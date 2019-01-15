هيئة الإتصالات تعلن قرب منح تراخيص الجيل الرابع

بغداد – الزمان

أعلنت هيئة الإعلام والإتصالات عن إطلاق مشروع دوم لخدمات الإتصالات في العراق لعام 2025. وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي ناصر الخويلدي في كلمته خلال مؤتمر اطلاق مبادرة دوم لتطوير قطاعي الاتصالات والمعلوماتية (نحن في المرحلة الاخيرة لمنح تراخيص الجيل الرابع)، مبينا أن (ترددات هذا الجيل سيساعد على تحديث الاتصال دون العودة الى منح ترخيص للجيل الخامس). وأشار الى ان (الهيئة أمنت خدمة الإنترنت لـ 4.5 ملايين عائلة عراقية في عموم المحافظات). وأوضح أن (مشروع دوم سيكون لكل مؤسسات الدولة وشرعنا بذلك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولدينا مذكرات تفاهم مع الجامعات لتأمين خدمات الاتصالات مع الطلبة). وكشفت الهيئة عن امتلاك 4.5 ملايين عائلة عراقية خدمة الانترنت