هيئة الحج تدعو للتركيز على أداء المناسك وتفوّج 336 زائراً إلى الديار المقدسة

النجف – سعدون الجابري

بغداد – فائز جواد

دعا رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، الحجّاج الى الالتزام بجميع التعليمات، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن رفع الشعارات السياسية او المذهبية، خلال اداء مناسك الحج. وذكر في مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) امس ان (موسم الحج الجاري، يشهد تفويج اعداداً من كبار السن الذي لم يتمكنوا من اداء الفريضة، تزامناً مع إجراءات كورونا)، مبيناً ان (الحجّاج مطالبين بالالتزام بجميع التعليمات، لكونهم يمثلون العراق)، واشار الى (انطلاق الرحلات من المطارات كافة بما فيها مطارات كردستان وكركوك)، واوضح المسعودي ان (هذا العام يشهد تفويجاً برياً من جميع المطارات، بالتعاون مع وزير الداخلية والعمليات المشتركة، عبر الطريق البري والجوي)، لافتاً الى (توقعات بوصول اعداد الحجّاج من جميع انحاء العالم الى اكثر من مليوني حاج من مختلف الجنسيات)، واكدت الهيئة الاسبوع الماضي، ان عدد الحجاج العراقيين للعام الجاري يبلغ 37 الف حاج). وذكر المسعودي ان رئيس الوزراء، محمد السوداني، وجّه المصارف بأعتماد سعر الدولار الرسمي لجميع الحجّاج. وقال بيان امس ان (الهيئة وفرت فرقاً متخصصة لخدمة الحجّاج في افضل المناطق بالمدينة ومكة، مع توفير وجبات طعام بذائقة عراقية، ووجبات في منفذ عرعر)، واشار الى (دعم تكلفة الحجّاج بـ39 مليار دينار من ميزانية الهيئة الاستثمارية)، موضحاً ان (تفويج الحجاج سيكون من ستة مطارات)، ولفت الى (انهاء الاستعدادات للتفويج البري، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، على تسهيل حركة حافلات الحجّاج ومرافقتهم امنياً)، واضاف المسعودي انه (تم الاتفاق على زيادة اعداد كابينات الجوازات للاسراع بالتفويج). وبدأ مطار النجف بتفويج الحجّاج الى بيت الله الحرام، مشيراً الى ان الرحلة الأولى فوّجت 144 حاجّاً من محافظة الديوانية، بحسب مكتب النجف للحج. وقال مدير المكتب، حامد حمد حسن الحكيم، في تصريح امس ان (المطار استكمل جميع الاجراءات المطلوبة لنقل الحجاج الى السعودية)، ولفت الى ان (عدد المغادرين الى بيت الله الحرام بلغ 144 حاجّاً من الديوانية، فضلاً عن رحلة اخرى لأهالي الديوانية، تنطلق بذات اليوم)، واوضح الحكيم ان (دخول الحجاج الى مطار النجف يجري بأنسيابية عالية)، مضيفاً ان (اليوم الأربعاء يفوج المطار 192 حاجاً من اهالي النجف، الى جانب رحلتين لمحافظتي كربلاء والمثنى، في الأول من حزيران المقبل، حيث ستستمر الرحلات الجوية نحو اسبوعين)، وذكرت ادارة مطار النجف انه (تم تفويج الحجاج على متن الخطوط الجوية، وفق خطة، بمعدل رحلتين يومياً)، مؤكدة ان (استكمال جميع الاجراءات لتوفير افضل الخدمات وتذليل العقبات امام حركة سير المسافرين). على صعيد متصل، سخّرت المنافذ الحدودية، جميع إمكانياتها، مع انطلاق عملية تفويج الحجاج لبيت الله. وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في تصريح امس ان (الهيئة وفرت إمكانياتها البشرية واللوجستية لتفويج الحجّاج الى السعودية عبر منفذ عرعر، الى جانب المطارات في بغداد والبصرة والنجف، لتسهيل الإجراءات وضمان انسيابية التفويج)، مبيناً ان (الإجراءات جاءت حسب توجيهات رئيس الوزراء، واللجنة العليا المعنية المخصصة بتفويج الحجّاج بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والأعضاء رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، وجميع الدوائر التخصصية العاملة في المنافذ، ومحافظة الأنبار)،