هولندا تخشى على وريثة العرش من شبكات الجريمة المنظمة

امستردام‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬ومخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬الأميرة‭ ‬وريثة‭ ‬العرش‭ ‬وخطط‭ ‬مفترضة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬شديد‭ ‬الحراسة‭: ‬كلها‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬تكشف‭ ‬عنف‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬وتضع‭ ‬الهولنديين‭ ‬أمام‭ ‬واقع‭ ‬تهديداتها‭.‬

سلطت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمحاكمة‭ ‬تاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬رضوان‭ ‬التاغي،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عنف‭ ‬مافيا‭ ‬المخدرات‭ ‬المعروفة‭ ‬بسيطرتها‭ ‬على‭ ‬تجارة‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬عبر‭ ‬موانئ‭ ‬أنتويرب‭ ‬وروتردام‭.‬

كشف‭ ‬تكفيك‭ ‬شبكة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدّرات‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬تجارة‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتمر‭ ‬خصوصا‭ ‬بهولندا‭ ‬قوة‭ ‬مهربي‭ ‬المخدرات‭ ‬الذين‭ ‬يهددون‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭.‬

رضوان‭ ‬التاغي‭ ‬المحتجز‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬شديد‭ ‬الحراسة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬هولندا‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬متهم‭ ‬بانه‭ ‬العقل‭ ‬المدبر‭ ‬لمنظمة‭ ‬وصفها‭ ‬الادعاء‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬آلة‭ ‬قتل‮»‬‭ ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭.‬

يقول‭ ‬المعلقون‭ ‬إن‭ ‬محاكمة‭ ‬التاغي‭ ‬و16‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مارينغو‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬هولندا‭.‬

ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬أوساط‭ ‬الشاهد‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬نبيل‭ ‬ب‭.‬،‭ ‬قتلوا؛‭ ‬شقيقه‭ ‬اغتيل‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬ومحاميه‭ ‬ديرك‭ ‬وايرسوم‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬المعروف‭ ‬بيتر‭ ‬أر‭ ‬دي‭ ‬فريس‭ ‬في‭ ‬2021‭.‬

يقول‭ ‬جان‭ ‬ميوس‭ ‬الصحافي‭ ‬الهولندي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الجريمة‭ ‬إن‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬أثار‭ ‬صدمة‭ ‬كبرى‭ ‬وكشف‭ ‬العواقب‭ ‬الوخيمة‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬للمحكمة‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬الاختبار‭ ‬الأخير‭ ‬للنظام‭ ‬القضائي‭ ‬الهولندي‭ ‬ولسيادة‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

عنف‭ ‬شديد

كان‭ ‬بيتر‭ ‬ار‭ ‬دي‭ ‬فريس‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أمستردام‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬استوديو‭ ‬تلفزيوني،‭ ‬أكد‭ ‬انه‭ ‬أدرج‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تصفيات‭ ‬وضعها‭ ‬رضوان‭ ‬التاغي‭.‬

في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬يتولى‭ ‬الجيش‭ ‬حراسة‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬يحاكم‭ ‬فيها‭ ‬المجرم‭ ‬في‭ ‬امستردام‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭. ‬ويتوجه‭ ‬القضاة‭ ‬والمدعون‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬بسيارات‭ ‬مصفحة‭.‬

وقال‭ ‬ميوس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لهروب‭ ‬المجرم‭ ‬تتضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬خطيرة‭.‬

وقال‭ ‬فيم‭ ‬دو‭ ‬بروان‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تهتز‭ ‬وهي‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‮»‬‭.‬

اضطرت‭ ‬الأميرة‭ ‬وريثة‭ ‬العرش‭ ‬الهولندي‭ ‬آماليا‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬كطالبة‭ ‬عادية‭. ‬فقد‭ ‬ورد‭ ‬اسمها‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الهولندية‭ ‬مع‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مارك‭ ‬روته‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬للجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬خطف‭ ‬او‭ ‬اعتداءات‭.‬

‮«‬كلاب

عرفت‭ ‬‮«‬Mocro‭ ‬Maffia‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سميت‭ ‬كذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الأصل‭ ‬المغربي‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬أعضائها،‭ ‬بعنفها‭ ‬الوحشي‭.‬

وأكد‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬التاغي‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬قيمة‭ ‬لحياة‭ ‬البشر‮»‬‭ ‬ويصفون‭ ‬الضحايا‭ ‬ب»الكلاب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنام‮»‬‭.‬

وتتسبب‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬تصفية‭ ‬‮«‬عرضية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجرمين‭ ‬يخطئون‭ ‬هدفهم‭ ‬بقلق‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

بحسب‭ ‬مراقبين‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬كشف‭ ‬سذاجة‭ ‬السلطات‭ ‬الهولندية‭ ‬إزاء‭ ‬تزايد‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬اقتصاد‭ ‬مواز‭ ‬يقدر‭ ‬بعدة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬

وكانت‭ ‬نقابة‭ ‬الشرطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬NPB‭ ‬دقت‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هولندا‭ ‬تواجه‭ ‬خطر‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬مخدرات‭.‬

انتقد‭ ‬رئيسها‭ ‬يان‭ ‬سترويس‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سياسة‭ ‬هولندا‭ ‬المتساهلة‭ ‬تجاه‭ ‬المخدرات‭ ‬الخفيفة‭.‬

فقد‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬تجريم‭ ‬استهلاك‭ ‬القنب‭ ‬وبيعه‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬لكن‭ ‬بقية‭ ‬سلسلة‭ ‬الإمداد‭ ‬الخاصة‭ ‬ب»المقاهي‮»‬‭ ‬الهولندية‭ ‬الشهيرة‭ ‬تبقى‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭. ‬وقال‭ ‬سترويس‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬تغض‭ ‬الطرف‭ ‬والمهربين‭ ‬خلقوا‭ ‬هيكليات‭ ‬مخيفة‭.‬

جنة‭ ‬ضريبية

لكن‭ ‬ماريين‭ ‬شيريفر‭ ‬المؤلف‭ ‬المشارك‭ ‬لكتاب‭ ‬‮«‬Mocro‭ ‬Maffia‮»‬‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬لديه‭ ‬تفسير‭ ‬آخر‭.‬

يقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬ملاذ‭ ‬ضريبي‭. ‬نريد‭ ‬استيراد‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬إلى‭ ‬الموانئ‭ ‬لنقله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬هولندا‭ ‬المكان‭ ‬المثالي‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬اللوجستي‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬تفكيك‭ ‬شبكة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬توفر‭ ‬حوالى‭ ‬ثلث‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مشكلة‭ ‬هولندا‭ ‬فقط‭.‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬مهرب‭ ‬بارز‮»‬‭ ‬هولندي‭ ‬مرتبط‭ ‬برضوان‭ ‬التاغي‭ ‬اوقف‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬شكل‭ ‬تحالفا‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬الايرلندية‭ ‬والإيطالية،‭ ‬وقد‭ ‬أوقفوا‭ ‬أيضا‭.‬

أعلن‭ ‬يان‭ ‬أوب‭ ‬غن‭ ‬أورث‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬يوروبول‭ ‬ان‭ ‬الشبكات‭ ‬‮«‬المرنة‭ ‬والمبدعة‮»‬‭ ‬باتت‭ ‬تعمل‭ ‬الان‭ ‬معا‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نعد‭ ‬بإزاء‭ ‬مجموعة‭ ‬ضد‭ ‬لأخرى‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬