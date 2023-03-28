هيئة الأعلام تشكر مقدّم (كلام الناس)

بغداد – عمر الجابري

وجهت هيئة الأعلام و الإتصالات كتاب شكر وتقدير لمعد و مقدم برنامج (كلام الناس) على قناة (الشرقية) الإعلامي علي الخالدي ، اشارت فيه (إنطلاقاً من حرص الهيئة على تعضيد الأعلام الملتزم ، والجهود و المساعي المتميزة التي تبني الإعلامي المهني في برنامج (كلام الناس) من محطة تلفزيون الشرقية ، وذلك لبث القناة حلقة إستثنائية عن سجن الناصرية المركزي/ الحوت مؤخراً) موضحة ان (الحلقة تضمنت محتوى إعلامياً هادفا)، متمنين (من كادر البرنامج المزيد من المهنية والإبداع، خدمةً للأعلام العراقي الرصين).

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