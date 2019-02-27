هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬تحمل‭ ‬أغلى‭ ‬حقيبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أطلت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬متابعيها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬«إنستجرام»،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬بيركين‭ ‬من‭ ‬هيرميس،‭ ‬التي‭ ‬توّجت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وكانت‭ ‬مثيلة‭ ‬حقيبة‭ ‬هيفاء،‭ ‬قد‭ ‬بيعت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لشخص‭ ‬مجهول،‭ ‬بسعر‭ ‬298‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬وبيعت‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬كريستي‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج،‭ ‬بسعر‭ ‬222‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ملكاً‭ ‬لبوتيك‭ ‬Privé‭ ‬Porter‭ ‬المتخصّص‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬المقتنيات‭ ‬الثمينة‭ ‬وحقائب‭ ‬بيركين‭ ‬غير‭ ‬المستعملة،‭ ‬مصنوعة‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬التمساح‭ ‬الأحمر‭ ‬الفاخر‭. ‬وظهرت‭ ‬هيفاء‭ ‬بحقيبة‭ ‬مطابقة‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬جلد‭ ‬التمساح‭ ‬الأسود،‭ ‬وقد‭ ‬صُنع‭ ‬هيكلها‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأبيض،‭ ‬مع‭ ‬حليّ‭ ‬مزيّنة‭ ‬بعشرة‭ ‬قراريط‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬النقيّ،‭ ‬و‭ ‬نسّقت‭ ‬معها‭ ‬إطلالة‭ ‬كاجوال‭ ‬من‭ ‬الجينز‭ ‬الممزق،‭ ‬والتي‭ ‬شيرت‭ ‬المطبوع،‭ ‬مع‭ ‬قميص‭ ‬من‭ ‬الجينز‭ ‬الأزرق‭. ‬مفيما‭ ‬واجهت‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اتهامًا‭ ‬بالتشجيع‭ ‬على‭ ‬المثلية‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬أول‭ ‬صور‭ ‬لخط‭ ‬إنتاج‭ ‬الأزياء‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬معروضاتها،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الوان‭ ‬قوس‭ ‬قزح،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬علم‭ ‬المثليين،‭ ‬وردت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قائلة:‭ ‬«هناك‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬التشويش‭ ‬على‭ ‬نجاحي»‭. ‬وأضافت:‭ ‬«استخدم‭ ‬ألوانا‭ ‬تدعو‭ ‬للسعادة‭ ‬والتفاؤل‭ ‬والبهجة،‭ ‬ومن‭ ‬يرى‭ ‬الأمر‭ ‬بطريقة‭ ‬أخرى‭ ‬فهو‭ ‬فقط‭ ‬يريد‭ ‬التشويش‭ ‬على‭ ‬نجاحي،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬موجودون‭ ‬ومعروفون‭ ‬ولا‭ ‬يفعلون‭ ‬شيئا‭ ‬سوى‭ ‬إثارة‭ ‬المشاكل‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬نموذج‭ ‬ناجح،‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الغناء‭ ‬والتمثيل‭ ‬والحفلات،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬خط‭ ‬أزياء‭ ‬وعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬تحمل‭ ‬اسمي»‭.‬