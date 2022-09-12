هوِّنْ علينا يا حسينُ همومَنا – غزاي درع الطائي

هبَّتْ رياحُ اللهُ في الإصباحِ

قُمْ يا إمامُ وقفْ على الإصلاحِ

نرجوكَ أنْ تأتي إلى ظُلُماتِنا

كي نستنيرَ بوجهِكَ الوضّاحِ

هذي بلادُ الرّافدينِ حزينةٌ

في الجوِّ لكنْ دونَ أيِّ جَناحِ

بلدٌ ينامُ على سريرِ جراحِ

بلدٍ بلا بابٍ ولا مفتاحِ

أرضٌ بلا ماءٍ ولا فلّاحِ

بحرٌ بلا موجٍ ولا ملّاحِ

روضٌ بلا فُلٍّ ولا قِدّاحٍ

جيشٌ بلا خيلٍ ودونِ رماحِ

نامَ الطُّغاةُ على هواءِ فسادِهِمْ

لمْ يبقَ مِنْهُمْ في المدائنِ صاحٍ

كَثُرَ الفسادُ على العبادِ وإنَّهُ

شَرُّ السِّلاحِ ونحنُ دونَ سلاحِ

إنّا وقعْنا والمياهُ شديدةٌ

والرّوحُ بينَ الحوتِ والتِّمساحِ

هوِّنْ علينا يا حسينُ همومَنا

خفِّفْ علينا وطءَ كلِّ جِراحِ

عطِّرْ لنا أرواحَنا وبيوتَنا

ونفوسَنا بأريجِكَ الفوّاحِ

كسِّرْ همومَ قلوبِنا وربوعِنا

كتكسُّرِ الأكوابِ والأقداحِ

مفتاحُنا الإصلاحُ دونَ تردُّدٍ

فافتَحْ عراقَ اللهِ بالمفتاحِ