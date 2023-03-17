بمشاركة وزراء الداخلية والإتصالات ونواب وأكاديميين

هيئة الرأي المجتمعية تبحث آفة المخدرات وتأثير المواقع الألكترونية

بغداد – رحيم الشمري

بحثت هيئة الرأي المجتمعية في جلستين حوارية ، أفة المخدرات ، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة واسعة من زعماء القبائل واكاديميين ومتخصصين بالقانون وعلم النفس والاجتماع ، وحضور وزير الداخلية ووزير الاتصالات واعضاء مجلس النواب من لجان برلمانية متعددة ، وقاضي ممثل عن رئيس السلطة القصائد وباحث متخصص .

واكد الدكتور عبود العيساوي ان جهود هيئة الرأي المجتمعية تركز على ظاهرة المخدرات والمواقع الالكترونية ، كونها تسبب فوضى وقلق اجتماعي يسود المجتمع ، وتهشم العلاقات الاجتماعية والممارسات الدخيلة التي تهدد سلامة الاسرة ، مما ادى لزيادة نسبة الطلاق والانتحار ، وانتشار الافكار الهدامة وجرائم الابتزاز الالكتروني التي غزت اروقة المحاكم ، وان الدور الكبير والفعال للحكومة والجهات ذا الشأن في مواجهة تلك الظواهر ، وتكثيف الجهود لمواجهة تفاقم المخاطر عبر المبادرة المجتمعية التي تبنتها الحكومة والسلطة التشريعية.

مواقع الكترونية

وركزت الجلسة الحوارية الاولى التي ادارها الاعلامي نصير العوام تأثيرات المواقع الالكترونية ، حيث كشفت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري ، عن اعتماد اساليب مبتكرة وفق خطط استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرتي المحتوى الالكتروني غير اللائق ، بشان تأثير المواقع الالكترونية ، واستعرضت الياسري القرار النيابي لعام 2015 والذي ترتب عليه صدور قرار رقم 54 لسنة 2016 عن رئاسة الجمهورية الذي لم ينفذ بعد بشأن حجب العديد من المواقع الالكترونية الاباحية ، وتطرقت الى العديد من ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من مشاكل الامر الذي يتطلب معالجة فورية خاصة الترويج للمثلية والمحتويات المخجلة ، مشددة على اهمية دور مجلس النواب في توجيه وزارة الاتصالات لغرض حجب الكثير من المواقع الالكترونية المسيئة والمؤثرة سلبيًا على شرائح المجتمع ، وان جهود الوزارة في التصدي للظواهر السلبية على المواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال اعتماد خطط استراتيجية جديدة عبر التفاوض مع الشركات لاتاحة فرصة التدخل في طبيعة محتوى تلك الصفحات ، التي تنشر على المواقع الالكترونية اسوة بتجربة كل من تركيا وايران ، وكشفت عن وجود توجه لاستثمار طلب تنفيذ مشروع ترانزيت يمر بالاراضي العراقية لتامين حركة الاتصالات من الخليج الى اوروبا ، عبر فرض الوزارة انشاء مكاتب اقليمية لشركات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر يتم الزامهم ، بانشاء مواقع فنية مقابل التحكم بالمحتوى الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ليكون تحت سيطرة الوزارة ، ونحتاج الى ضوء اخضر بهذا الخصوص ، ووجود حاجة ماسة لتعزيز التوعية المجتمعية والاسرية ودعم الجهات الاعلامية للاسرة عبر التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ، وتفعيل توقيع العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية ، من خلال تشريع قانون بسبق ان تم ارساله الى البرلمان في عام 2011 كما معتمد باغلب دول العالم لمواجهة الانفلات العام بالعالم الافتراضي.

وبين ممثل السلطة القضائية القاضي مهند حردان فرحان ، اهمية معالجة ملف مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من سلبيات كثيرة ، تتضمن نشر خصوصيات الاشخاص وعرضها على المواقع مما ادى الى زيادة الدعاوى خصوصآ فيما يخص الابتزاز الالكتروني ، وان زيادة تلك الظواهر يعود الى عدم سيطرة وزارة الاتصالات على الصفحات الالكترونية ومحتوى النشر ، وضرورة تفعيل الدور الوقائي لدرء ظاهرة التعاطي التي اصبحت متفشية في المجتمع العراقي عبر وضع حلول سريعة وفعالة ، وتوفير العلاج لضحايا تعاطي المخدرات وتخصيص مراكز لعلاجهم وتأهيلهم بشكل صحيح ، وخطورة تلك الجريمة في تفكك الاسرة والمجتمع.

وتناولت الجلسة الثانية المخصصة عن انتشار أفة المخدرات ادارتها الاعلامية امل صقر ، وتحدث وزير الداخلية عبد الامير الشمري عن القيام بالعديد من النشاطات للتعامل مع ملف المخدرات ، وان الوزارة اطلعت على تجارب الدول الاخرى بالتعاون مع وزارة الصحة ، وبموافقة رئاسة الوزراء العمل على انشاء عدد من المصحات العلاجية في كافة المحافظات لمتعاطي المخدرات ، الذين يتم القاء القبض عليهم بتهمة التعاطي لغرض ايداعهم في تلك المصحات ، والحرص على مواصلة التعاون الدولي لغرض السيطرة على المنافذ الحدودية ، واعتماد اجراءات جديدة ومبتكرة ، حيث سيتم عقد مؤتمر دولي قريبا لمناقشة تهريب المخدرات وكيفية مكافحتها ، للسيطرة على المنافذ الحدودية اثمرت عن ضبط الكثير من كميات المواد المخدرة ، وان تكاتف جميع الجهود والدعم من قبل جميع الجهات من اجل مكافحة ظاهرة المخدرات.

قدم استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد خالد حنتوش عرضا يتضمن اعتماد خطط حكومية ونيابية للحد من ظاهرة المخدرات ، وان مكافحتها لا تقل خطورة عن مكافحة الارهاب ، مما يتطلب تشكيل جهاز خاص يسهم بتطوير عمل كل الجهات العاملة بهذا المجال ، واهمية ان يعمل البرلمان على تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 واعتماد برامج حكومية تتعلق بجوانب اعلامية وتربوية وتقنية، اضافة الى برنامج مع الفاعلين السياسيين واطلاق خطة وطنية لمعالجة المتعاطين داخل السجون، وتطوير معهد الطب العدلي في المحافظات التي يتواجد فيها وتوفير اجهزة حديثة للفحص، وطالب بانشاء مركز وطني للدراسات والتدريب وتزويد الجهات ذات الشأن باحصائيات المتعاطين وما يخص ملف المخدرات ، بهدف مكافحة جريمة المخدرات بالاضافة الى رصد تخصيصات في الموازنة لمكافحة المخدرات ، واستحداث لجنة نيابية في مجلس النواب متخصصة بمكافحة المخدرات تعنى بمتابعة الملف ، وتأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.

واشاد عضو هيئة الراي المجتمعية الشيخ احمد الجواري، بتبني زعماء القبائل والاكاديمين ملفات ستراتيجية ذات اهمية بالغة ، وان المخدرات والمواقع الالكترونية والمياه والنازحين ومشاكل الاسرة ، تشهد جلسات يتم طرح العديد من الافكار بشان ضرورة اعتماد اساليب جديدة للتعامل مع الملفات الاستراتيجية ، واعتماد خطط وبرامج عمل ومعالجات ، واتخاذ اجراءات رادعة للوصول الى بناء جيل للمستقبل رصين يمثل عراق الرافدين والحضارات.