمد‭ ‬منسي،‭ ‬وتصميم‭ ‬المسرح‭ ‬لعلاء‭ ‬اندلس،‭ ‬وبرمجة‭ ‬إضاءة‭ ‬وليزر‭ ‬جون‭ ‬وليم،‭ ‬وإخراج‭ ‬سعيد‭ ‬مطاوع‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الحفل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الـ‭ ‬dj‭ ‬علي‭ ‬تامر،‭ ‬والـ‭ ‬dj‭ ‬“مو”،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬آجواء‭ ‬الاثارة‭ ‬بالاغاني‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭.‬