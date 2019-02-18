هيا للخراب – محسن التميمي

كان باستطاعة المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية، من الرئيس الى الرئيس، ان يرفع شعار، هيا للخراب، وبشكل او بنية مقصودة لاستفزاز اللجنة الاولمبية من الاعلى الى الاسفل جغرافيا كبناية وانسانيا كافراد وعمليا بحكم مسؤولياتهم التي يفترض ان تكون كذلك وليس حبرا على الورق.

في المقابل سيرتفع منسوب التحدي عند المتحدثين عن رياضة الانجاز والاصلاح واكيد سيكون هناك انقساما بين الطرفين. الاول يعمل من اجل الخراب والثاني يعمل من اجل رياضة الانجاز والاصلاح حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وهو سيكون صراعا او تنافسا للنيل بشرف العمل المخلص والجهة التي تفي بوعدها لنفسها على اقل تقدير ستنال الرضا من الجميع بل ستنال الرضا حتى من رافعي شعار هيا للخراب.

المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية في واقع الحال يبدو غنيا وفقيرا بالوقت ذاته، فهو غني للدرجة التي تمكنه من دفع ايجار سنوي يصل الى الف دولار في اليوم فيما هو فقير للدرجة التي تجعله بعيدا جدا عن اية اصلاحات او تقدم الرياضة العراقية الى متر للامام وهو فقيرا جدا في العمل المنظم وفقير لانه يعمل بدون قانون وفقير لانه اجرى الانتخابات بغير سند قانوني الامر الذي اسهم بحدوث شرخ كبير في الهيئة العامة وهي ترفض ان تكون لاعبة في مسرح معد لفرجة غير قابل للتغير او الاصلاح مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك تفاصيل كثيرة تدخل في هذه اللعبة التي يقولون عنها ديمقراطية وهي ليست كذلك .

لانتهم جهة على انها فاسدة ولانرفع جهة اخرى ولكن عندما يستقتل الاشخاص من اجل الدخول في انتخابات المكتب التنفيذي او الاتحادات الرياضية وادارات الاندية ولم يسبق لهم تحقيق ولو نسبة قليلة جدا من النجاح بل انهم فشلوا فان هذا الامر يمثل استخفافا بكل منصب رياضي بل هو استهزاء واضح وصريح ومعلن مفاده. ان اضربوا رؤوسكم بالجدران وارموا انفسكم بالبحر ان كنتم تبحثون عن رياضة عراقية خالية من الامراض والعلل . او كنتم تبحثون وتنادون بالاصلاح . رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم قدم استقالته من منصبه بسبب حصول منتخب اليابان على المركز الثاني في بطولة اسيا . ووزير الكهرباء الياباني انحنى امام الجميع وهو يقدم اعتذاره للشعب بسبب انقطاع التيار الكهربائي اقل من عشر دقائق . في العراق يبقى المسؤول مسؤولا ويستمر بعمله لايخجل ولايستحي ولايرف له جفن او ضمير حتى لو انتشر الفساد في مؤسسته ودخل غرفته وتسلل الى تحت الكرسي الذي يجلس عليه.

ربما هو يقول ان الامر عبارة عن قضاء وقدر . هل ان الرياضة العراقية تعيش بقضاء وقدر وعلينا جميعا او نسلم به . هيا للخراب.