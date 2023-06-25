هيرد تدعم العرض الأول لأحدث أفلامها

{ لوس انجلوس – وكالات – بعد أكثر من عام من انتهاء محاكمة التشهير مع زوجها السابق جوني ديب، حضرت آمبر هيرد البالغة من العمر 37 عاماً مهرجان تاورمينا السينمائي في دورته التاسعة والستين في إيطاليا لدعم العرض الأول لفيلمها (في النار)، الذي أثارت إعجابها به أثناء التحدث مع (بيوبل).قالت هيرد: “إنه فيلم جميل عن التأثير الخارق للطبيعة وقوة الحب. إنه يتعلق بالحدود التي يمكن أن يتخطاها الحب وخلقه، وهو يتعلق حقاً بالقوة الخارقة التي يتمتع بها الحب. إنه فيلم عن الحب”.

وخلال العرض الأول السبت الماضي، سارت هيرد على السجادة الحمراء في فستان أسود طويل كان يتميز بحزام على خصرها. كان شعرها مصففاً في تجاعيد ضيقة ساقطاً حول كتفيها.حضر العرض الأول للفيلم المخرج كونور ألين والممثل المشارك إدواردو نورييغا في مهرجان تاورمينا السينمائي يوم السبت، إلى جانب هيرد.

وفي فيلم الإثارة الخارق للطبيعة، تلعب آمبر هيرد دور طبيبة نفسية رائدة تنطلق لعلاج طفل يائس في وقت لا يُعترف فيه بالطب النفسي كعلم يُؤخذ به، حيث تدور أحداث الفيلم في عام 1899? لطبيبة نفسية أمريكية تبلغ من العمر 38 عاماً تصل إلى مزرعة غنية في كولومبيا بعد استدعائها لحل قضية طفل مضطرب بعد اتهامات متزايدة بإلحاح بأن الطفل هو الشيطان. وبينما تحاول الطبيبة التحليل النفسي للطفل، تتفاقم الأحداث ويصبح علاجها سباقاً لإنقاذ الطفل الصغير من غضب مواطنيه، وربما حتى من نفسه.