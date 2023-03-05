هياكل عظمية تكشف أول من امتطى الخيول قبل خمسة آلاف سنة

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬هم‭ ‬أول‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬امتطوا‭ ‬الخيول؟‭ ‬يعتقد‭ ‬الباحثون‭ ‬أنهم‭ ‬وجدوا‭ ‬أقدم‭ ‬دليل‭ ‬معروف‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬بدأ‭ ‬يركب‭ ‬الأحصنة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عام،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬فيها‭ ‬نشأت‭ ‬ثقافة‭ ‬اليمنايا‭.‬‮ ‬

واستند‭ ‬هؤلاء‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭ ‬أدفانسز‭” ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬بشرية‭ ‬عُثر‭ ‬غيها‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬والمجر‭ ‬ورومانيا‭.‬

وذكّرت‭ ‬الدراسة‭ ‬بأن‭ ‬العلماء‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدجين‭ ‬الخيول‭ ‬بدأ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭ ‬3500‭ ‬إلى‭ ‬3000‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدرار‭ ‬حليبها،‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬نشوء‭ ‬الفروسية‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬صعوبة‭ ‬أكبر‭”.‬

وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬هلسنكي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬بحثية‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرسان‭ ‬الأوَل‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3000‭ ‬و2500‭ ‬سنة‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬وكانوا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬البدو‭ ‬الرحّل‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬اليمنايا‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ “‬تؤكد‭ ‬الفرضية‭ ‬القائلة‭ ‬إن‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭ ‬كان‭ ‬بالفعل‭ ‬نشاطاً‭ ‬مألوفاً‭ ‬لشعب‭ ‬اليمنايا‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الميلاد‭”.‬

واستُمِدَت‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬درس‭ ‬هياكل‭ ‬عظمية‭ ‬بشرية‭ ‬كانت‭ ‬مدفونة‭ ‬وفقاً‭ ‬للأصول‭ ‬المتَّبَعَة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬تحت‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬التراب‭ ‬تُعرَف‭ ‬باسم‭ “‬تلال‭ ‬الدفن‭” (‬kurgans‭).‬‮ ‬

وتبيّن‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهياكل‭ ‬العظمية‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬فرسان‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬تراوتمان‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الهيكل‭ ‬العظمي‭ ‬لإنسان‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬يتفاعل‭”. ‬وشرح‭ ‬أن‭ “‬امتطاء‭ ‬الحصان‭ ‬يتطلب‭ ‬حفاظ‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬توازنه‭ ‬باستمرار،‭ ‬وعليه‭ ‬تالياً‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬بقوة‭ ‬بساقيه‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬يُحدِث‭ ‬آثاراً‭ ‬معروفة‭ ‬الشكل‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬العظام‭.‬

‭- “‬رعاة‭ ‬بقر‭ ‬وليس‭ ‬محاربين‭” -‬

وقال‭ ‬إن‭ “‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬سروج‭ ‬الأحصنة‭ ‬وركابها‭ ‬وُجدت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬طويل‭”‬،‭ ‬مرجّحاً‭ ‬أن‭ ‬الفرسان‭ ‬كانوا‭ ‬يركبون‭ ‬الأحصنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬معدات‭ ‬كهذه،‭ ‬وكانوا‭ ‬يكتفون‭ ‬بإمساك‭ ‬بدة‭ ‬الحصان،‭ ‬أي‭ ‬شعره‭.‬

ولاحظ‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هلسنكي‭ ‬فولكر‭ ‬هيد‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الباحثون‭ “‬تتطابق‭ ‬‮ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬الصورة‭ ‬العامة‭ ‬لثقافة‭ ‬اليمنايا‭”.‬

وقال‭ ‬هيد‭ “‬كنا‭ ‬أصلاً‭ ‬نشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬استخدموا‭ ‬الخيول‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬التوسع‭ ‬الجغرافي‭ “‬الاستثنائي‭”‬‭ ‬لهذا‭ ‬الشعب‭ ‬طوال‭ ‬أجيال‭ ‬عدة‭.‬

وشدد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬شهدت‭ ‬تطوراً‭”.‬

وأفاد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الخيول‭ ‬كانت‭ ‬تُستخدَم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وفي‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬حراسة‭ ‬مزارع‭ ‬الماشية‭ ‬وقطعان‭ ‬الأبقار‭ ‬والأغنام‭. ‬ووصف‭ ‬تراوتمان‭ ‬فرسان‭ ‬شعوب‭ ‬اليمنايا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العصر‭ ‬بأنهم‭ “‬كانوا‭ ‬رعاة‭ ‬بقر،‭ ‬ولم‭ ‬يكونوا‭ ‬محاربين‭”.‬

وأشار‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬تمثيل‭ ‬بالرسم‭ ‬لحصان‭ ‬يمتطيه‭ ‬إنسان‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سلالة‭ ‬أور‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النهرين‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬