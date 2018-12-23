هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬تطلق‭ ‬أغاني‭ ‬البومها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬الاسكندرية

الاسكندرية - الزمان
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى حفل “الكريسماس”، والذي أقيم داخل فندق ريدسون بالإسكندرية، وذلك مساء الجمعة.
هيفاء ظهرت علي خشبة المسرح من بوابة تحمل لافتة ” let’s dance ” او “يلا نرقص”، وعقب الأغنية الأولى حرصت الفنانة اللبنانية علي تحية الجمهور، معربة عن سعادتها بوجودها بعروس البحر المتوسط بلد الفنون.
و أشعلت هيفاء الحفل بباقة كبيرة من أشهر أغانيها، كما تغنت بمعظم أغاني ألبومها الجديد “حوا”، ومنها: “توتا” و”هفضل” و”واحشني” و” ست البنات” و”صباحوا ورد”، وغيرها
وقد تميز الحفل بأجواء من البهجة بالإضافة الى التنظيم والإخراج المبهر، وهو ما دفع هيفاء لتوجيه الشكر لمنظمي الحفل تامر عبد المنعم “pmg”، ومصطفى أبو دشيش “mostiic”، وإضاءة وled screens ايهاب أبو السعود، وصوت أحمد منسي، وتصميم المسرح لعلاء اندلس، وبرمجة إضاءة وليزر جون وليم، وإخراج سعيد مطاوع.
وشارك في إحياء الحفل كل من الـ dj علي تامر، والـ dj “مو”، وهو ما أضفى المزيد من آجواء الاثارة بالاغاني الشرقية والغربية.